Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový tenis v 90. letech minulého století. Každý z těchto hráčů působil na kurtu nezaměnitelně. Jak se ale těmto šampionům daří dnes?
Američan Pete Sampras byl největší hvězdou mužského tenisu 90. let. Získal 64 singlových titulů a 14 grandslamových trofejí. Na fanoušky působil jako tichý, mimořádně soustředěný šampion, který nepotřeboval velká gesta ani mediální show a budil respekt hlavně tím, jak spolehlivě zvládal nejdůležitější okamžiky.
V soukromí byl vždy velmi rezervovaný a tento postoj si zachoval i po ukončení kariéry. V roce 2000 se oženil s americkou herečkou Bridgette Wilsonovou a mají spolu dva syny. Oba rodiče se dlouhodobě snažili držet děti mimo veřejný prostor.
Po kariéře se Sampras téměř úplně stáhl z veřejného života, jen výjimečně se objevil na tenisových akcích a většinu času tráví s rodinou.
Američan Andre Agassi byl největším Samprasovým rivalem. Vyhrál 60 singlových titulů a 8 grandslamů
Na fanoušky působil jako tenisová rocková hvězda: byl charismatický, výrazný, emotivní a otevřený. Vedle kariéry budil velkou pozornost i jeho soukromý život. V 90. letech byl ženatý s herečkou Brooke Shieldsovou. Byla to ona, která jej podpořila v tom, aby změnil vizáž a své dlouhé vlasy ostříhal. Jeho manželství s herečkou se ještě před koncem 90. let rozpadlo. Později se oženil s tenisovou legendou Steffi Grafovou, s níž má dvě děti, Jadena a Jaz.
Po ukončení kariéry zůstal veřejně aktivní. Věnuje se charitě, vzdělávacím projektům a dál je spojený s tenisem; od roku 2025 je kapitánem Výběru světa v Laver Cupu.
Němec Boris Becker patřil i v 90. letech k největším jménům světového tenisu. Vybojoval 49 singlových titulů a 6 grandslamů. Na fanoušky působil temperamentně a dramaticky, někdy až výbušně. A právě tím přitahoval obrovskou pozornost
Stejně bouřlivý býval i Beckerův soukromý život. Byl ženatý s Barbarou Feltusovou, později s Lilly Kerssenbergovou a v roce 2024 se oženil s Lilian de Carvalho Monteirovou. Má dohromady pět dětí, nejmladší se narodilo loni na podzim.
Po kariéře pracoval jako komentátor i trenér, několik let například působil po boku Novaka Djokoviče. Jeho pozdější život ale provázely i problémy: v roce 2022 skončil na několik měsíců ve vězení kvůli insolvenčnímu podvodu. Becker. Dnes je ale opět aktivní coby ambasador tenisu a příležitostný komentátor.
Čech Petr Korda byl nejvýraznějším českým jménem na světových kurtech 90. let. Fanoušky bavil nejen hrou, ale i způsobem, jakým slavil své úspěchy. Jeho hvězdy a roznožky po vítězných zápasech se staly součástí jeho image.
Korda získal 10 singlových titulů, největším triumfem bylo Australian Open 1998. Krátce nato ale jeho kariéru poznamenal pozitivní dopingový test na nandrolon. Po dlouhém právním sporu dostal roční zákaz činnosti a kariéru fakticky uzavřel.
Dnes je známý hlavně jako hlava mimořádně úspěšné sportovní rodiny. Je ženatý s bývalou československou tenistkou Reginou Rajchrtovou a mají tři děti: golfistky Jessicu a Nelly Kordovy a tenistu Sebastiana Kordu. Nelly je olympijská vítězka, Sebastian se prosadil na okruhu ATP. Petr Korda své děti dlouhodobě výrazně podporuje a často je doprovází na jejich soutěže.
Američan Jim Courier byl jedním z nejvýraznějších hráčů první poloviny 90. let. Získal 23 singlových titulů a 4 grandslamové trofeje.
Courier nikdy nebudil příliš bulvární pozornosti a jeho soukromí bylo vždy podstatně klidnější. Je ženatý se Susannou Lingmanovou.
Po kariéře se Courier velmi úspěšně přesunul do role komentátora a analytika, stal se jedním z nejrespektovanějších televizních hlasů tenisu. Vedle toho vedl i americký daviscupový tým a věnoval se vlastním sportovním a charitativním projektům.
Němec Michael Stich byl vždy elegantní a velmi úspěšný hráč, který získal 18 singlových titulů. K tomu přidal výrazné úspěchy ve čtyřhře včetně grandslamového titulu a olympijského zlata.
Stich byl ženatý s herečkou Jessicou Stockmannovou, později se oženil s Alexandrou Rikowskou. Po kariéře je úzce spojen se svou nadací Michael Stich Stiftung, která pomáhá dětem a rodinám zasaženým HIV/AIDS.
Švéd Stefan Edberg byl jedním z nejuznávanějších tenisových gentlemanů své generace. Vyhrál 41 singlových titulů, 6 grandslamů ve dvouhře a přidal i významné deblové úspěchy.
Od roku 1992 je Edberg ženatý s Annette Hjort Olsenovou a mají dvě děti. Po kariéře se stáhl do poměrně klidného života.
Nejvýrazněji se připomněl v letech 2014 a 2015 jako člen trenérského týmu Rogera Federera, který jej označuje za jeden ze svých vzorů.
Australan Patrick „Pat“ Rafter byl jedním z nejoblíbenějších hráčů konce 90. let. Získal 11 singlových titulů, 2 grandslamy ve dvouhře a výrazné úspěchy měl i ve čtyřhře, v níž vyhrál 10 titulů včetně Australian Open.
Na fanoušky působil přirozeně, srdečně a skromně, a právě tím si získal mimořádnou popularitu. Od roku 2004 je ženatý s Larou Felthamovou, mají dvě děti.
Po kariéře si zvolil spíše klidnější život v Austrálii. Je spojován s charitou a podporou australského tenisu.
Chorvat Goran Ivaniševič byl jednou z nepřehlédnutelných postav devadesátkových kurtů. Získal 22 singlových titulů a jeho největším úspěchem byl Wimbledon 2001, kde se stal jediným mužským vítězem tohoto turnaje z pozice držitele divoké karty.
Na kurtech byl Ivaniševič nevyzpytatelný: někdy byl miláček publika, jindy silně výbušný hráč. V soukromí byl spojen s Tatjanou Dragovičovou, s níž má dvě děti. Se současnou manželkou Nives Čanovičovou má dalšího syna.
Po ukončení kariéry si Ivaniševič vybudoval silné jméno jako trenér. Největší úspěchy slavil po boku Novaka Djokoviće, s nímž získal řadu velkých titulů a devět grandslamů.
Rakušan Thomas Muster byl symbolem tvrdosti, disciplíny a mimořádné pracovitosti. Vyhrál 44 singlových titulů a především Roland Garros 1995.
Muster byl ženatý s australskou moderátorkou Jo Beth Taylorovou, s níž má syna. Později se oženil s Caroline Ofnerovou, spolu mají dceru.
Po kariéře se Muster nevěnoval jen tenisu, ale i podnikání. Prosadil se mimo jiné v módě a vinařství, část života rozdělil mezi Rakousko a Chorvatsko.
Nizozemec českého původu Richard Krajicek vyhrál 17 singlových titulů a v roce 1996 ovládl Wimbledon.
Syn českých imigrantů v soukromí prožil velmi bolestnou kapitolu, když s italskou herečkou a modelkou Lory Del Santovou přišel o syna krátce po narození. Později našel stabilní rodinné zázemí po boku Daphne Deckersové, s níž je ženatý od roku 1999 a mají spolu dvě děti.
Po kariéře se stal významným organizátorem a filantropem: vede Richard Krajicek Foundation a od roku 2004 je ředitelem turnaje v Rotterdamu.
Španěl Carlos Moyá byl výraznou hvězdou konce 90. let. Získal 20 singlových titulů, vyhrál Roland Garros 1998.
Moyá byl fanoušky oceňovaný nejen díky hráčskému umu, ale i pro lidskost bez přehnané okázalosti, s jakou na kurtech působil. Je ženatý s herečkou Carolinou Cerezuelovou a mají tři děti.
Po kariéře na sebe výrazně upozornil jako trenér Rafaela Nadala, u něhož působil od roku 2016 do roku 2024 a sehrál důležitou roli v pozdní fázi jeho kariéry.
