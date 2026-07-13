O jejich svatbě se mluvilo už několik měsíců. Spekulovalo se, že se uskuteční v polovině července v Itálii. Boulterová a De Minaur se však rozhodli jinak.
Podle deníku Daily Mail se vzali při komorním obřadu v kostele ve vesnici Old Woodhouse nedaleko místa, kde britská tenistka vyrůstala. Svatba se konala v den, kdy se v Londýně hrálo mužské finále Wimbledonu.
Game, set, match! Top British tennis star Katie Boulter secretly marries her fiance on final day of Wimbledon at a 'low key and intimate' church ceremony https://t.co/Io7uVjUmhi— Daily Mail Sport (@MailSport) July 12, 2026
Ke kostelu dorazili společně v černém voze Porsche Carrera, který řídil ženich. De Minaur oblékl černý oblek, bílou košili a motýlka. Nevěsta zvolila dlouhé bílé šaty a elegantní účes.
Termín obřadu přitom mohl zkomplikovat průběh Wimbledonu. Oba tenisté byli součástí turnaje a v případě postupu mohli zasáhnout do finálových zápasů 11. a 12. července.
De Minaur však vypadl v osmifinále s Flaviem Cobollim. Boulterová skončila už v prvním kole, v němž nestačila na Italku Tyru Caterinu Grantovou. Společně s Heather Watsonovou následně neuspěla ani v úvodním utkání čtyřhry.
Boulterová a De Minaur tvoří pár více než šest let. Zásnuby oznámili v roce 2024. Australský tenista je aktuálně pátým hráčem světového žebříčku.