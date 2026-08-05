Pátá nejlepší skokanka o tyči z olympijských her v Paříži zveřejnila na sociálních sítích sestřih nazvaný „Jak vypadal můj trénink během prvního trimestru“. Na záběrech běhá, pracuje s tyčí, nacvičuje odraz a zvedá činku.
Video vzbudilo obdiv fanoušků i dalších sportovkyň. Ocenily ho například české atletky Lurdes Gloria Manuel a Lada Vondrová nebo olympijská medailistka ve skoku o tyči Alysha Newmanová. „Legendární,“ napsala Kanaďanka do komentářů.
Švábíková v červenci oznámila, že s partnerem, desetibojařem Ondřejem Kopeckým, čekají dítě. Zároveň zdůraznila, že se závoděním nekončí a jakmile to bude možné, chce se vrátit na atletickou dráhu.
Vrcholový sport a mateřství podle ní mohou fungovat vedle sebe. „Myslím si, že dnešní svět a naše české úžasné sportovkyně, super mámy, které zvládají být skvělými maminkami i vrcholovými sportovkyněmi, nám každý den ukazují, že obojí může existovat bok po boku. Jsou pro mě obrovskou inspirací a motivací být jednou jako ony,“ uvedla na sociálních sítích.