Krátký šot doprovází právě hudba Michaela Jacksona. Rychlost a rytmus kroků muže totiž připomínají nezaměnitelný taneční styl krále popu.
Fanoušci to v komentářích náležitě ocenili. Diskuzi zaplavily obrázky Jacksona i narážky na jeho legendární moonwalk.
„Mohla by z toho být nová olympijská disciplína,“ stojí v jednom z komentářů. „Video, které jsme nevěděli, že potřebujeme,“ píší další.
Kropení curlingových drah ale rozhodně není jen zábavná podívaná. Jde o důležitou část přípravy ledu. Nejprve se vytvoří klasická ledová plocha — rovná a hladká. Na takovém povrchu by však hráči neměli šanci dostat kámen pod kontrolu.
Následuje proto kropení, takzvaný „pebbling“. Při něm na led dopadají drobné kapky vody, které rychle zmrznou, a povrch se díky vzniklým výstupkům zdrsní. Poté přichází fáze „nipping“: ořezání těchto výstupků speciálním nožem, které sjednotí jejich výšku.
„Když je led čerstvě posypaný kapkami, bývá jeho rychlost na začátku zápasu výrazně pomalejší. Při ‚nippingu‘ se odstraní vrchní část těchto kapek. To pomáhá vytvořit rychlejší povrch,“ uvádí web minnesotského Chaska Curling Center, které má kolem tisíce členů a patří k největším curlingovým centrům v USA.
