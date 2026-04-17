Tajemství českých hráček? To neprozradím, vtipkovala Muchová po postupu

Zápas přitom nezačal pro českou hráčku ideálně. První set ztratila za pouhých 24 minut a nevydařil se jí ani úvod druhého, v němž prohrávala 0:2. Od té chvíle ale převzala kontrolu nad utkáním a soupeřce už prakticky nedala šanci. Ve zbytku zápasu ztratila jediný game, světové deblové jedničce Mertensové šestkrát vzala servis a výrazně těžila i z jejích chyb.
Kromě obratu na kurtu ale Muchová bavila i po zápase. V rozhovoru se moderátor pozastavil nad tím, jak silné zastoupení má Česko na tenisovém okruhu. Zmínil i fakt, že mezi nejlepšími hráčkami světového žebříčku figuruje neobvykle vysoký počet Češek, a Muchové položil otázku, jaké je jejich tajemství.
„Čím to je, že má Česko deset hráček mezi nejlepšími sto dvaceti na světě? Musíte mít nějaké tajemství. Je to stravou? Jste šampioni v pití piva, ale tím to asi nebude,“ nadhodil s úsměvem.
Muchová si však s odpovědí poradila po svém. „Jak jste řekl, je to tajemství, takže vám to neprozradím,“ odvětila s nadhledem a získala si tak fanoušky v publiku i na sociálních sítích po celém světě.
Ve čtvrtfinále čeká devětadvacetiletou rodačku z Olomouce další náročná zkouška. Utká se s Coco Gauffovou, která z turnaje vyřadila Rusku Ljudmilu Samsonovovou. S aktuální světovou trojkou už Muchová letos prohrála dva zápasy a v šesti vzájemných duelech s ní uhrála jediný set. Dvojice se proti sobě postaví v pátečním odpoledním programu.