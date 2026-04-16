Od Borga a McEnroea po Velkou čtyřku. Rivality, které měnily mužský tenis
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?
Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...
Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný
Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...
Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka
Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat
Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...
Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková
Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...
Nelamte nad námi hůl, přeje si kouč Jihostroje. Lvi však v Budějovicích umí
K účasti ve finále české volejbalové extraligy má zatím blíž jejich soupeř – pražští Lvi. Českobudějovický Jihostroj je v těžké situaci. Úterní porážka v Praze 0:3 (19:25, 16:25, 19:25) znamená, že...
Skončila základní část NHL. Vejmelka se prostřídal s Vaněčkem, Nečas odpočíval
Čtvrtečních šest zápasů uzavřelo základní část sezony hokejové NHL. Rozhodnuto je tak i o posledních dvojicích pro vyřazovací boje. Colorado bez odpočívajícího Martina Nečase porazilo 2:0 Seattle a v...
Bez toho to není ono. Pastrňák prozradil, jaké jídlo musí mít před zápasem
Hvězdný hokejista David Pastrňák se netají tím, že vedle sportu miluje vaření. Na českou kuchyni nedá dopustit, během let v NHL si ale oblíbil také řadu zahraničních specialit. Přesto přiznal, že...
Prostějov nad propastí, před pár lety snil o lize. Hráči nekontrolují těla, všiml si trenér
Od roku 2018 hrají fotbalisté Prostějova pravidelně druhou ligu. V roce 2021 dokonce tehdejší předseda klubu František Jura, současný primátor města, prohlásil: „Dlouhodobým cílem zůstává baráž o...
Od Hlinky až po Rulíka. Připomeňte si, jak si vedli předešlí trenéři českých hokejistů
K přehlídce trenérských jmen přibylo další. Od roku 1993 už třinácté v pořadí. Novým trenérem národního mužstva se po čtvrtečním jednání výkonného výboru stal Zdeněk Moták. Připomeňte si angažmá...
Nováčkem roku se stává... Ale kdo? Zámoří čeká, experty rozdělili bývalí spolubydlící
Že se horlivě diskutuje, kdo je tou nejzářivější hvězdou v prestižní NBA, vůbec nepřekvapí. Své příznivce mají Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokič, Victor Wembanyama i Luka Dončič, kteří se...
Kouč s posláním. Kompany má šmrnc těch nejlepších, populární volba přitom nebyl
Mezi kolegy z branže je nepřehlédnutelný. Mluví jinak. Vystupuje jinak. Obléká se jinak. Vincent Kompany, belgický kouč Bayernu Mnichov, je trenérský originál a zjevení v tom nejlepším smyslu. Má...
To byl nervák! AEK obrat nedotáhl, český šampion si zahraje hlavní fázi Ligy mistrů
Fotbalisté AEK Atény ve čtvrtfinále Konferenční ligy nedotáhli do konce obrat proti Vallecanu a po výhře 3:1 (první duel 0:3) v soutěži končí, což je skvělá zpráva pro český fotbal. Ten udržel v...
Braga je v semifinále Evropské ligy. U velké otočky v Seville byl i Horníček
Braga s Lukášem Horníčkem v brance zvítězila po velkém obratu na hřišti Betisu Sevilla 4:2 a v semifinále Evropské ligy narazí na fotbalisty Freiburgu. Druhou dvojici tvoří Nottingham a Aston Villa,...
Zázračný talent je velmistrem! Finěk se titulu dočkal jako druhý nejmladší Čech
Šestnáctiletý šachista Václav Finěk se stane druhým nejmladším českým velmistrem v historii. Poslední podmínku splnil na probíhajícím mistrovství Evropy v Katovicích, Mezinárodní šachová federace...
Gross kvůli reprezentaci měnil plány: Zase získám nový pohled, potřeboval jsem uzrát
Sám sebe rovnou pasoval do role „toho druhého“. Mírně do pozadí, na pozici asistenta a nejbližšího spolupracovníka Zdeňka Motáka, který bude mít od příští sezony na střídačce hokejové reprezentace...
Novotný na stožáru, Ústí s pokutou za výtržnictví. Politika vedlo jako údržbáře
Pavel Novotný si ke svým rolím politika, novináře, vězně či boxera může připsat další: údržbář. Ani to však neuchránilo ústecký fotbalový Viagem od pokuty za výtržnictví. Novotný při domácím...