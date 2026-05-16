Zachránil ji z hořícího baru. Teď fotbalista s přítelkyní ukázali následky popálenin

Mladý fotbalista Tahirys Dos Santos a jeho partnerka Coline se několik měsíců po tragickém požáru ve Švýcarsku poprvé společně objevili na veřejnosti. Pár dorazil na slavnostní předávání fotbalových cen UNFP v Paříži, kde krátce promluvil o událostech ze silvestrovské noci. Partnerka mladého fotbalisty navíc ukázala následky svých zranění.
Hráč FC Méty Tahirys Dos Santos a jeho partnerka Coline několik měsíců po tragickém požáru ve Švýcarsku dorazili na slavnostní předávání cen UNFP v Paříži. Coline při veřejném vystoupení neskrývala následky popálenin. | foto: UNFP / FEP / ICON / PsnewZ / BestimageProfimedia.cz

Coline se totiž rozhodla nijak neskrývat popáleniny na rukou a nohou, které utrpěla během požáru baru Le Constellation ve švýcarské Crans-Montaně. Právě tehdy se devatenáctiletý Dos Santos po úniku z hořící budovy vrátil zpět do plamenů, aby zachránil svou partnerku.

Příběh mladého páru následně obletěl média po celé Evropě. Oba utrpěli vážné popáleniny přibližně na třiceti procentech těla a následovaly týdny léčby i náročné rehabilitace.

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Na pódiu během galavečera Dos Santos přiznal, že poslední měsíce pro něj byly velmi náročné. „Po několika týdnech v nemocnici se dnes cítím lépe,“ řekl mladý hráč francouzského klubu FC Méty. Zároveň vyjádřil podporu i dalším obětem tragédie, které stále zůstávají v péči lékařů.

O své zkušenosti krátce promluvila také Coline. „Byla to velmi těžká zkouška, která zanechala trvalé následky na mém zdraví,“ uvedla. Přiznala také, že se momentálně snaží soustředit hlavně na zotavení a příliš nepřemýšlet nad tím, co bude dál.

Jejich vystoupení nezůstalo bez odezvy ani přímo v sále, ani na sociálních sítích, kde fanoušci oceňovali především otevřenost obou mladých lidí. Dos Santos a Coline navíc během večera společně předali jednu z cen.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Na olympijských hrách zaujali čtvrtým místem, teď se slovenští hokejisté v papírově podstatně slabší sestavě pouští do další velké akce. Na úvod světového šampionátu čelí od 12.20 v základní skupině...

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Po dobrovolném tréninku předstoupil před novináře generální manažer reprezentace Jiří Šlégr, aby informoval o novinkách z NHL. A s veselou zprávou nepřišel. „Lukáš Dostál neprošel lékařskou...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Hned si všimnete, že něco nesedí. Na zahrádce slunečníky s logem Kofoly, před vchodem postávají hokejoví fanoušci s půllitry zakončenými kozlím rohem. Klasický obrázek z restaurací během hokejového...

Nadprůměrný výkon předvedli podle čtenářů iDNES.cz čeští hokejisté v úvodním duelu mistrovství světa proti Dánsku. Po výhře 4:1 si vysloužili celkovou známku 2,15. Premiantem se stal kapitán Roman...

Druhý major golfové sezony PGA Championship vedou v polovině nečekaně domácí Američané Maverick McNealy a Alex Smalley. Dokázali si nejlépe poradit s náročným hřištěm v Aroniminku a mají po dvou...

Na úvodní výhru nad Dány chtějí navázat čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa. Ve skupině B ve Fribourgu čelí od 20.20 Slovincům, utkání budeme sledovat prostřednictvím podrobné...

Třetím semifinalistou NBA jsou basketbalisté San Antonia. Sérii s Minnesotou uzavřeli v šestém zápase vítězstvím v její hale 139:109. O ligové finále se utkají s Oklahomou City, ve Východní...

Je možné určit nejlepšího pilota formule 1 všech dob? Právě o to se pokusil britský deník Telegraph, který vytvořil vlastní žebříček největších legend F1 napříč generacemi. Redakce při sestavování...

Loni splnili cíl a zachránili se mezi elitou, stejné ambice mají i letos. Hokejisté Slovinska jsou druhým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. V našem přehledu najdete, kde a kdy...

