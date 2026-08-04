Britská tenisová hvězda v uplynulých dnech zamířila do luxusního pětihvězdičkového hotelu Suvretta House ve Svatém Mořici, kde pokračuje v rekonvalescenci po únavové zlomenině holenní kosti.
Devětačtyřicátá hráčka světa si pobyt v malebném prostředí užívá a s fanoušky se podělila o několik záběrů ze své švýcarské cesty. Ukázala odpočinek v hotelovém županu, plavbu na lodi i procházku lesem. Před horskou kulisou zapózovala také v elegantním černém topu s odhalenými rameny a bílé sukni.
Nechybělo ani video ze zdejšího tenisového kurtu. Raducanuová si na něm vyzkoušela podání, na zraněné noze však stále měla ortopedickou botu. Z dalších snímků je patrné, že ji už nemusí nosit nepřetržitě, léčba ale ještě zdaleka není u konce.
Třiadvacetiletá Britka nehrála od června, kdy postoupila do finále turnaje v Queen’s Clubu. Kvůli únavové zlomenině následně vynechala Wimbledon a odhlásila se i z dalších akcí.
Dlouho nebylo jasné, zda stihne US Open, kde v roce 2021 senzačně získala titul. Tento týden však bylo potvrzeno, že se letošního ročníku nezúčastní. Otazník visí také nad jejím startem na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu ve druhé polovině září. Britky v jeho čtvrtfinále čeká český tým.