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Ten nejlepší reset. Raducanuová si užívá dovolenou v Alpách, stále doléčuje zranění

Autor:
  16:38
Britská tenistka Emma Raducanuová pokračuje v léčbě zranění dolní končetiny ve...

Britská tenistka Emma Raducanuová pokračuje v léčbě zranění dolní končetiny ve švýcarských Alpách. | foto: Instagram/@emmaraducanu

Britská tenistka Emma Raducanuová pokračuje v léčbě zranění dolní končetiny ve...
Britská tenistka Emma Raducanuová pokračuje v léčbě zranění dolní končetiny ve...
Britská tenistka Emma Raducanuová pokračuje v léčbě zranění dolní končetiny ve...
Britská tenistka Emma Raducanuová pokračuje v léčbě zranění dolní končetiny ve...
48 fotografií
Emma Raducanuová přijde kvůli rehabilitaci po únavové zlomenině o US Open. Přesto prožívá příjemné období. Ve švýcarských Alpách si podle svých slov dopřála „nejlepší reset vůbec“.

Britská tenisová hvězda v uplynulých dnech zamířila do luxusního pětihvězdičkového hotelu Suvretta House ve Svatém Mořici, kde pokračuje v rekonvalescenci po únavové zlomenině holenní kosti.

Devětačtyřicátá hráčka světa si pobyt v malebném prostředí užívá a s fanoušky se podělila o několik záběrů ze své švýcarské cesty. Ukázala odpočinek v hotelovém županu, plavbu na lodi i procházku lesem. Před horskou kulisou zapózovala také v elegantním černém topu s odhalenými rameny a bílé sukni.

emmaraducanu

Best reset ever !!

2. srpna 2026 v 18:29, příspěvek archivován: 4. srpna 2026 v 10:49
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Nechybělo ani video ze zdejšího tenisového kurtu. Raducanuová si na něm vyzkoušela podání, na zraněné noze však stále měla ortopedickou botu. Z dalších snímků je patrné, že ji už nemusí nosit nepřetržitě, léčba ale ještě zdaleka není u konce.

Třiadvacetiletá Britka nehrála od června, kdy postoupila do finále turnaje v Queen’s Clubu. Kvůli únavové zlomenině následně vynechala Wimbledon a odhlásila se i z dalších akcí.

Dlouho nebylo jasné, zda stihne US Open, kde v roce 2021 senzačně získala titul. Tento týden však bylo potvrzeno, že se letošního ročníku nezúčastní. Otazník visí také nad jejím startem na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu ve druhé polovině září. Britky v jeho čtvrtfinále čeká český tým.

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Ararat-Armenia vs. CeljeFotbal - 3. předkolo - 4. 8. 2026:Ararat-Armenia vs. Celje //www.idnes.cz/sport
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