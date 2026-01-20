Švéd žongloval s míčem 28 hodin. Přepsal rekordní tabulky

Zvládnout deset nožiček bývá pro začátečníky úspěch. Švéd Daniel Yaakob ale žonglérskou dovednost posunul na úroveň, která bere dech. V hale sportovního komplexu Rydshallen ve švédském Linköpingu udržel fotbalový míč ve vzduchu 28 hodin, 21 minut a dvě sekundy a zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů.
Švédský freestyle fotbalista Daniel Yaakob během rekordního pokusu v hale Rydshallen ve městě Linköping.

Rekordní pokus se uskutečnil 31. května a 1. června 2025, zápisem mezi rekordmany se mladý Švéd mohl pochlubit krátce před silvestrem.

Yaakob během svého maratonu míč prakticky nespustil z dohledu. Místy zapojil nárty, kolena, hrudník i hlavu, aby dal odpočinout svým chodidlům. A nakonec překonal výkon Brita Dana Magnesse, který dosud držel maximum v délce 26 hodin.

„Chtěl jsem sám sobě postavit výzvu a vytvořit něco, co může inspirovat ostatní,“ vysvětloval před pokusem.

Své snažení zahájil ve čtyři hodiny ráno, kdy většina města ještě spala. Yaakob vsadil na jistotu: vynechal riskantní triky a soustředil se na precizní kontrolu míče. Každý jeho pád by znamenal okamžitý konec.

V patnáctiminutových pauzách, které mu pravidla umožňovala vždy po třech hodinách, se stíhal nejen nasytit a občerstvit, ale také poradit se s videem.

Čech vyhrál mistrovství světa v hodu plyšovým aligátorem. S rekordem navrch

Po více než 28 hodinách mohlo přijít stylové zakončení. Poslední obtočení míče kolem nohy a jeho zachycení do rukou za hlasitého potlesku přihlížejících.

