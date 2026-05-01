Nejradši chodím nahý. Pogačar svou odpovědí odzbrojil moderátora

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Cyklistický fenomén Tadej Pogačar má za sebou možná až nečekaně povedený vstup do závodu Kolem Romandie. Po vítězství v první zkoušce Slovinec oblékl žlutý dres pro lídra a v něm pak ve sprintu ovládl i druhou etapu. Vedle výkonů na silnici navíc zvládá bavit fanoušky i během mediálních povinností.
Tadej Pogačar ve žlutém trikotu pro vedoucího muže závodu Kolem Romandie.

Tadej Pogačar ve žlutém trikotu pro vedoucího muže závodu Kolem Romandie. | foto: AP

Cyklista Tadej Pogačar vítězí ve 2. etapě závodu Kolem Romandie.
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Pogačar dlouhodobě čelí stále stejným otázkám. Vzhledem k jeho úspěchům v různých typech závodů fanoušky i novináře zajímá, který dres má pro něj největší hodnotu a jaké závody staví nejvýš. Podobnou otázku dostal i v rozhovoru pro švýcarskou televizi RTS po dojezdu etapy na Romandii.

„Máte na sobě krásný žlutý dres. Který je vlastně váš nejoblíbenější? Máte raději žlutý dres, nebo duhový dres mistra světa?“ zeptal se moderátor. Odpověď přišla okamžitě a bez zaváhání. „Nejradši chodím nahý,“ pobavil Pogačar a moderátora tím na chvíli úplně odzbrojil.

rtssport

‍♂️ "Je préfère être nu". Après sa victoire sur la 1re étape du Tour de Romandie sur notre plateau, la superstar du cyclisme mondial Tadej Pogačar, à l’aise en Suisse pour sa première course helvétique au niveau « World Tour », s’est permise de plaisanter un peu à propos du maillot jaune tout juste obtenu.

À l’issue de son premier succès d’étape sur le « TdR », le Slovène de l’équipe UAE-Emirates n’a pas semblé trop émoussé au moment des interviews. Questionné par la RTS sur sa préférence entre le maillot jaune de leader qu’il venait de revêtir ou son traditionnel maillot de champion du monde, le coureur de 27 ans a répondu en plaisantant "je préfère être nu".

Reprenant ensuite son sérieux, Pogačar a remercié les nombreux fans venus se masser sur les bords du parcours. "C’est vraiment bien d’avoir tout ce monde. Dans la montée également, il y avait beaucoup de monde. J’ai beaucoup apprécié cette journée", a-t-il lancé.

Le lauréat du jour a aussi salué le tracé proposé par les organisateurs: "C’était un très joli parcours. Votre pays est très beau et c’est une très bonne course", a-t-il poursuivi. Interrogé sur son état de forme, le Slovène ne se cache pas. "J’avais des très bonnes jambes. La montée était très longue et pentue, mais je suis parvenu à rester dans mes limites jusqu’au sommet", a expliqué le quadruple vainqueur du Tour de France.

Même s’il est le grand favori pour conserver le maillot jaune jusqu’à dimanche, Tadej Pogačar ne crie cependant pas victoire trop vite. "La fin de semaine qui nous attend sera évidemment difficile. Notre équipe est prête à se battre pour garder ce maillot", a-t-il affirmé.

Toutes les étapes du Tour de Romandie sont à suivre en direct sur RTS 2 et Play RTS jusqu’au 3 mai.

Retrouve toute l’actualité sportive sur notre app RTS Sport (lien en bio).

✍️ RTS Sport
Keystone (Laurent Gilliéron)

#pogacar #tourderomandie #citation #repack #cyclisme

30. dubna 2026 v 11:24, příspěvek archivován: 1. května 2026 v 10:19
oblíbit odpovědět uložit

U sedmadvacetiletého Slovince to nicméně není žádná novinka a jeho bezprostřednost patří k důvodům, proč si získal oblibu fanoušků i mimo své sportovní výkony. S podobným humorem ostatně reagoval už dříve například během Gira d’Italia, kdy se řešila barva jeho kraťasů k růžovému dresu lídra a čelil možné diskvalifikaci. „Dnes pojedu nahý!“ napsal tehdy s nadsázkou na sociálních sítích.

Tentokrát se ale po vtipkování rychle vrátil k závodu a ocenil podporu fanoušků. „Je skvělé vidět tolik lidí podél trati. Na stoupáních jich bylo opravdu hodně, dnešek jsem si opravdu užil,“ řekl.

A zase Pogačar! Slovinec vládne Romandii, vyhrál i druhou etapu. Tentokrát ve spurtu

Důvodů ke spokojenosti má ostatně Slovinec víc než dost. Při své premiéře na Kolem Romandie nejprve zajel solidní prolog a následně ovládl hned dvě etapy. Přesto zůstává opatrný. „Víkend bude náročný, ale náš tým je připravený bojovat o udržení žlutého dresu,“ dodal.

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