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Těhotenství ji nezastavilo. Švábíková tvrdě maká na atletickém stadionu i v posilovně

Autor:
  13:15
Amálie Švábíková se loučí s tokijským publikem.

Amálie Švábíková se loučí s tokijským publikem. | foto: AP

Amálie Švábíková skáče ve finále MS v Tokiu.
Amálie Švábíková se raduje z překonání sezonního maxima.
Amálie Švábíková se loučí s diváky po neúspěšném útoku na medaili.
Amálie Švábíková ve finále MS v Tokiu.
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Kdo čekal, že atletka Amálie Švábíková v těhotenství zpomalí, mýlil se. Tyčkařka během prvního trimestru rozhodně nezahálela. Na sociálních sítích se pochlubila záběry z tréninků. Dřela na atletickém oválu i v posilovně.

Pátá nejlepší skokanka o tyči z olympijských her v Paříži zveřejnila na sociálních sítích sestřih nazvaný „Jak vypadal můj trénink během prvního trimestru“. Na záběrech běhá, pracuje s tyčí, nacvičuje odraz a zvedá činku.

Video vzbudilo obdiv fanoušků i dalších sportovkyň. Ocenily ho například české atletky Lurdes Gloria Manuel a Lada Vondrová nebo olympijská medailistka ve skoku o tyči Alysha Newmanová. „Legendární,“ napsala Kanaďanka do komentářů.

Švábíková v červenci oznámila, že s partnerem, desetibojařem Ondřejem Kopeckým, čekají dítě. Zároveň zdůraznila, že se závoděním nekončí a jakmile to bude možné, chce se vrátit na atletickou dráhu.

Vrcholový sport a mateřství podle ní mohou fungovat vedle sebe. „Myslím si, že dnešní svět a naše české úžasné sportovkyně, super mámy, které zvládají být skvělými maminkami i vrcholovými sportovkyněmi, nám každý den ukazují, že obojí může existovat bok po boku. Jsou pro mě obrovskou inspirací a motivací být jednou jako ony,“ uvedla na sociálních sítích.

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