Ted Lasso se vrací. Seriálový trenér se v nové řadě pustí do ženského fotbalu

David Chuchma
  14:00
Úspěšný seriál Ted Lasso se po delší pauze znovu hlásí o slovo. Herec Jason Sudeikis se v létě vrátí na lavičku, tentokrát však v trochu jiné roli. Čtvrtá řada populární komedie se zaměří na ženský fotbal a nabídne novou výzvu nejen pro hlavního hrdinu, ale i celý tým kolem něj. Přesné datum premiéry zatím tvůrci neoznámili, natáčení už ale běží.
Jason Sudeikis během natáčení nové řady seriálu Ted Lasso

Jason Sudeikis během natáčení nové řady seriálu Ted Lasso | foto: Instagram @Rotten Tomatoes

Vedle Sudeikise se diváci mohou těšit i na známé tváře z předchozích sérií. Vrací se Hannah Waddinghamová, Juno Templeová, Brett Goldstein, Brendan Hunt i Jeremy Swift. Čtvrtá řada zároveň představí několik nových postav, které rozšíří svět kolem klubu z Richmondu.

Podle oficiální anotace se Ted Lasso znovu objeví v Anglii, kde ho čeká dosud nejtěžší úkol. Přijme nabídku vést ženský tým působící ve druhé nejvyšší soutěži. Během sezony se trenér i hráčky učí riskovat, dělat odvážná rozhodnutí a vyrážet do neznáma bez záruky úspěchu – což je motiv, na kterém seriál dlouhodobě staví.

Ted Lasso na fotbale, nejdelší auty na světě a padne v Edenu divácký rekord?

Třetí řada skončila Tedovým odchodem z Anglie. Rozhodl se vrátit do Spojených států, aby byl blíž svému synovi a bývalé manželce. Nové pokračování se začalo natáčet v Kansas City, odkud pochází nejen Sudeikis, ale i jeho seriálový charakter Ted Lasso.

Tvůrčí tým doznal mírných změn. K projektu se nově připojil zkušený producent Jack Burditt, který se podílí na výkonné produkci. Sudeikis zůstává nejen v hlavní roli, ale také mezi producenty, stejně jako další klíčové osobnosti stojící za dosavadním úspěchem seriálu.

Ceny Emmy získaly Boj o moc, komedie Ted Lasso a satirická série Bílý lotos

Na scénáři se podílí několik nových autorů, kteří mají přinést svěží pohled, aniž by se vytratila typická laskavost a humor.

O budoucnosti seriálu se dlouho spekulovalo. Třetí řada měla premiéru na jaře 2023 a dlouho nebylo jasné, zda bude příběh pokračovat. Oficiální potvrzení čtvrté série přišlo až v březnu 2025.

Seriáloví sokové zacílili na olympiádu. Hvězdy Heated Rivalry nesou pochodeň

Ted Lasso patří mezi nejúspěšnější komediální seriály posledních let. První dvě série získaly cenu Emmy za nejlepší komediální seriál a výrazně přispěly k popularitě pořadu po celém světě. Čtvrtá řada se nyní pokusí na tento úspěch navázat – tentokrát v prostředí ženského fotbalu.

Ted Lasso se vrací. Seriálový trenér se v nové řadě pustí do ženského fotbalu

