Táto, fotbal je otrava. Koukej na můj věnec ze sedmikrásek. Bellingham o dětské vášni

Autor:
  11:17
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Anglický záložník Jude Bellingham v dobré náladě před zápasem Ligy národů s...

Anglický záložník Jude Bellingham v dobré náladě před zápasem Ligy národů s českou reprezentací. | foto: Reuters

Jude Bellingham stíhaný českým obráncem Martinem Vitíkem (vlevo) v zápase Ligy...
Velká úleva i křik, Jude Bellingham poslal Anglii dál.
Jude Bellingham se na mistrovství světa prosadil v zápase proti Chorvatsku.
Anglický středopolař Jude Bellingham se raduje, proti Norsku srovnal na 1:1.
11 fotografií
Dnes patří mezi největší fotbalové hvězdy světa, v dětství ale o kopání do míče nechtěl ani slyšet. Třiadvacetiletý záložník Realu Madrid Jude Bellingham měl totiž úplně jinou zálibu.

Přestože jeho otec Mark hrával za řadu klubů v nižších anglických soutěžích, malý Jude jeho nadšení pro fotbal nesdílel. Jak nyní prozradil v rozhovoru pro britský Vogue, mnohem raději trávil čas s květinami.

„Jakmile někdo vytáhl fotbalový míč, přestalo mě to zajímat. Nechtěl jsem, aby mě někdo kopal a ani já jsem nechtěl kopat do ostatních. Chtěl jsem jen, aby mě nechali na pokoji s mým pletením věnečků ze sedmikrásek,“ zavzpomínal Bellingham.

Módní ikona Bellingham. Fotbalistu lákají známé značky, podívejte se na jeho outfity

Jeho vztah k fotbalu se však časem zásadně změnil. Ze sportu, kterému se jako dítě vyhýbal, se stala jeho vášeň a nakonec i životní dráha. Navíc mu na cestě mezi světovou elitu pomáhaly takové legendy, jako jsou David Beckham a Ian Wright, kteří mu v začátcích kariéry poskytovali cenné rady.

„Někdy není nejdůležitější samotná rada, ale to, od koho přichází. Právě díky tomu může mít mnohem větší hodnotu. Víte, že máte na své straně někoho, kdo dobře ví, o čem mluví,“ vysvětlil.

Návrat do dětství. Haaland se po utkání v Lipsku potkal s bývalou spoluhráčkou

Zejména zprávy od Wrighta ho prý dodnes dokážou vyvést z míry.

„Vždycky jsem hrozně nervózní, když mi napíše. Hned si říkám: ‚Co se o mně zase říká?‘ Na zápasech anglické reprezentace ho ale vídám pravidelně. Vždycky ho obejmu nebo mu pošlu vzduchem polibek,“ dodal.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NizozemskoFotbal - - 11. 11. 2026:Česko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 14:00
  • 3.44
  • 3.86
  • 1.95
Kanada vs. FinskoHokej - Skupina B - 11. 11. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 15:00
  • 1.06
  • 17.30
  • 20.10
Německo vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 11. 11. 2026:Německo vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 15:00
  • 2.84
  • 3.67
  • 2.21
Cheb vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 11. 11. 2026:Cheb vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.87
  • 7.50
  • 2.30
Sokolov vs. TáborHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Sokolov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 3.08
  • 4.20
  • 1.95
Kouamé vs. ForejtekTenis - Osmifinále - 11. 11. 2026:Kouamé vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.36
  • -
  • 2.82
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Kdo je letos nejžádanějším sportovcem? Fotbalisté zaostali, první místa překvapila

Kdo jsou marketingově nejžádanější sportovci roku 2026?

Kdo je marketingově nejžádanější sportovní hvězdou světa? Magazín SportsPro zveřejnil nový žebříček padesáti sportovců s největší reklamní přitažlivostí. Slavná jména jako Cristiano Ronaldo, Lionel...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Loni baráž, teď boj o záchranu. Kronďák probouzí Žižkov: Patřím do Prahy

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Když trenér Radek Kronďák přebíral fotbalisty Žižkova, byli to muži v offsidu. Z druholigového dna je vytáhl a chce ještě výš, byť poslední čtyři zápasy Viktoria nevyhrála. „Děláme pro záchranu, co...

11. listopadu 2026  11:30

Táto, fotbal je otrava. Koukej na můj věnec ze sedmikrásek. Bellingham o dětské vášni

Anglický záložník Jude Bellingham v dobré náladě před zápasem Ligy národů s...

Dnes patří mezi největší fotbalové hvězdy světa, v dětství ale o kopání do míče nechtěl ani slyšet. Třiadvacetiletý záložník Realu Madrid Jude Bellingham měl totiž úplně jinou zálibu.

11. listopadu 2026  11:17

Našli United nového trenéra? Pokud Carrick skončí, nahradí ho prý Pochettino

Americký trenér Mauricio Pochettino během utkání s Bosnou a Hercegovinou na...

V Anglii už vedl tři kluby - Southampton, Tottenham a Chelsea. Teď by mohl přidat další. Argentinský trenér Mauricio Pochettino, v současnosti kouč americké fotbalového reprezentace, je údajně blízko...

11. listopadu 2026  11:02

Engel se na Dakaru vrátí mezi „samotáře“: Pořád jsem zavřený v dílně. Cíl? Vítězství

Milan Engel během Rallye Dakar

Svůj třináctý start na Rallye Dakar pojme motocyklový závodník Milan Engel trochu jinak. Po pěti letech se vrací do kategorie Original by Motul, v níž se jezdci musejí obejít bez pomoci mechaniků.

11. listopadu 2026

Semifinále neřeším, hlásí rozjetá Nosková. Česká hvězda oznámila spojení s UNICEF

Linda Nosková slaví výhru ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells.

Její mentalitu asi nejlépe vystihují její slova hned po vítězství: „Už jsem postoupila? Výborně. Zatím je mi to jedno, protože mě čeká ještě jeden zápas.“ Linda Nosková zkrátka mezi ostatními vyčnívá...

11. listopadu 2026  10:28

Plzeňský Petman po Davosu: Ukázali jsme charakter, ale musíme být chytřejší

Plzeňský Ville Petman se otáčí za pukem.

Dvěma přesilovkovými góly přispěl Ville Petman ke smazání tříbrankového manka na ledě švýcarského Davosu. Finský útočník vstřelil úvodní branku indiánů, vyrovnávací trefu na 3:3 pak zaznamenal pouhou...

11. listopadu 2026  10:12

Pochvala od Wengera a senzační stříbro. U mladých se mají hledat pozitiva, říká kouč

Čeští fotbalisté do 15 let oslavují úspěch proti Brazílii ve čtvrtfinále...

Ročník 2011 je pro něj osudový. V mládežnické akademii českobudějovického Dynama s tímto týmem dvakrát vyhrál ligu. Teď se stejně starými fotbalisty zazářil na světovém turnaji FIFA v ázerbájdžánském...

11. listopadu 2026

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

11. listopadu 2026  9:38

Artis Brno – Jablonec: Kde sledovat MOL Cup, statistiky, kurzy

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, a jeho útočník Adediran.

Fotbalisté Artisu Brno přivítají v osmifinále MOL Cupu Jablonec. Domácí se pokusí poprvé v klubové historii postoupit do pohárového čtvrtfinále. Kde zápas sledovat, jaká je forma obou týmů a co...

11. listopadu 2026  9:26

Tatum uspěl proti rivalovi, opět zářil George. Šampioni slaví další výhru

Paul George se raduje po proměněném koši.

Basketbalisté Bostonu vyhráli v NBA souboj o první místo ve Východní konferenci na palubovce Philadelphie 123:101. Ke čtvrtému vítězství v řadě jim výrazně pomohl šestatřicetiletý veterán Paul...

11. listopadu 2026  9:16

Baštovy smíšené pocity z premiéry: Úžasný zápas i zklamání. Pohřbilo nás 22 ztrát

České basketbalistky během timeoutu.

První utkání v roli dočasného hlavního kouče ženské reprezentace téměř ozdobil parádním výsledkem. Martin Bašta emotivně prožíval nejen závěr střetnutí mezi Českem a Španělskem v kvalifikaci o...

11. listopadu 2026  9:13

Drží míč, ale nehrozí. V čem se liší dvě Sparty pod Priskem? Chybí i protiútoky

Nespokojený trenér Sparty Brian Priske.

Přišel, během dvou let vyhrál, co se dalo, a vysloužil si další angažmá. Pak se kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske vrátil, aby tým znovu nakopl. Jenže zatím klopýtá. V čem konkrétně se liší...

11. listopadu 2026  8:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.