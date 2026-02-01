Vedle Sudeikise se diváci mohou těšit i na známé tváře z předchozích sérií. Vrací se Hannah Waddinghamová, Juno Templeová, Brett Goldstein, Brendan Hunt i Jeremy Swift. Čtvrtá řada zároveň představí několik nových postav, které rozšíří svět kolem klubu z Richmondu.
Podle oficiální anotace se Ted Lasso znovu objeví v Anglii, kde ho čeká dosud nejtěžší úkol. Přijme nabídku vést ženský tým působící ve druhé nejvyšší soutěži. Během sezony se trenér i hráčky učí riskovat, dělat odvážná rozhodnutí a vyrážet do neznáma bez záruky úspěchu – což je motiv, na kterém seriál dlouhodobě staví.
|
Ted Lasso na fotbale, nejdelší auty na světě a padne v Edenu divácký rekord?
Třetí řada skončila Tedovým odchodem z Anglie. Rozhodl se vrátit do Spojených států, aby byl blíž svému synovi a bývalé manželce. Nové pokračování se začalo natáčet v Kansas City, odkud pochází nejen Sudeikis, ale i jeho seriálový charakter Ted Lasso.
Tvůrčí tým doznal mírných změn. K projektu se nově připojil zkušený producent Jack Burditt, který se podílí na výkonné produkci. Sudeikis zůstává nejen v hlavní roli, ale také mezi producenty, stejně jako další klíčové osobnosti stojící za dosavadním úspěchem seriálu.
|
Ceny Emmy získaly Boj o moc, komedie Ted Lasso a satirická série Bílý lotos
Na scénáři se podílí několik nových autorů, kteří mají přinést svěží pohled, aniž by se vytratila typická laskavost a humor.
O budoucnosti seriálu se dlouho spekulovalo. Třetí řada měla premiéru na jaře 2023 a dlouho nebylo jasné, zda bude příběh pokračovat. Oficiální potvrzení čtvrté série přišlo až v březnu 2025.
|
Seriáloví sokové zacílili na olympiádu. Hvězdy Heated Rivalry nesou pochodeň
Ted Lasso patří mezi nejúspěšnější komediální seriály posledních let. První dvě série získaly cenu Emmy za nejlepší komediální seriál a výrazně přispěly k popularitě pořadu po celém světě. Čtvrtá řada se nyní pokusí na tento úspěch navázat – tentokrát v prostředí ženského fotbalu.