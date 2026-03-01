Herecká hvězda známá kupříkladu ze seriálů Euforie či Bílý lotos sledovala zápas na stadionu José Alvelade v Lisabonu z VIP lóže. Doprovázeli ji herci Leo Woodall a Matthew Goode.
Viděla výhru domácích 3:0, po níž tak Sporting ztrácí z 2. místa na vedoucí Porto čtyři body.
A body k dobru si u svých fanoušků jistě připsala i Sweeney. Po utkání sešla na hrací plochu, pozdravila se s maskotem lvem Jubasem a předvedla, že s míčem si rozumí.
Sydney Sweeney no campo de Alvalade a jogar á bola! pic.twitter.com/ZODYAAN0Co— Task (@ImRealTask) February 27, 2026
Když se jí po střele na branku nepodařilo překonat brankářku, přikryla si rukama uši. Na sociálních sítích se pak objevily i spekulace, že se snažila napodobit známou gólovou oslavu Bruna Fernandese, bývalého hráče Sportingu a nyní opory Manchesteru United.
Ale co když si zrovna jen upravovala kšiltovku?
🟢🤝 Sydney Sweeney did Bruno Fernandes’ iconic celebration after scoring at Sporting’s stadium. pic.twitter.com/aa7FrxyCOe— CentreGoals. (@centregoals) February 28, 2026
Z návštěvy stadionu Sportingu si odnesla suvenýr v podobě dresu s nápisem „Sydney“ na zádech.
Fanoušci nyní spekulují: Co dělala tato herecká superstar na našem stadionu? Netočí tu nový film? Nebo se šla jen pobavit s přáteli? A nechce se náhodou zalíbit Cristianu Ronaldovi? Právě ve Sportingu začínal Ronaldo svou profesionální kariéru a v roce 2003 odtud přestoupil do Manchesteru United.
A Sweeney přiznává, že má pro útočníka se značkou CR7 slabost. „Ronaldo je můj nejoblíbenější fotbalista. Jsem soutěživý typ a kdybych sama byla fotbalistou, byl by mou inspirací.“
Osmadvacetiletá herečka má celkově ke sportu blízko. V dětství a dospívání se věnovala bojovým sportům, zúčastnila se soutěží v grapplingu a kickboxu.
Svůj um v ringu prodala také ve filmové branži. Loni natočila životopisný snímek Christy, v němž ztvárňuje boxerskou ikonu Christy Salters Martinovou. Objeví se Sweeney někdy i ve filmu z fotbalového prostředí?