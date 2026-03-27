Krasobruslařka, která na olympijských hrách v Miláně a Cortině získala zlato v ženské soutěži i týmovém závodě, si při své řeči neodpustila i osobnější poznámku. Připomněla vlastní cestu na vrchol i splněný sen, než přešla k předání ceny.
„Je pro mě neuvěřitelnou ctí předat ocenění další ikoně,“ uvedla pak na adresu popové hvězdy, kterou označila za rekordmanku cen iHeartRadio a jednu z nejvýraznějších osobností současné hudby.
Zároveň zmínila i jejich nepřímé propojení. Populární americká písničkářka totiž v minulosti namluvila komentář k videu, které představovalo Liuovou a její tým, a podle krasobruslařky to přispělo k jejich úspěchu. „Myslím, že i díky tomu jsme vyhráli,“ dodala s úsměvem.
Když si zpěvačka přebírala cenu pro umělkyni roku, vrátila olympijské šampionce kompliment zpět. „Přebírat tohle ocenění od Alysy je pro mě výjimečné. Svými výkony přináší lidem radost a inspiraci,“ řekla a ocenila především její nasazení, disciplínu i vášeň pro sport.
|
Ve své řeči se pak obrátila i k fanouškům a mluvila o důležitosti trpělivosti a práce na sobě. Zdůraznila, že cesta k úspěchu není okamžitá a že je důležité dát si prostor pro chyby i růst.
Liuová se po náročné sezoně rozhodla vynechat světový šampionát v Praze a soustředit se na odpočinek, její popularita ale dál roste. V uplynulých týdnech se objevila například jako VIP host značky Louis Vuitton na pařížském Fashion Weeku nebo na oscarové party magazínu Vanity Fair.