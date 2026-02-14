Tak vypadal malý Metoděj. Bratranec olympijského vítěze ukázal dojemné video

Do rodinného archivu sáhl po pátečním olympijském triumfu rychlobruslaře Metoděje Jílka jeho bratranec, triatlonista David Jílek. Na sociálních sítích zveřejnil gratulaci k vítězství, kterou mu v roce 2018 natočil tehdy dvanáctiletý Metoděj. David ji doplnil svou odpovědí a naznačil, že jejich příběh může mít brzy další pokračování.
Záběr z roku 2018 ukazuje usmívajícího se Metoděje, který do kamery pronese: „Davide, gratuluji k vítězství.“

Jeho bratranec tehdy právě obhájil triumf v extrémně náročném závodě Winterman. Podzimní závod na severu Čech zahrnuje devět kilometrů plavání v Labi, 180 kilometrů na kole a nakonec maratonský běh s cílem na Ještědu.

davidjilek

Jsi borec @metodej_jilek !!!

13. února 2026 v 20:08, příspěvek archivován: 14. února 2026 v 10:32
oblíbit odpovědět uložit

Teď se role obrátily. David Jílek záběr vytáhl po osmi letech jako milou „revanš“ a přidal vlastní gratulaci. „Metoději, gratulujeme k vítězství,“ říká ve videu společně se svými dětmi.

Z drobného rodinného momentu se stal příspěvek, který na sociálních sítích zaujal. Lidé ocenili nejen hezký nápad, ale hlavně zjevný sportovní talent, který se v rodině dědí.

Šampion Jílek: Super! Splnil se mi sen. Ale nepolevím. Chci medaile i za patnáct let

David Jílek navíc naznačil, že tohle možná nebyla poslední rodinná gratulace „z archivu“. „Mám tu ještě jedno video schované za čtyři roky pro Filipa Jílka,“ mrknul s humorem směrem k o čtyři roky mladšímu bratrovi olympijského vítěze, který se rovněž s úspěchem věnuje rychlobruslení.

