Pro sedmadvacetiletého obránce není Birmingham nijak vzdálenou destinací. Krejčí stále působí ve Wolverhamptonu, který od dějiště šampionátu dělí jen několik desítek kilometrů.
Poslední volnější dny před startem nového soutěžního ročníku tak využil k návštěvě evropského atletického vrcholu.
Zatímco si užíval atletickou atmosféru, kolem jeho jména dál panuje nejistota ohledně budoucnosti. V médiích se opakovaně objevují spekulace, že by kapitán české reprezentace mohl změnit působiště ještě v tomto přestupovém období.
Wolverhampton totiž po nepovedené sezoně sestoupil do druhé ligy. Tu zahájí už v pátek večer domácím duelem proti Blackburnu.