Tak se chystá led na olympijský curling. Místní „Michael Jackson“ baví diváky

Autor:
  14:44
Téměř půl milionu přehrání během několik hodin si vysloužilo krátké video z přípravy olympijské curlingové dráhy. Zachycuje muže, který se krátkými, rychlými krůčky pohybuje po ploše s postřikovačem na zádech a kropí závodní prostor vodou. Diváky pobavil, pro svůj chodecký styl mu začali přezdívat Michael Jackson.
Přípravy před zahájením turnajů na Olympijském curlingovém stadionu v Cortině.

Přípravy před zahájením turnajů na Olympijském curlingovém stadionu v Cortině. | foto: ČTK

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...
Curler Vít Chabičovský vysílá kámen v zápase se Švédskem.
České curlingové duo Zelingrová, Chabičovský probírá taktiku v zápase se...
Julie Zelingrová během curlingového zápasu se Švédskem.
7 fotografií

Krátký šot doprovází právě hudba Michaela Jacksona. Rychlost a rytmus kroků muže totiž připomínají nezaměnitelný taneční styl krále popu.

Fanoušci to v komentářích náležitě ocenili. Diskuzi zaplavily obrázky Jacksona i narážky na jeho legendární moonwalk.

„Mohla by z toho být nová olympijská disciplína,“ stojí v jednom z komentářů. „Video, které jsme nevěděli, že potřebujeme,“ píší další.

olympics

Michael Jackson but make it curling?

#Olympics #WinterOlympics #MilanoCortina2026 #Curling

5. února 2026 v 10:49, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 14:25
oblíbit odpovědět uložit

Kropení curlingových drah ale rozhodně není jen zábavná podívaná. Jde o důležitou část přípravy ledu. Nejprve se vytvoří klasická ledová plocha — rovná a hladká. Na takovém povrchu by však hráči neměli šanci dostat kámen pod kontrolu.

I druhý olympijský zápas končí prohrou. Curleři nestačili na Švédy

Následuje proto kropení, takzvaný „pebbling“. Při něm na led dopadají drobné kapky vody, které rychle zmrznou, a povrch se díky vzniklým výstupkům zdrsní. Poté přichází fáze „nipping“: ořezání těchto výstupků speciálním nožem, které sjednotí jejich výšku.

„Když je led čerstvě posypaný kapkami, bývá jeho rychlost na začátku zápasu výrazně pomalejší. Při ‚nippingu‘ se odstraní vrchní část těchto kapek. To pomáhá vytvořit rychlejší povrch,“ uvádí web minnesotského Chaska Curling Center, které má kolem tisíce členů a patří k největším curlingovým centrům v USA.

Moonwalk Michaela Jacksona:

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.00
  • 3.30
  • 3.40
Kolář vs. KotovTenis - - 5. 2. 2026:Kolář vs. Kotov //www.idnes.cz/sport
5. 2. 15:15
  • 2.37
  • -
  • 1.51
Fruhvirtová vs. BoulterováTenis - - 5. 2. 2026:Fruhvirtová vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
5. 2. 15:30
  • 2.40
  • -
  • 1.57
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.06
  • 13.10
  • 23.80
Litoměřice vs. Pardubice BHokej - 45. kolo - 5. 2. 2026:Litoměřice vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
5. 2. 18:00
  • 3.05
  • 4.50
  • 1.90
Parryová vs. BartůňkováTenis - - 5. 2. 2026:Parryová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
5. 2. 18:00
  • 2.36
  • -
  • 1.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s...

Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude...

5. února 2026  14:49

Tak se chystá led na olympijský curling. Místní „Michael Jackson“ baví diváky

Přípravy před zahájením turnajů na Olympijském curlingovém stadionu v Cortině.

Téměř půl milionu přehrání během několik hodin si vysloužilo krátké video z přípravy olympijské curlingové dráhy. Zachycuje muže, který se krátkými, rychlými krůčky pohybuje po ploše s postřikovačem...

5. února 2026  14:44

Mezi finskými hokejistkami řádí norovirus. Zápas s Kanadou se musel odložit

Finské hokejistky slaví zisk bronzové medaile na olympijských hrách v...

Zápas Finsko - Kanada na olympijském turnaji hokejistek v Miláně byl kvůli výskytu onemocnění ve finském týmu přeložen ze čtvrtka na 12. února. Oznámili to organizátoři her. Zápas elitní skupiny A, v...

5. února 2026  14:20

Borg junior prověří Čechy. Matku rozplakal, na otce vyjel: O tenise nic nevíš!

Švédský tenista Leo Borg

Běžně byste se u 588. tenisty světového žebříčku nejspíš nezastavili. Pokud byste se vůbec do tak hlubokých pater pořadí proklikali. Ale jméno Leo Borg pozornost jistě upoutá. Syn legendárního Björna...

5. února 2026  14:15

Bejlek deklasovala britskou sokyni, v Abú Zabí si zahraje své první semifinále

Sára Bejlek hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Sára Bejlek deklasovala v Abú Zabí britskou tenistku Sonay Kartalovou 6:0, 6:2 a poprvé v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA Tour. Dvacetiletá Češka zvítězila nad 61. hráčkou světa a...

5. února 2026  14:01

Být jako Menšík? Nepřirovnávejte mě k nikomu. Unikát Mrva chce zdraví a cestovat

Maxim Mrva trénuje před Davis Cupem proti Švédsku.

Kdyby mohl, zrušil by divadelní kulisy a při zápasech zavedl burácivé fandění. Jako na fotbale. Maxim Mrva se tak trochu vymyká standardním tenisovým tabulkám. Ač je mu teprve osmnáct let, je...

5. února 2026

Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka

Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně.

V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá...

5. února 2026  13:55

Zabystřan si ve druhém tréninku polepšil, trati olympijského sjezdu vládli domácí

Jan Zabystřan v tréninku na olympijský sjezd.

Český lyžař Jan Zabystřan zajel ve druhém tréninku sjezdu na zimních olympijských hrách dvacátý čas. Na sjezdovce Stelvio v Bormiu ztratil 2,32 sekundy na nejrychlejšího Mattiu Casseho a umístil se o...

5. února 2026  13:51

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

5. února 2026  13:06

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

5. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Originál, nebo -ová? Olympiáda opět řeší přechylování. Česká televize mění přístup

Kateřina Emmons

Olympijské hry znovu otevřely v Česku debatu o přechylování ženských příjmení. Česká televize, která olympiádu vysílá, na svém webu zveřejnila vysvětlení, proč se k jazykovým pravidlům vrací. Podle...

5. února 2026  12:59

ONLINE: Česko - USA. Hokejistky na úvod her nastupují proti hlavním favoritkám

Česko - USA, momentka ze zápasu mistrovství světa hokejistek. Útočí domácí...

S jasnými medailovými ambicemi vstupují české hokejistky do olympijského turnaje v Miláně. Den před oficiálním zahájením her se na úvod potkávají s hlavními favoritkami a posledními mistryněmi světa...

5. února 2026  12:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.