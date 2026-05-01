‍♂️ "Je préfère être nu". Après sa victoire sur la 1re étape du Tour de Romandie sur notre plateau, la superstar du cyclisme mondial Tadej Pogačar, à l’aise en Suisse pour sa première course helvétique au niveau « World Tour », s’est permise de plaisanter un peu à propos du maillot jaune tout juste obtenu.



À l’issue de son premier succès d’étape sur le « TdR », le Slovène de l’équipe UAE-Emirates n’a pas semblé trop émoussé au moment des interviews. Questionné par la RTS sur sa préférence entre le maillot jaune de leader qu’il venait de revêtir ou son traditionnel maillot de champion du monde, le coureur de 27 ans a répondu en plaisantant "je préfère être nu".



Reprenant ensuite son sérieux, Pogačar a remercié les nombreux fans venus se masser sur les bords du parcours. "C’est vraiment bien d’avoir tout ce monde. Dans la montée également, il y avait beaucoup de monde. J’ai beaucoup apprécié cette journée", a-t-il lancé.



Le lauréat du jour a aussi salué le tracé proposé par les organisateurs: "C’était un très joli parcours. Votre pays est très beau et c’est une très bonne course", a-t-il poursuivi. Interrogé sur son état de forme, le Slovène ne se cache pas. "J’avais des très bonnes jambes. La montée était très longue et pentue, mais je suis parvenu à rester dans mes limites jusqu’au sommet", a expliqué le quadruple vainqueur du Tour de France.



Même s’il est le grand favori pour conserver le maillot jaune jusqu’à dimanche, Tadej Pogačar ne crie cependant pas victoire trop vite. "La fin de semaine qui nous attend sera évidemment difficile. Notre équipe est prête à se battre pour garder ce maillot", a-t-il affirmé.



Toutes les étapes du Tour de Romandie sont à suivre en direct sur RTS 2 et Play RTS jusqu’au 3 mai.



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✍️ RTS Sport

Keystone (Laurent Gilliéron)



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