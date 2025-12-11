Hvězda známá především ze seriálu Euforie zcela změnila image. Vsadila na pot, boxerské rukavice a syrovou realitu sportovního světa. Objevila se na titulní straně aktuálního vydání magazínu Sports Illustrated, kde pózuje po boku skutečné boxerské legendy Christy Salters Martinové, jejíž životní příběh ztvárnila ve filmu Christy.
Herečka se v rozhovoru svěřila, že ji osud Martinové hluboce zasáhl. Bývalá průkopnice ženského boxu přežila pokus o vraždu, kdy ji její tehdejší manžel a manažer James pobodal a postřelil.
„Byla jsem v šoku, že jsem její příběh do té doby vůbec neznala. Když jsem ji poznala osobně, pochopila jsem, jak neuvěřitelně silná osobnost to je,“ uvedla Sweeney.
Na titulní straně pózuje v minimalistickém stylu, jediným výrazným doplňkem je diamantový náhrdelník od značky Brilliant Earth. Sama herečka ale zdůrazňuje, že mnohem důležitější než vizuální efekt je pro ni samotné poselství filmu.
Intenzivní fyzickou přípravu na roli absolvovala mimo Hollywood, v blízkosti svého domova ve státě Idaho.
„Nechtěla jsem, aby mě někdo fotil při každém tréninku. Potřebovala jsem klid, soustředění a absolutní izolaci od okolního světa,“ vysvětlila, proč netrénovala v Los Angeles.
Snímek se v kinech komerčně neprosadil. Celosvětově utržil necelé 2 miliony dolarů, tedy zhruba 46 milionů korun, přičemž rozpočet činil přibližně 15 milionů dolarů, což je asi 345 milionů korun. Přesto herečka projekt považuje za zásadní událost ve své kariéře.
„Pokud film pomohl alespoň jedné ženě udělat první krok k bezpečí, pak měl smysl. Ne všechno umění vzniká kvůli číslům, někdy jde hlavně o dopad,“ napsala Sweeney na svých sociálních sítích.
30. října 2025