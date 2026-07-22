Tahle sezona přinese nové výzvy. Hvězdný biatlonový pár brzy přivítá potomka

Autor:
  10:06
Martin Ponsiluoma a Hanna Öbergová

Martin Ponsiluoma a Hanna Öbergová | foto: Profimedia.cz

Martin Ponsiluoma a Hanna Öbergová
Martin Ponsiluoma a Hanna Öbergová
Švédka Hanna Öbergová během druhého sprintu v Kontiolahti.
Švédka Hanna Öbergová během druhého sprintu v Kontiolahti.
11 fotografií
Švédský biatlonový pár očekává prvního potomka. Olympijští šampioni Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma oznámili radostnou novinu na sociálních sítích.

„Máme novinku. Tahle sezona bude plná nových výzev,“ napsal hvězdný biatlonový pár k fotografiím na Instagramu, na nichž už je patrné těhotenské bříško.

Budoucí rodiče se okamžitě dočkali řady gratulací. Mezi prvními jim poblahopřály například česká biatlonistka Eva Puskarčíková, která sama nedávno oznámila těhotenství, nebo italská hvězda Dorothea Wiererová.

Öbergová patří mezi nejúspěšnější biatlonistky své generace. Olympijské zlato získala ve vytrvalostním závodě v Pchjongčchangu 2018 a se švédskou štafetou v Pekingu 2022. K tomu přidala dvě štafetová stříbra, druhé na letošních hrách v Itálii.

Ponsiluoma vybojoval v Pekingu 2022 stříbro v závodě s hromadným startem, letos pak ovládl stíhací závod a přidal bronz ve štafetě. Oba mají na kontě také tituly mistrů světa.

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