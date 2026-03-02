Na sociálních sítích se v uplynulých dnech objevily záběry, na nichž osmadvacetiletý jezdec projíždí ulicemi Monaka ve veteránském Ferrari 250 Testa Rossa z roku 1957. Po jeho boku sedí partnerka Alexandra Saint Mleux, oba sladěni do bílé, ona s malou kyticí v ruce. Neobvyklou kolonu navíc doprovázely motocykly, a tak měli fanoušci během pár hodin jasno.
Oficiální potvrzení sňatku zatím nepřišlo, čtyřiadvacetiletá modelka si ale na Instagramu změnila jméno na Alexandra Leclerc. Příznivci monackého pilota tak začali spekulovat, že si dvojice, od níž mnozí čekali spíše okázalou a veřejně sdílenou svatbu, nakonec zvolila komorní obřad ještě před startem sezony.
Leclerc a francouzská influencerka s mexickými kořeny tvoří pár od jara 2023. Poprvé spolu byli spatřeni na pařížském týdnu módy, krátce nato se Alexandra objevila jako host Ferrari při Velké ceně Monaka. Ukázali se i na tenisovém turnaji ve Wimbledonu a postupně přestali vztah skrývat.
Zásnuby oznámili loni v listopadu. Leclerc tehdy sdílel snímky romantické večeře při svíčkách, růží naaranžovaných do tvaru srdce i detaily prstenu na ruce své partnerky. Nechyběl ani jejich společný jezevčík Leo, který měl na obojku novou známku s nápisem: „Táta si tě chce vzít.“