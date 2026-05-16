Coline se totiž rozhodla nijak neskrývat popáleniny na rukou a nohou, které utrpěla během požáru baru Le Constellation ve švýcarské Crans-Montaně. Právě tehdy se devatenáctiletý Dos Santos po úniku z hořící budovy vrátil zpět do plamenů, aby zachránil svou partnerku.
Příběh mladého páru následně obletěl média po celé Evropě. Oba utrpěli vážné popáleniny přibližně na třiceti procentech těla a následovaly týdny léčby i náročné rehabilitace.
|
Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni
Na pódiu během galavečera Dos Santos přiznal, že poslední měsíce pro něj byly velmi náročné. „Po několika týdnech v nemocnici se dnes cítím lépe,“ řekl mladý hráč francouzského klubu FC Méty. Zároveň vyjádřil podporu i dalším obětem tragédie, které stále zůstávají v péči lékařů.
O své zkušenosti krátce promluvila také Coline. „Byla to velmi těžká zkouška, která zanechala trvalé následky na mém zdraví,“ uvedla. Přiznala také, že se momentálně snaží soustředit hlavně na zotavení a příliš nepřemýšlet nad tím, co bude dál.
Jejich vystoupení nezůstalo bez odezvy ani přímo v sále, ani na sociálních sítích, kde fanoušci oceňovali především otevřenost obou mladých lidí. Dos Santos a Coline navíc během večera společně předali jednu z cen.