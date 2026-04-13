Tajná oslava pro Maděrovou. Rodina olympioničky ji chystala dva měsíce

  13:40
Snowboardistka Zuzana Maděrová má za sebou životní sezonu, kterou završila olympijským zlatem. Její nejbližší jí teď připravili velké překvapení: tajnou oslavu, kterou se jim podařilo držet pod pokličkou dva měsíce.
Fotografie z oslavy povedené sezony zveřejnila na Instagramu Zuzanina sestra Anna Maděrová. Hned zdůraznila, že všechno probíhalo v utajení.

„Vybookovat Zuzce volný den v kalendáři a udržet před ní v tajnosti všechny plány jsou dva (skoro) nadlidské úkoly. Ale společně se nám to povedlo a zlatou sezonu jsme pořádně oslavili,“ napsala k záběrům.

Na olympijskou vítězku doma čekala nejbližší rodina. Byt vyzdobila zlatými balonky s pověšenými fotografiemi, na jejichž nafouknutí padly dvě lahve hélia. Nechyběl ani dort s logem olympijských her a zlatá medaile, kterou při této příležitosti držela plyšová opička. Na fotkách je vidět usměvavá šampionka, kterou během večera potěšilo i její oblíbené jídlo – buchtičky se šodó.

„Po náročných týdnech konečně čas strávený spolu,“ doplnila ke snímkům Anna.

Sama Zuzana Maděrová před několika dny na sociálních sítích bilancovala skončenou sezonu jako něco, co stále ještě vstřebává a ještě dlouho bude.

„Sezona byla naprosto neskutečná. K olympijskému zlatu jsem přidala ještě pět pódií ve Světovém poháru a celkové třetí místo ve slalomu. Prvním vrcholem byla olympiáda, druhým historicky první závod Světového poháru v alpském snowboardingu v Česku, ve Špindlerově Mlýně. Byla to krásná sezona a vždy na ni budu vzpomínat jen v tom nejlepším,“ napsala na Instagramu.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

