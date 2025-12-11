Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

David Chuchma
  11:19
Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu Sports Illustrated ve zpoceném sportovním stylu. Přiznala také, že má za sebou nejtěžší natáčení kariéry.
Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž dramatický životní příběh herečka ztvárnila ve filmu. | foto: Sport Illustrated

Boxerka Christy Martin, průkopnice ženského boxu v USA.
Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...
Sydney Sweeney během premiéry filmu Pomocnice v New Yorku. (3. prosince 2025)
Sydney Sweeney během příchodu na červený koberec na newyorské premiéře filmu...
65 fotografií

Hvězda známá především ze seriálu Euforie zcela změnila image. Vsadila na pot, boxerské rukavice a syrovou realitu sportovního světa. Objevila se na titulní straně aktuálního vydání magazínu Sports Illustrated, kde pózuje po boku skutečné boxerské legendy Christy Salters Martinové, jejíž životní příběh ztvárnila ve filmu Christy.

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Herečka se v rozhovoru svěřila, že ji osud Martinové hluboce zasáhl. Bývalá průkopnice ženského boxu přežila pokus o vraždu, kdy ji její tehdejší manžel a manažer James pobodal a postřelil.

„Byla jsem v šoku, že jsem její příběh do té doby vůbec neznala. Když jsem ji poznala osobně, pochopila jsem, jak neuvěřitelně silná osobnost to je,“ uvedla Sweeney.

Na titulní straně pózuje v minimalistickém stylu, jediným výrazným doplňkem je diamantový náhrdelník od značky Brilliant Earth. Sama herečka ale zdůrazňuje, že mnohem důležitější než vizuální efekt je pro ni samotné poselství filmu.

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž dramatický životní příběh herečka ztvárnila ve filmu.

Intenzivní fyzickou přípravu na roli absolvovala mimo Hollywood, v blízkosti svého domova ve státě Idaho.

„Nechtěla jsem, aby mě někdo fotil při každém tréninku. Potřebovala jsem klid, soustředění a absolutní izolaci od okolního světa,“ vysvětlila, proč netrénovala v Los Angeles.

Daří se jim i v reklamě. Které sportovkyně se proslavily jako tváře módních značek?

Snímek se v kinech komerčně neprosadil. Celosvětově utržil necelé 2 miliony dolarů, tedy zhruba 46 milionů korun, přičemž rozpočet činil přibližně 15 milionů dolarů, což je asi 345 milionů korun. Přesto herečka projekt považuje za zásadní událost ve své kariéře.

„Pokud film pomohl alespoň jedné ženě udělat první krok k bezpečí, pak měl smysl. Ne všechno umění vzniká kvůli číslům, někdy jde hlavně o dopad,“ napsala Sweeney na svých sociálních sítích.

30. října 2025
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. NorskoFlorbal - Čtvrtfinále - 11. 12. 2025:Česko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
11. 12. 16:30
  • 1.00
  • 29.40
  • 30.00
Žabiny Brno vs. AZS LublinBasketbal - Úvodní utkání 1. kola play off - 11. 12. 2025:Žabiny Brno vs. AZS Lublin //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 1.48
  • 15.00
  • 2.78
KP Brno vs. MechelenBasketbal - Úvodní utkání 1. kola play off - 11. 12. 2025:KP Brno vs. Mechelen //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 2.44
  • 14.70
  • 1.61
Česko vs. FinskoHokej - - 11. 12. 2025:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:30
  • 2.30
  • 4.03
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Sparťanským fanouškům odklonili kvůli mlze let. Zápas v Craiově ale stihnou

Smartwings

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťany při cestě na pohárové utkání do Craiovy provázely potíže. Speciál s fotbalisty těsně před vzletem kvůli technickým potížím otočili z ranveje. Charterový let s fanoušky krátce před přistáním...

11. prosince 2025  12:29

Curlingoví jednorožci. Kvůli olympiádě jsme omezili zaměstnání, líčí skip Klíma

Premium
Český curler Lukáš Klíma

V pětičlenné partě se sejdou právník, zaměstnanci banky a IT firmy a dva pracovníci cestovní agentury a…? Dostanou se na olympijské hry! Co začíná jako zamotaný vtip, představuje realitu českých...

11. prosince 2025

Pozadí prodeje Teplic: ptal se Lutych, miliardáře Kratinu přihrál „Šváb“

Milan Kratina, nový majitel FK Teplice během tiskové konference.

Když fotbalové Teplice na jaře koupil miliardář Milan Kratina, nechtěl v uvítacím videu působit jako boss, jako pan Někdo, jako namistrovaný tvrďák. „Neměl to být klasický fotbalový macho styl, ale...

11. prosince 2025  11:20

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

11. prosince 2025  11:19

RECENZE: Upřímný kluk z Havlbrodu i pan Vrtulník. Součkova kniha přišla v pravý čas

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól.

Zdálo se, že v ne úplně vhodný moment vstoupila na předvánoční trh autobiografická kniha nazvaná jednoduše Suk. Tedy publikace věnovaná životu a kariéře fotbalisty Tomáše Součka, dlouholetého...

11. prosince 2025  11:08

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).

Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy...

11. prosince 2025  11:08

Dánsko či Gruzie. Volejbalisté znají soupeře v Evropské lize, hrát budou i doma

Spokojení čeští volejbalisté po utkání se Srbskem-

Čeští volejbalisté se v příštím ročníku Evropské ligy utkají s Maďarskem, Norskem, Dánskem, Bosnou a Hercegovinou, Gruzií a Španělskem. V tiskové zprávě o tom informoval svaz. Evropská liga se bude...

11. prosince 2025  10:46

Bude MS o dvou hráčích? Odstrčený rival si rýpl do Littlera: Má to snadné, žije u mámy

Luke Humphries a Luke Littler čekají na vyhlášení po finále Grand Slamu.

V pondělí vyrazil na fotbal. Ve venkovním sektoru sledoval s fanoušky Manchesteru United duel na hřišti posledního Wolverhamptonu. Chtěl se odreagovat, na chvíli vytěsnit z hlavy, že má před sebou...

11. prosince 2025  10:40

Schick v Lize mistrů nedohrál kvůli tržné ráně na kotníku. Kouč: Nevypadá to dobře

Patrik Schick (uprostřed) z Leverkusenu padá po faulu Malicka Thiawa z...

Útočník Leverkusenu Patrik Schick nedohrál středeční zápas fotbalové Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli tržné ráně na kotníku. Zda bude český reprezentant moci nastoupit v sobotním bundesligovém...

11. prosince 2025  10:18

Panathinaikos cepuje zkušený Benítez, klub chce zpátky na vrchol. Co čeká Plzeň?

Rafael Benítez, trenér řeckého Panathinaikosu.

Spíš než některý z hráčů na soupisce vaši pozornost pravděpodobně jako první upoutá právě jeho jméno. Je to ten Rafael Benítez, slavný španělský trenér? Je. Od konce října vede fotbalisty...

11. prosince 2025  10:10

PSG potěšilo své fanoušky. Přináší vlastní limitovanou edici virálních hrnků

Tři modely Stanley v klubových barvách PSG přímo na tribuně Parku princů.

Francouzský velkoklub Paris Saint-Germain spojil síly s ikonickou značkou Stanley 1913. Na trh míří limitovaná kolekce termohrnků a lahví v klubových barvách, která propojuje sport, městský styl i...

11. prosince 2025  9:26

Každým rokem lepší. Závod Ironman by v Hradci mohl zůstat i na další sezony

Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)

Značka závodů Ironman, která Hradec Králové uchvátila v posledních dvou letech a měla se rozloučit už příští léto, bude ve městě nejspíš pokračovat nejméně do roku 2030. Podpis memoranda o spolupráci...

11. prosince 2025  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.