„Máme novinku. Tahle sezona bude plná nových výzev,“ napsal hvězdný biatlonový pár k fotografiím na Instagramu, na nichž už je patrné těhotenské bříško.
Budoucí rodiče se okamžitě dočkali řady gratulací. Mezi prvními jim poblahopřály například česká biatlonistka Eva Puskarčíková, která sama nedávno oznámila těhotenství, nebo italská hvězda Dorothea Wiererová.
Öbergová patří mezi nejúspěšnější biatlonistky své generace. Olympijské zlato získala ve vytrvalostním závodě v Pchjongčchangu 2018 a se švédskou štafetou v Pekingu 2022. K tomu přidala dvě štafetová stříbra, druhé na letošních hrách v Itálii.
Ponsiluoma vybojoval v Pekingu 2022 stříbro v závodě s hromadným startem, letos pak ovládl stíhací závod a přidal bronz ve štafetě. Oba mají na kontě také tituly mistrů světa.