Koivunen pracuje pro finský národní tým už více než šestnáct let a za tu dobu byl u řady velkých úspěchů Suomi. Zažil oslavy olympijského zlata i několik titulů mistrů světa. Při nedělním výbuchu radosti na střídačce si tak zachoval profesionální odstup a dál se věnoval své práci.
I tak se stal přes noc hvězdou. Záběry, jak krátce po zlatém gólu bere do rukou hráčské rukavice a se zcela nezúčastněným výrazem míří mezi slavícími svěřenci trenéra Anttiho Pennanena do útrob stadionu, se staly virálními.
Jeho klid si získal pozornost fanoušků, kteří mu začali přezdívat „Iceman“, tedy ledový muž.
„Takhle slaví skutečný Seveřan,“ napsal jeden z komentujících. „Když vyhraješ něco úžasného, ale zároveň jsi Fin. Reakce jako Kimi Räikkönen,“ přirovnal další fanoušek Koivunena k finskému pilotovi formule 1, který byl rovněž pověstný pro svůj klid na stupních vítězů.
Sám Koivunen už v minulosti vysvětlil, že práce kustoda se nemění podle toho, co se právě odehrává na ledě.
„Vždycky je příjemnější, když zápasy dopadnou dobře. Ale pokud mluvíme o každodenní práci kustodů, stejné věci se musejí udělat bez ohledu na to, jestli se vyhraje, nebo prohraje,“ uvedl v rozhovoru pro Iltalehti během mistrovství světa v roce 2023.