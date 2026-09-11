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Syn zesnulé hokejové legendy míří do Česka. Lucas Demitra bude hrát za Třinec

Autor:
  15:27
Lucas Demitra v dresu Trenčína.

Lucas Demitra v dresu Trenčína. | foto: Profimedia.cz

Lucas Demitra je synem slavného Pavola Demitry, zesnulého hokejisty.
Lucas Demitra bude nově oblékat dres Třince.
Lucas Demitra je synem slavného Pavola Demitry, zesnulého hokejisty.
Demitra vyrůstal fotbalově v Trenčíně, zkusil si ale rovněž fotbal v St. Louis,...
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Slavné sportovní jméno bude nově k vidění na českých fotbalových trávnících. Lucas Demitra, syn zesnulého slovenského hokejového velikána Pavola Demitry, mění angažmá. Po působení v Rakousku se stěhuje do Česka, kde bude oblékat dres Třince ve druhé lize.

Třiadvacetiletý fotbalista má za sebou zajímavou cestu. Vyrůstal v Trenčíně, kde prošel akademií místního AS a později si zahrál také nejvyšší slovenskou soutěž. Zkusil si rovněž fotbal v USA, když působil v rezervním týmu St. Louis City. Právě v tomto městě se přitom v roce 2003 narodil, v době, kdy jeho otec hrál za místní klub v NHL.

Naposledy Lucas Demitra působil v rakouském Neusiedlu, v týmu, který během jara nezvládl odvrátit sestup ze třetí ligy. Nyní se rozhodl pro další změnu a jeho novou adresou bude Třinec. Třinec však podpis zatím oficiálně neoznámil, křídelník je ale již zaregistrovaný v informačním systému FAČR. Pro mladého útočníka jde o příležitost znovu nastartovat kariéru na profesionální úrovni.

Jeho příchod ale pochopitelně poutá pozornost především kvůli příjmení. Jeho otec Pavol patřil k největším slovenským hokejovým osobnostem. V NHL strávil řadu let, reprezentoval Slovensko na olympijských hrách i mistrovství světa a fanoušci si ho budou navždy spojovat především s číslem 38.

Nedávno uplynulo 15 let od tragédie v Jaroslavli, při které 7. září 2011 zahynul celý hokejový tým Lokomotivu včetně Pavola Demitry. Katastrofu nepřežili ani čeští reprezentanti Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček.

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Lucasovi bylo v době tragédie teprve osm let. Přestože jeho otec zasvětil život hokeji, syn se vydal jinou cestou.

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