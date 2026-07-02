Radostnou novinu oznámila Sáblíková ve čtvrtek podvečer na sociálních sítích. Sdílela svatební fotografii, ke které připojila stručný popisek: „Naše navždy.“
Martina Sáblíková při této příležitosti zvolila bílé kalhoty, vestu a košili s kravatou. Nikola Zdráhalová oblékla bílou róbu se širokou sukní a dlouhým závojem.
Během krátké chvíle se pod příspěvkem objevila vlna gratulací. Novomanželkám popřály například biatlonistky Tereza Voborníková a Eva Puskarčíková, zpěvačka Martina Pártlová nebo moderátor Honza Musil.
Sáblíková a Zdráhalová spolu tvoří pár více než třináct let. Veřejně svůj vztah potvrdily až na jaře 2025, kdy o něm Sáblíková promluvila na Instagramu.