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Tenisová legenda oznámila velkou novinu. Cash v 61 letech požádal partnerku o ruku

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  11:07
Pat Cash a jeho přítelkyně byli spatřeni v královské lóži během utkání...

Pat Cash a jeho přítelkyně byli spatřeni v královské lóži během utkání Wimbledonu. | foto: ČTK

Pat Cash a Mats Wilander při exhibici na US Open 2010
Tenista Pat Cash v roce 2026
Pat Cash a jeho přítelkyně byli spatřeni v královské lóži během utkání...
Tenista Pat Cash
6 fotografií
Bývalý wimbledonský šampion Pat Cash má důvod k oslavám. Australská tenisová legenda se v 61 letech zasnoubila s partnerkou Charlotte Hodsonovou, kterou označil za svou spřízněnou duši.

Cash se s radostnou novinkou pochlubil na Instagramu. Ke společné fotografii napsal, že ho život občas překvapí tím nejlepším možným způsobem.

„Mám neuvěřitelné štěstí, že jsem díky sérii náhod našel svou spřízněnou duši. Řekla ano,“ oznámil následně.

thepatcash

Every now and then, life can surprise you in the very best way. I’m so incredibly lucky to know that through an amazing string of coincidences I found my soulmate. I can’t help but believe God had it all planned to perfection. She said yes ❤️

31. srpna 2026 v 0:53, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 9:58
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Hodsonová je zpěvačka a skladatelka, zároveň pracuje jako masérka. S Cashem spolupracovala už od roku 2023. Jejich vztah se veřejně dostal do popředí během Wimbledonu 2025, kdy se společně objevili v hledišti v královské lóži.

Dvojice spolu navíc vystupuje v projektu The Pat Cash Experience, který propojuje tenis a hudbu. Charlotte v něm zpívá se svou kapelou.

Už loni přitom Cash naznačil, že jejich vztah bere velmi vážně. Vzácně se rozpovídal o svém soukromí a o Charlotte tehdy mluvil mimořádně otevřeně. „Nevím, jestli se vydáme cestou manželství, ale ona je láska mého života, to je jisté,“ řekl tehdy deníku The Mirror.

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„Trvalo mi to celé roky, než jsem našel ženu svých snů, ona je výjimečná,“ dodal.

Bývalý vítěz Wimbledonu z roku 1987 má čtyři děti. Syna Daniela a dceru Miu má s norskou modelkou Anne-Britt Kristiansenovou. Později se oženil s Brazilkou Emily Benditovou, se kterou má dvojčata Shannona a Jetta. Manželství trvalo od roku 1990 do roku 2002.

Cash je navíc už dědečkem. Poprvé se jím stal ve 44 letech, když jeho dcera Mia přivedla na svět dceru.

thepatcash

Special to have my sons with me at @wimbledon today

#family #wimbledon

3. července 2026 v 22:58, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 10:03
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Siniakov vs. KravčenkoTenis - 1. kolo - 1. 9. 2026:Siniakov vs. Kravčenko //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:3, 1:1
  • 1.79
  • -
  • 1.93
Seyboth Wild vs. KrumichTenis - 1. kolo - 1. 9. 2026:Seyboth Wild vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 5:3
  • -
  • -
  • 33.00
Pardubice B vs. TřebíčHokej - - 1. 9. 2026:Pardubice B vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
1. 9. 15:00
  • 2.32
  • 4.28
  • 2.42
Prihodko vs. MrvaTenis - 1. kolo - 1. 9. 2026:Prihodko vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
1. 9. 15:00
  • 3.16
  • -
  • 1.29
Brunclík vs. SorgerTenis - 1. kolo - 1. 9. 2026:Brunclík vs. Sorger //www.idnes.cz/sport
1. 9. 15:00
  • 1.95
  • -
  • 1.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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