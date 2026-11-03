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Tchouaméni trefil fanouška míčem, pak mu věnoval dres. Zapojil se i vtipkující Mbappé

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  9:55
Aurélien Tchouaméni věnoval po utkání svůj dres malému fanouškovi, kterého...

Aurélien Tchouaméni věnoval po utkání svůj dres malému fanouškovi, kterého během zápasu trefil míčem. | foto: Real Madrid

Aurélien Tchouaméni z Realu Madrid během ligového klání na půdě Racingu...
Aurélien Tchouaméni z Realu Madrid během ligového klání na půdě Racingu...
Francouzský záložník Aurélien Tchouméni během utkání se Švédskem.
Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni.
5 fotografií
Fotbalové utkání si představoval trochu jinak. Malý fanoušek Maximo přišel na stadion El Sardinero podpořit svůj oblíbený Racing Santander v souboji s Realem Madrid. Místo běžného diváckého zážitku si však odnesl nepříjemnou vzpomínku. I když jenom na chvíli. Pak se všechno otočilo.

Krátce po změně stran, kdy už madridský celek vedl 3:0, se ke střele z větší vzdálenosti odhodlal Aurélien Tchouaméni. Francouzský záložník však branku vůbec netrefil a jeho prudký pokus zamířil přímo do hlediště. Tam zasáhl teprve čtyřletého Maxima, který se neubránil slzám. Jeho otec se ho okamžitě snažil uklidnit.

V madridském klubu se o nepříjemném okamžiku dozvěděli a po závěrečném hvizdu připravili pro chlapce malé překvapení. Maximo společně s tatínkem dostal možnost setkat se s hráči v prostorách stadionu.

Tchouaméni za ním osobně přišel, omluvil se mu a jako odškodnění mu věnoval podepsaný dres španělského věhlasného týmu. Záložník navíc společnou fotografii zveřejnil na sociálních sítích a ujistil fanoušky, že je všechno v pořádku.

Tím ale příběh neskončil. Do chodby totiž dorazil také Kylian Mbappé. Jakmile malý fanoušek zaregistroval hvězdného útočníka a zavolal na něj, francouzský reprezentant se zastavil, aby ho pozdravil a zeptal se, zda je v pořádku.

Mbappé si zároveň neodpustil drobné popíchnutí svého reprezentačního kolegy. „To je Tchouaméniho chyba, on neumí střílet!“ zavtipkoval před chlapcem. Jeho poznámka vyvolala úsměv a pomohla proměnit původně nepříjemnou situaci v příjemné setkání.

Jeho tatínek později pro klubovou televizi Realu Madrid potvrdil, že syn neutrpěl žádné vážné zranění a šlo pouze o pořádné leknutí. Zároveň poděkoval madridským fotbalistům za jejich přístup.

Rodina má navíc k Bílému baletu zvláštní vztah. Maximo se totiž narodil v den, kdy Real Madrid získal svůj čtrnáctý triumf v Lize mistrů. Otec přiznal, že jejich srdce patří také domácímu Racingu, ale k madridskému klubu mají velkou náklonnost.

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