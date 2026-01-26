Monačan, který byl ještě na začátku října pro většinu fanoušků prakticky neznámým, se do hlavní soutěže v Šanghaji dostal až z pozice náhradníka v kvalifikaci. Nabídnutou šanci ale proměnil dokonale. Postupně vyřadil několik favoritů a díky nečekanému triumfu vystřelil vzhůru světovým žebříčkem.
Právě tento výsledek ho katapultoval mezi nasazené hráče pro první grandslam sezony. V Melbourne sice v souboji s Američanem Benem Sheltonem neuspěl, přesto se o něm znovu mluvilo po celém světě. Důvodem byl jeden jediný úder.
Shelton poslal prudký servis přímo na jeho tělo, Vacherot však zareagoval instinktivně a return zahrál způsobem, který fanoušci jen nevěřícně sledovali. Nejprve se zdálo, že míč nejprve míří daleko mimo, jenže extrémní rotace ho vrátila zpět do kurtu a dopadl přesně na čáru.
Výměna i game sice nakonec patřily Američanovi, ale Monačan se jen usmál. I při porážce totiž předvedl moment, na který se bude ještě dlouho vzpomínat.