Osmdesátá léta byla v mužském tenisu dobou silných osobností, velkých rivalit a stylů, které se od sebe výrazně lišily. Na jedné straně stál vztek, improvizace a výbušnost, na druhé chlad, disciplína a téměř strojová přesnost. Byla to éra hráčů, kteří nevyhrávali jen zápasy, ale stávaly se velkými celebritami, jejichž jména dodnes mají váhu.
Američan John McEnroe byl v 80. letech přesně ten typ hvězdy, kvůli kterému lidé zapínali televizi i tehdy, když tenisu jinak moc nerozuměli. Na kurtu působil jako génius, který vidí o půl vteřiny dopředu. Pro hru měl velký cit, byl rychlý a uměl improvizovat. Zároveň ale byl výbušný a teatrální.
McEnroe se proslavil svou rivalitou s Björnem Borgem, o níž byl v roce 2017 natočen i film, a také emotivně vyhrocenými zápasy s dalším divochem kurtů, Američanem Jimmym Connorsem. Vedle 77 singlových titulů, včetně 7 grandslamů, nasbíral McEnroe také 78 titulů ve čtyřhře.
Dnes je McEnroe ženatý se zpěvačkou Patty Smythovou. Po kariéře se proměnil ve velmi viditelný hlas tenisu: dlouhodobě komentuje velké turnaje v televizi, podílel se na výchově dalších tenisových generací a je uznávaný i jako konzultant. V Laver Cupu působil jako první kapitán Výběru Světa.
Švéd Björn Borg zažil vrchol kariéry na přelomu 70. a 80. let. Byl to první opravdu globální tenisový idol moderní éry: dlouhé vlasy, čelenka, ledový klid, fyzická odolnost a aura někoho, kdo je na kurtu téměř nedotknutelný.
Borg získal 66 singlových titulů, 11 grandslamů ve dvouhře a 4 deblové tituly. Jeho rivalita s McEnroem pomohla udělat z tenisu velkou světovou podívanou. Mimo kurzy jsou však oba muži dobří přátelé.
Borg byl několikrát ženatý. Dnes je jeho manželkou Patricie Östfeldtová. Po kariéře byl dlouhá léta spojován se značkou Björn Borg a zůstal i tváří velkých tenisových akcí. V Laver Cupu působil jako první kapitán Výběru Evropy.
Čech Ivan Lendl nepůsobil na kurtu jako bohém ani jako showman. Byl však prototypem šampiona, ke kterému fanoušci tenisu vzhlíželi. Byl vždy dokonale připravený a systematický
Jeho 94 singlových titulů, osm grandslamů a šest deblových titulů z něj dělá jednu z největších postav celé éry. V druhé půlce 80. let byl pro řadu soupeřů měřítkem toho, co znamená vrcholový tenis.
Dnes je Lendl ženatý se Samanthou Frankelovou. Po kariéře se výborně zapsal i jako trenér: vedl Andyho Murrayho, Alexandra Zvereva i Huberta Hurkacze.
Americký tenista Jimmy Connors byl bouřlivák světových kurtů. Uměl být hlučný, vzdorovitý, neústupný a neuvěřitelně soutěživý. Právě proto byl v 80. letech tak populární: do hry nepřinášel jen výsledky, ale i emoce a energii.
Za svou kariéru Conners posbíral 109 singlových titulů. Získal osm grandslamů ve dvouhře a k tomu přidal ještě 19 titulů ve čtyřhře.
Od roku 1979 je ženatý s Patti McGuireovou. Po kariéře zůstal u tenisu v médiích. Rozjel i vlastní podcast Advantage Connors.
Němec Boris Becker patřil k největším jménům světového tenisu. Do světa profesionálního tenisu vletěl už jako teenager. Vybojoval 49 singlových titulů a 15 deblových titulů. Posbíral celkem 6 grandslamů, přičemž při zisku prvního - Wimbledonu 1985 - mu bylo 17 let.
Na fanoušky působil temperamentně a dramaticky. Bouřlivý býval i Beckerův soukromý život. Byl několikrát ženatý a má pět dětí. Nejmladší se narodilo loni na podzim. Od roku 2024 je ženatý s Lilian de Carvalho Monteirovou.
Po kariéře pracoval jako komentátor i trenér, několik let například působil po boku Novaka Djokoviče. Jeho pozdější život ale provázely i problémy: v roce 2022 skončil na několik měsíců ve vězení kvůli insolvenčnímu podvodu.
Kontrastem k divochům jako byl McEnroe, Conners nebo Becker byl Švéd Stefan Edberg. Hrával čistý tenis, který působil jako z dob dávno minulých. Na kurtu byl mimořádně kultivovaný, klidný a technicky vytříbený.
O Edbergovi se hovoří jako o tenisovém gentlemanovi. Získal celkem 41 singlových titulů, 18 deblových titulů a 6 grandslamů ve dvouhře.
Edberg je ženatý s Annette Hjort Olsenovou. Po kariéře se držel spíš stranou, ale výrazně se připomněl jako mentor a trenér Rogera Federera. Ten ho označuje za jeden ze svých vzorů.
Švéd Mats Wilander možná nepůsobil na fanoušky jako showman, ale z čistě tenisového hlediska byl jedním z nejzajímavějších hráčů dekády.
Vyhrál 33 singlových titulů, k tomu sedm deblových titulů a sedm grandslamů ve dvouhře. V roce 1988 se stal světovou jedničkou. (na snímku po prohraném finále French Open s Ivanem Lendlem)
Po kariéře se z něj stal velmi známý televizní analytik, dlouhodobě spojený s Eurosportem. Od roku 1987 je ženatý se Sonyou Wilanderovou.
Yannick Noah představoval francouzské charisma v pohybu. Měl vždy švih, styl a cit pro hru i kontakt s publikem.
Získal 23 singlových titulů, velmi solidních 16 deblových titulů a jeden grandslam ve dvouhře. A to hned ten domácí: vyhrál na Roland Garros 1983.
Po kariéře zůstal blízko tenisu i v reprezentačních rolích, prosadil se také v hudbě, když se stal úspěšným zpěvákem.
Miloslav Mečíř si pro svůj herní styl vysloužil přezdívku Velká kočka. Rodák z Bratislavy v 80. letech patřil k nejvýraznějším tvářím středoevropského tenisu.
Mečíř byl finalistou dvou grandslamů ve dvouhře, v singlu vyhrál 11 turnajů, podmanil si také 9 akcí ve čtyřhře, včetně Turnaje mistrů, který ovládl s Tomášem Šmídem v roce 1987. Jeho největším individuálním triumfem se stalo olympijské zlato v singlu a bronz v deblu na olympijských hrách v Soulu.
Po kariéře Miloslav Mečíř zůstal u tenisu jako trenér. Stal se i nehrajícím kapitánem slovenského daviscupového týmu.
