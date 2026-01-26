Tenisový zázrak z Melbourne. Vacherot uchvátil svět returnem z jiné planety

David Chuchma
  23:35
Loni na podzim šokoval tenisový svět senzační jízdou v Šanghaji. Valentin Vacherot tehdy přijel na tisícový turnaj jako hráč ze třetí stovky žebříčku a odjížděl s největším titulem kariéry. O několik měsíců později už se na Australian Open představoval v úplně jiné pozici – jako nasazený hráč a člen elitní třicítky. A znovu o sobě dal vědět.
COŽE? Valentin Vacherot právě vyřadil Novaka Djokoviče a sám tomu nemůže uvěřit.

COŽE? Valentin Vacherot právě vyřadil Novaka Djokoviče a sám tomu nemůže uvěřit. | foto: Reuters

BRATRANCI NA PÓDIU. Vlevo je vítěz turnaje v Šanghaji Valentin Vacherot,vpravo...
Monacký tenista Valentin Vacherot po postupu do finále v Šanghaji.
Valentin Vacherot (vlevo) a Novak Djokovič po utkání.
Valentin Vacherot ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.
9 fotografií

Monačan, který byl ještě na začátku října pro většinu fanoušků prakticky neznámým, se do hlavní soutěže v Šanghaji dostal až z pozice náhradníka v kvalifikaci. Nabídnutou šanci ale proměnil dokonale. Postupně vyřadil několik favoritů a díky nečekanému triumfu vystřelil vzhůru světovým žebříčkem.

Právě tento výsledek ho katapultoval mezi nasazené hráče pro první grandslam sezony. V Melbourne sice v souboji s Američanem Benem Sheltonem neuspěl, přesto se o něm znovu mluvilo po celém světě. Důvodem byl jeden jediný úder.

Shelton poslal prudký servis přímo na jeho tělo, Vacherot však zareagoval instinktivně a return zahrál způsobem, který fanoušci jen nevěřícně sledovali. Nejprve se zdálo, že míč nejprve míří daleko mimo, jenže extrémní rotace ho vrátila zpět do kurtu a dopadl přesně na čáru.

Výměna i game sice nakonec patřily Američanovi, ale Monačan se jen usmál. I při porážce totiž předvedl moment, na který se bude ještě dlouho vzpomínat.

Tenisový zázrak z Melbourne. Vacherot uchvátil svět returnem z jiné planety

