Krátce po změně stran, kdy už madridský celek vedl 3:0, se ke střele z větší vzdálenosti odhodlal Aurélien Tchouaméni. Francouzský záložník však branku vůbec netrefil a jeho prudký pokus zamířil přímo do hlediště. Tam zasáhl teprve čtyřletého Maxima, který se neubránil slzám. Jeho otec se ho okamžitě snažil uklidnit.
V madridském klubu se o nepříjemném okamžiku dozvěděli a po závěrečném hvizdu připravili pro chlapce malé překvapení. Maximo společně s tatínkem dostal možnost setkat se s hráči v prostorách stadionu.
Tchouaméni za ním osobně přišel, omluvil se mu a jako odškodnění mu věnoval podepsaný dres španělského věhlasného týmu. Záložník navíc společnou fotografii zveřejnil na sociálních sítích a ujistil fanoušky, že je všechno v pořádku.
Tím ale příběh neskončil. Do chodby totiž dorazil také Kylian Mbappé. Jakmile malý fanoušek zaregistroval hvězdného útočníka a zavolal na něj, francouzský reprezentant se zastavil, aby ho pozdravil a zeptal se, zda je v pořádku.
Mbappé si zároveň neodpustil drobné popíchnutí svého reprezentačního kolegy. „To je Tchouaméniho chyba, on neumí střílet!“ zavtipkoval před chlapcem. Jeho poznámka vyvolala úsměv a pomohla proměnit původně nepříjemnou situaci v příjemné setkání.
Jeho tatínek později pro klubovou televizi Realu Madrid potvrdil, že syn neutrpěl žádné vážné zranění a šlo pouze o pořádné leknutí. Zároveň poděkoval madridským fotbalistům za jejich přístup.
Rodina má navíc k Bílému baletu zvláštní vztah. Maximo se totiž narodil v den, kdy Real Madrid získal svůj čtrnáctý triumf v Lize mistrů. Otec přiznal, že jejich srdce patří také domácímu Racingu, ale k madridskému klubu mají velkou náklonnost.