„Nemám slov." Kapitán letadla v Miláně překvapil a dojal českou krasobruslařku

  13:59
Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi mají za sebou přesun do dějiště nadcházejících olympijských her. Do Milána odletěli v pondělí, ještě na palubě letadla je čekalo jedno příjemné překvapení. O milé gesto se krasobruslařský pár následně podělil i na svých sociálních sítích.
„Poprvé jsme nepoužili národní barvy tak, jako jsou na vlajce. Chtěli jsme, aby...

„Poprvé jsme nepoužili národní barvy tak, jako jsou na vlajce. Chtěli jsme, aby kolekce byla originální a jedinečná,“ řekl na prezentaci Václav Hrbek, generální ředitel Alpine Pro. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sourozence Taschlerovy čekalo po příletu do Milána milé překvapení. Z kokpitu...
Sourozenci Taschlerovi si před odletem do Milána vyzvedli olympijskou kolekci.
Taschlerovi den po příletu časně ráno vyrazili na první trénink do Bruslařské...
Taschlerovi den po příletu časně ráno vyrazili na první trénink do Bruslařské...
Sourozencům se hned po přistání dostalo nečekaného povzbuzení přímo z kokpitu.

Kapitán letu popřál Taschlerovým hodně štěstí na nadcházejících hrách, což dojatá Natálie sdílela ve videu na svém Instagramu. „Když přistaneš v Miláně na své druhé olympijské hry a pilot i celé letadlo ti popřeje hodně štěstí,“ napsala k záběru.

Was just checking my make up and this happened ❤️

The pilot even came for picture later, because his daughter is doing figure skating as well! I’m speechless and my heart is already soo full!❤️

V popisku pak celou situaci doplnila o další detaily. „Jen jsem si kontrolovala make-up a najednou se stalo tohle. Pilot se s námi pak dokonce přišel vyfotit, protože jeho dcera se také věnuje krasobruslení. Nemám slov,“ přiznala.

V Instastories se následně pochlubila nejen společnou fotkou s pilotem, ale i prvními snímky ze zákulisí olympijských her.

Po příletu si Taschlerovi stihli projít olympijskou vesnici, ale příliš času aklimatizací nestrávili. Už následující den vyrazili ještě před šestou hodinou ranní na první trénink do Bruslařské arény Milán, kde se během her uskuteční soutěže krasobruslení i závody v rychlobruslení na krátké dráze.

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

Pro české sourozenecké duo to bude druhá olympijská zkušenost. Na hrách v Pekingu před čtyřmi lety obsadili mezi tanečními páry 16. místo.

Letos se pod pěti kruhy představí 9. února, kdy nastoupí do rytmických tanců a budou bojovat o postup do volných tanců. Ve stejné disciplíně se představí také Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek, juniorští mistři světa z roku 2023.

„Nemám slov." Kapitán letadla v Miláně překvapil a dojal českou krasobruslařku

