Tady si vybijte svůj vztek. Turnaj tenistkám nabízí místnost pro rozdýchání porážky

„Představujeme ATX Open Rage Room – první svého druhu – kde hráčky mohou soukromě projevit svou frustraci a emoce v bezpečném prostředí bez kamer,“ napsal turnaj v příspěvku na sociálních sítích.
Zlostný výlev Gauffové zachytily kamery. Jsme zvířata v zoo? zlobí se Šwiateková
Doplnil ho fotografií s nápisy „Neusmívejte se“ či „Počítejte do tří“ a obrázkem zlomené rakety.
Debaty ke vzniku takové místnosti se odehrály právě během Australian Open, kdy Gauffová po porážce se Svitolinovou ve čtvrtfinále rozbila v útrobách stadionu raketu a záběry se poté dostaly na veřejnost.
„Snažila jsem se jít někam, kde mě nebudou moci natočit, ale zjevně to udělali,“ mrzelo čtvrtou hráčku žebříčku na tiskové konferenci. „Možná by se o tom mělo nějak mluvit, protože mám pocit, že na tomhle turnaji máme soukromí jen v šatně,“ prohlásila také Američanka.
Nedostatek soukromí kritizovala i druhá hráčka světa Iga Swiateková, kterou kamery natočily, když ji pořadatelé nechtěli kvůli chybějící akreditaci pustit do tělocvičny a video z toho také obletělo svět.
„Jasně, jsme tenisté a k tomu patří i to, že jsme sledovaní na kurtu i v médiích. Ale naší prací už není to, aby se z nás stalo meme, když si zapomeneme akreditaci. Jasně, je to vtipné a lidi se mají o čem bavit. Ale my bychom se bez toho obešli,“ uvedla čtyřiadvacetiletá Polka.