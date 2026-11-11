Přestože jeho otec Mark hrával za řadu klubů v nižších anglických soutěžích, malý Jude jeho nadšení pro fotbal nesdílel. Jak nyní prozradil v rozhovoru pro britský Vogue, mnohem raději trávil čas s květinami.
„Jakmile někdo vytáhl fotbalový míč, přestalo mě to zajímat. Nechtěl jsem, aby mě někdo kopal a ani já jsem nechtěl kopat do ostatních. Chtěl jsem jen, aby mě nechali na pokoji s mým pletením věnečků ze sedmikrásek,“ zavzpomínal Bellingham.
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Jeho vztah k fotbalu se však časem zásadně změnil. Ze sportu, kterému se jako dítě vyhýbal, se stala jeho vášeň a nakonec i životní dráha. Navíc mu na cestě mezi světovou elitu pomáhaly takové legendy, jako jsou David Beckham a Ian Wright, kteří mu v začátcích kariéry poskytovali cenné rady.
„Někdy není nejdůležitější samotná rada, ale to, od koho přichází. Právě díky tomu může mít mnohem větší hodnotu. Víte, že máte na své straně někoho, kdo dobře ví, o čem mluví,“ vysvětlil.
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Zejména zprávy od Wrighta ho prý dodnes dokážou vyvést z míry.
„Vždycky jsem hrozně nervózní, když mi napíše. Hned si říkám: ‚Co se o mně zase říká?‘ Na zápasech anglické reprezentace ho ale vídám pravidelně. Vždycky ho obejmu nebo mu pošlu vzduchem polibek,“ dodal.