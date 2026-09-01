Cash se s radostnou novinkou pochlubil na Instagramu. Ke společné fotografii napsal, že ho život občas překvapí tím nejlepším možným způsobem.
„Mám neuvěřitelné štěstí, že jsem díky sérii náhod našel svou spřízněnou duši. Řekla ano,“ oznámil následně.
Hodsonová je zpěvačka a skladatelka, zároveň pracuje jako masérka. S Cashem spolupracovala už od roku 2023. Jejich vztah se veřejně dostal do popředí během Wimbledonu 2025, kdy se společně objevili v hledišti v královské lóži.
Dvojice spolu navíc vystupuje v projektu The Pat Cash Experience, který propojuje tenis a hudbu. Charlotte v něm zpívá se svou kapelou.
Už loni přitom Cash naznačil, že jejich vztah bere velmi vážně. Vzácně se rozpovídal o svém soukromí a o Charlotte tehdy mluvil mimořádně otevřeně. „Nevím, jestli se vydáme cestou manželství, ale ona je láska mého života, to je jisté,“ řekl tehdy deníku The Mirror.
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„Trvalo mi to celé roky, než jsem našel ženu svých snů, ona je výjimečná,“ dodal.
Bývalý vítěz Wimbledonu z roku 1987 má čtyři děti. Syna Daniela a dceru Miu má s norskou modelkou Anne-Britt Kristiansenovou. Později se oženil s Brazilkou Emily Benditovou, se kterou má dvojčata Shannona a Jetta. Manželství trvalo od roku 1990 do roku 2002.
Cash je navíc už dědečkem. Poprvé se jím stal ve 44 letech, když jeho dcera Mia přivedla na svět dceru.