Australanka Destanee Aiavová se rozhodla odejít ze světa profesionálního tenisu ne zrovna tradičním způsobem. Pětadvacetiletá hráčka na sociálních sítích zveřejnila rozsáhlé a mimořádně ostré prohlášení, v němž oznámila, že po sezoně 2026 ukončí kariéru. Zároveň bez obalu popsala prostředí, ve kterém se podle svých slov už nechce dál pohybovat.
„Tenis byl jako toxický partner,“ napsala někdejší 147. hráčka světového pořadí v emotivním příspěvku na instagramu.

Sport, kterému zasvětila většinu života, označila za „rasistický, mysogynní, homofobní a nepřátelský vůči každému, kdo nezapadá do škatulky“. Podle ní se tenis navenek schovává za tradice, uhlazený dress code a řeči o noblese, zatímco realita je výrazně jiná.

„Život není určený k tomu, aby se žil v utrpení a napůl,“ uvedla. „Mým cílem je probouzet se každý den s pocitem, že miluji to, co dělám. A myslím si, že každý má právo to zažít.“

desaiava
14. února 2026 v 10:52, příspěvek archivován: 16. února 2026 v 13:26
oblíbit odpovědět uložit

Zároveň otevřeně přiznala i vlastní pochybnosti. „Je mi 25, brzy mi bude 26 a cítím se, jako bych byla pozadu. Mám strach. Ale ten je lepší než žít život, který není v souladu s tím, kým jsem.“

Nejtvrdší slova si pak schovala pro kritiky a internetové trolly. „Chci říct obrovské nas**t všem v tenisové komunitě, kteří mi kdy dali pocit, že jsem méněcenná,“ napsala.

Muchová je po titulu z Dauhá jedenáctá, stala se novou českou jedničkou

„Nas**t všem gamblerům, kteří mi posílali nenávistné zprávy a výhrůžky smrtí. Nas**t lidem, kteří si dovolují komentovat moje tělo, výsledky nebo oblečení.“ A přidala i širší odsudek: „Za těmi gentlemanskými hodnotami se skrývá kultura, která je rasistická, homofobní a šovinistická.“

Aiavová přitom patřila mezi výrazné juniorky své generace. K tenisu ji přivedla inspirace Serenou Williamsovou, kterou jako dítě sledovala na Australian Open.

A teď si dám burger. Muchová zlomila finálovou bídu a věří: Nakopne mě to

V sedmnácti letech se probojovala do třetího kola Wimbledonu a v roce 2017 vystoupala na 147. místo světového žebříčku dvouhry. Velký průlom ale nikdy nepřišel a její kariéra se postupně zadrhla. Aktuálně figuruje až ve čtvrté stovce pořadí. Profesionálním tenisem dosud vydělala 1,3 milionu dolarů.

„Často jsem přemýšlela, jak by vypadal můj život, kdybych si vybrala něco jiného, a jestli všechno, co jsem obětovala, stálo za to,“ přiznala. „Byla jsem mladá, naivní a důvěřovala špatným lidem. Od té chvíle už se moje kariéra nikdy nevyvíjela stejně.“

Jak bude vypadat její poslední tenisová sezona i další kapitola života, nechává Aiavová zatím otevřené.

