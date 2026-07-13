Svatbu se jim povedlo utajit. Tenisové hvězdy se vzaly během finále Wimbledonu

Autor:
  16:05
Alex de Minaur a jeho partnerka Katie Boulterová

Alex de Minaur a jeho partnerka Katie Boulterová | foto: Profimedia.cz

Australan Alex de Minaur returnuje ve druhém kole Wimbledonu.
Alex de Minaur v akci na Turnaji mistrů.
Australský tenista Alex de Minaur pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v...
Alex de Minaur hraje forhend v prvním kole Australian Open.
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Katie Boulterová a Alex de Minaur jsou manželé. Ano si známý tenisový pár řekl při utajeném soukromém obřadu během finálového dne letošního Wimbledonu.

O jejich svatbě se mluvilo už několik měsíců. Spekulovalo se, že se uskuteční v polovině července v Itálii. Boulterová a De Minaur se však rozhodli jinak.

Podle deníku Daily Mail se vzali při komorním obřadu v kostele ve vesnici Old Woodhouse nedaleko místa, kde britská tenistka vyrůstala. Svatba se konala v den, kdy se v Londýně hrálo mužské finále Wimbledonu.

Ke kostelu dorazili společně v černém voze Porsche Carrera, který řídil ženich. De Minaur oblékl černý oblek, bílou košili a motýlka. Nevěsta zvolila dlouhé bílé šaty a elegantní účes.

Termín obřadu přitom mohl zkomplikovat průběh Wimbledonu. Oba tenisté byli součástí turnaje a v případě postupu mohli zasáhnout do finálových zápasů 11. a 12. července.

Alex de Minaur a Katie Boulterová tvoří pár již šest let.

De Minaur však vypadl v osmifinále s Flaviem Cobollim. Boulterová skončila už v prvním kole, v němž nestačila na Italku Tyru Caterinu Grantovou. Společně s Heather Watsonovou následně neuspěla ani v úvodním utkání čtyřhry.

Boulterová a De Minaur tvoří pár více než šest let. Zásnuby oznámili v roce 2024. Australský tenista je aktuálně pátým hráčem světového žebříčku.

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