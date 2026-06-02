Tak se raduje Seveřan. Reakce finského kustoda na vítězný gól baví internet

  13:34
Když Konsta Helenius rozhodl finále mistrovství světa v hokeji jediným gólem v prodloužení, na finské střídačce propukla euforie. Všichni okamžitě začali slavit. Až na jednoho muže. Kustod Riku Koivunen se nastalým chaosem nenechal vyvést z míry. Záběry, na nichž s naprosto klidným výrazem prochází mezi jásajícími hokejisty, obletěly internet.
Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa. | foto: Reuters

Koivunen pracuje pro finský národní tým už více než šestnáct let a za tu dobu byl u řady velkých úspěchů Suomi. Zažil oslavy olympijského zlata i několik titulů mistrů světa. Při nedělním výbuchu radosti na střídačce si tak zachoval profesionální odstup a dál se věnoval své práci.

I tak se stal přes noc hvězdou. Záběry, jak krátce po zlatém gólu bere do rukou hráčské rukavice a se zcela nezúčastněným výrazem míří mezi slavícími svěřenci trenéra Anttiho Pennanena do útrob stadionu, se staly virálními.

Jeho klid si získal pozornost fanoušků, kteří mu začali přezdívat „Iceman“, tedy ledový muž.

„Takhle slaví skutečný Seveřan,“ napsal jeden z komentujících. „Když vyhraješ něco úžasného, ale zároveň jsi Fin. Reakce jako Kimi Räikkönen,“ přirovnal další fanoušek Koivunena k finskému pilotovi formule 1, který byl rovněž pověstný pro svůj klid na stupních vítězů.

Sám Koivunen už v minulosti vysvětlil, že práce kustoda se nemění podle toho, co se právě odehrává na ledě.

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

„Vždycky je příjemnější, když zápasy dopadnou dobře. Ale pokud mluvíme o každodenní práci kustodů, stejné věci se musejí udělat bez ohledu na to, jestli se vyhraje, nebo prohraje,“ uvedl v rozhovoru pro Iltalehti během mistrovství světa v roce 2023.

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tak se raduje Seveřan. Reakce finského kustoda na vítězný gól baví internet

2. června 2026  10:16

