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Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

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  14:00
Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026) | foto: Profimedia.cz

Sydney Sweeney v reklamě pro aplikaci Novig na Times Square v New Yorku (15....
Sydney Sweeney v reklamě pro aplikaci Novig na Times Square v New Yorku (15....
Sydney Sweeney je v kampani Just Sports zcela nahá, tělo jí zakrývají pouze...
Sydney Sweeney je v kampani Just Sports zcela nahá, tělo jí zakrývají pouze...
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Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a ukazují vlastní pohled na ženský sport.

Vše odstartovala reklama společnosti Novig, která provozuje trh se sportovními predikcemi. Ve spotu se sloganem „Just sport“ se objevila herečka Sweeney. Kamera ji zachycuje převážně spoře oděnou, přičemž tělo si zakrývá sportovním vybavením. V krátkých replikách zároveň naznačuje, že právě „tak vypadá sport“.

Spot vyvolal kritiku řady sportovkyň. Vadí jim především sexualizace ženského sportu, proti které se snaží dlouhodobě bojovat, i způsob, jakým reklama ukazuje ženské tělo.

Bývalá olympijská plavkyně Ariarne Titmusová označila pojetí reklamy za „facku do tváře každé ženě, která zasvětila svůj život zdokonalování svého sportu“. Další vrcholové závodnice následně začaly zveřejňovat vlastní videa ze závodů a tréninků s heslem „tak vypadá žena ve sportu“. Řada z nich v příspěvcích označila přímo Sweeney.

K trendu se nyní přidaly také české sportovkyně. Svůj sestřih zveřejnila například sprinterka Eva Kubíčková. „S veškerou úctou k Sydney Sweeney, takové jsou ženy ve sportu,“ napsala k videu, v němž ukázala záběry ze závodů, tréninků na dráze i přípravy v posilovně.

Vlastní verzi přidala také česká krasobruslařka Natálie Taschlerová. „Sydney Sweeney, jsi si jistá, že víš, jak vypadá sport?“ zeptala se prostřednictvím videa. V něm zachytila nejen tréninky na ledě, ale také lekce moderního tance i sportování ve volném čase.

Stejný formát využila i útočnice české hokejové reprezentace Kristýna Kaltounková. Sestřih věnovaný ženám ve snowboardingu sdílela ve stories také olympijská vítězka Eva Adamczyková.

Do reakce se zapojilo rovněž ASC Dukla. Na sociálních sítích zveřejnilo video se sportovkyněmi z různých odvětví. „Sydney Sweeney v posledních dnech rozpoutala debatu o tom, jak se díváme na ženské tělo sportovkyň. My se na něj díváme trochu jinak. A takhle vypadá naše odpověď z Dukly! Zdravíme, Sydney,“ stojí v popisku.

Ředitel společnosti Novig Jacob Fortinsky po vlně kritiky podle Yahoo.com uvedl, že cílem reklamy nebylo reprezentovat ženský sport. „Jako společnost ženský sport podporujeme. Sydney je herečka. My jsme predikční trh zaměřený na sport a právě takový příběh tím chtěla sdělit,“ konstatoval.

Výsledná podoba spotu byla podle něj z velké části v režii samotné Sweeney, která je nejen tváří platformy, ale také její investorkou.

Herečka reakce sportovkyň přímo nekomentovala. Na sociálních sítích však sdílela fotografie několika známých závodnic, které v minulosti pózovaly odhalené pro magazín ESPN Body Issue. Objevily se mezi nimi například tenistky Serena Williamsová a Caroline Wozniacká či zápasnice Ronda Rouseyová.

Kritici spotu ale upozorňují, že ESPN ve svém každoročním speciálu prezentoval těla sportovců především jako výsledek vrcholového tréninku a fyzické dřiny.

Zastánci reklamy naopak argumentují tím, že spot se Sydney Sweeney neměl zobrazovat ženský sport, ale propagovat sázkový a predikční trh a byl pojatý s nadsázkou. Připomínají také, že i samotné sportovkyně běžně účinkují v reklamách, v nichž vystupují spoře oděné.

Vadí vám „sportovní“ reklama se Sydney Sweeney?

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