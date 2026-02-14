Záběr z roku 2018 ukazuje usmívajícího se Metoděje, který do kamery pronese: „Davide, gratuluji k vítězství.“
Jeho bratranec tehdy právě obhájil triumf v extrémně náročném závodě Winterman. Podzimní závod na severu Čech zahrnuje devět kilometrů plavání v Labi, 180 kilometrů na kole a nakonec maratonský běh s cílem na Ještědu.
Teď se role obrátily. David Jílek záběr vytáhl po osmi letech jako milou „revanš“ a přidal vlastní gratulaci. „Metoději, gratulujeme k vítězství,“ říká ve videu společně se svými dětmi.
Z drobného rodinného momentu se stal příspěvek, který na sociálních sítích zaujal. Lidé ocenili nejen hezký nápad, ale hlavně zjevný sportovní talent, který se v rodině dědí.
|
Šampion Jílek: Super! Splnil se mi sen. Ale nepolevím. Chci medaile i za patnáct let
David Jílek navíc naznačil, že tohle možná nebyla poslední rodinná gratulace „z archivu“. „Mám tu ještě jedno video schované za čtyři roky pro Filipa Jílka,“ mrknul s humorem směrem k o čtyři roky mladšímu bratrovi olympijského vítěze, který se rovněž s úspěchem věnuje rychlobruslení.