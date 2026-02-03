Sourozencům se hned po přistání dostalo nečekaného povzbuzení přímo z kokpitu.
Kapitán letu popřál Taschlerovým hodně štěstí na nadcházejících hrách, což dojatá Natálie sdílela ve videu na svém Instagramu. „Když přistaneš v Miláně na své druhé olympijské hry a pilot i celé letadlo ti popřeje hodně štěstí,“ napsala k záběru.
V popisku pak celou situaci doplnila o další detaily. „Jen jsem si kontrolovala make-up a najednou se stalo tohle. Pilot se s námi pak dokonce přišel vyfotit, protože jeho dcera se také věnuje krasobruslení. Nemám slov,“ přiznala.
V Instastories se následně pochlubila nejen společnou fotkou s pilotem, ale i prvními snímky ze zákulisí olympijských her.
Po příletu si Taschlerovi stihli projít olympijskou vesnici, ale příliš času aklimatizací nestrávili. Už následující den vyrazili ještě před šestou hodinou ranní na první trénink do Bruslařské arény Milán, kde se během her uskuteční soutěže krasobruslení i závody v rychlobruslení na krátké dráze.
Pro české sourozenecké duo to bude druhá olympijská zkušenost. Na hrách v Pekingu před čtyřmi lety obsadili mezi tanečními páry 16. místo.
Letos se pod pěti kruhy představí 9. února, kdy nastoupí do rytmických tanců a budou bojovat o postup do volných tanců. Ve stejné disciplíně se představí také Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek, juniorští mistři světa z roku 2023.