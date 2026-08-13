Kvitová zveřejnila fotografii, na níž se svým vzorem sedí na zahradě a obě se usmívají do objektivu. „Martino, moc děkuji za návštěvu. Nikdy bych si nemyslela, že se tento moment stane,“ napsala ke snímku.
Setkání dvou českých tenisových ikon nadchlo také fanoušky. Ti v komentářích připomínali především mimořádnost obou hráček.
„Nevidím nic jiného než jedenáct wimbledonských titulů mezi nimi,“ poznamenal jeden z nich s odkazem na devět triumfů Navrátilové a dvě vítězství Kvitové ve dvouhře. „Dvě královny a legendy krásného sportu,“ stojí v dalším popisku.
Na společnou fotografii zareagovala také módní návrhářka Beata Rajská. „Dvě legendy! Holky, krásné jste,“ vzkázala oběma bývalým tenistkám.
Čísla výjimečnost Kvitové a Navrátilové jen potvrzují. Navrátilová během kariéry získala rekordních 167 titulů ve dvouhře a dalších 177 ve čtyřhře.
Kvitová uzavřela profesionální kariéru s 31 singlovými tituly, mezi nimiž nechybějí dva triumfy ve Wimbledonu z let 2011 a 2014 nebo vítězství na Turnaji mistryň v roce 2011.
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