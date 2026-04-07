Šwiateková na Mallorce trénuje s Nadalem. Pilovali jeho ikonický forhend

  16:10
Iga Šwiateková tráví poslední dny na Mallorce, kde se v akademii Rafaela Nadala připravuje na další turnaje. Polská tenistka tam pracuje po boku jednoho z nejlepších antukářů historie, od španělské legendy sbírá cenné rady a fanoušci mezitím hltají záběry ze společných tréninků, které se objevují na sociálních sítích.
Polská tenistka Iga Šwiateková ladí formu před antukovou sezonou po boku Rafaela Nadala. | foto: Instagram @rafaelnadal

Jedno z posledních videí ukazuje, jak Nadal aktuální světové čtyřce vysvětluje svůj typický forhend a několikrát ho i předvádí v praxi. Forhend tenisty přezdívaného „antukový král“ přitom bývá odborníky označován za jeden z nejlepších na světě.

Záběry ze společného tréninku však nejsou úplnou novinkou. Už minulý týden se objevily první fotografie a videa Šwiatekové z jejího pobytu v Rafa Nadal Academy, kam dorazila krátce po oznámení změny ve svém realizačním týmu. Nově totiž spolupracuje se zkušeným trenérem Franciscem Roigem, který v minulosti dlouhé roky vedl právě Nadala.

Oba se potkali přímo na Mallorce a spolupráci potvrdila i samotná Šwiateková. „Vítej v týmu, Francisco. Těším se na novou společnou kapitolu,“ napsala na Instagramu. Nadal ji následně přivítal ve své akademii a popřál jí, ať se tam cítí jako doma.

Čtyřiadvacetiletá Polka se letos snaží znovu najít ideální formu. Z Australian Open i Indian Wells vypadla ve čtvrtfinále, a právě antuková část sezony by pro ni mohla znamenat návrat na nejvyšší úroveň. Na tomto povrchu totiž získala čtyři ze svých šesti grandslamových titulů.

