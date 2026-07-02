Na rychlobruslařské svatbě. Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly

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  18:50
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026) | foto: Instagram / Martina Sáblíková

Svatební fotografie Martina Sáblíková a Nikoly Zdráhalové
Japonka Miho Takagiová a Nikola Zdráhalová (vlevo) po závodu na metrů.
Martina Sáblíková (vpravo) s Nikolou Zdráhalovou sledují hokejové utkání Česka...
Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová v jihokorejském...
14 fotografií
Martina Sáblíková se pochlubila velkou životní novinkou. Olympijská šampionka v rychlobruslení se vdala za svou dlouholetou partnerku Nikolu Zdráhalovou.

Radostnou novinu oznámila Sáblíková ve čtvrtek podvečer na sociálních sítích. Sdílela svatební fotografii, ke které připojila stručný popisek: „Naše navždy.“

Martina Sáblíková při této příležitosti zvolila bílé kalhoty, vestu a košili s kravatou. Nikola Zdráhalová oblékla bílou róbu se širokou sukní a dlouhým závojem.

Během krátké chvíle se pod příspěvkem objevila vlna gratulací. Novomanželkám popřály například biatlonistky Tereza Voborníková a Eva Puskarčíková, zpěvačka Martina Pártlová nebo moderátor Honza Musil.

Sáblíková a Zdráhalová spolu tvoří pár více než třináct let. Veřejně svůj vztah potvrdily až na jaře 2025, kdy o něm Sáblíková promluvila na Instagramu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Lehečka vs. MolčanTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 7. 2026:Lehečka vs. Molčan //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 2:1
  • 1.02
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Osoriová vs. NoskováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 7. 2026:Osoriová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
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Menšík vs. DimitrovTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 7. 2026:Menšík vs. Dimitrov //www.idnes.cz/sport
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Španělsko vs. RakouskoFotbal - 1/32 finále - 2. 7. 2026:Španělsko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
2. 7. 21:00
  • 1.28
  • 5.89
  • 12.20
Portugalsko vs. ChorvatskoFotbal - 1/32 finále - 3. 7. 2026:Portugalsko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
3. 7. 01:00
  • 1.71
  • 3.87
  • 5.31
Švýcarsko vs. AlžírskoFotbal - 1/32 finále - 3. 7. 2026:Švýcarsko vs. Alžírsko //www.idnes.cz/sport
3. 7. 05:00
  • 1.89
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  • 4.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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