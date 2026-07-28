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Švabíková se těší na návrat k závodění. Chce navázat na Adamczykovou

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  12:30
Amálie Švábíková se loučí s diváky po neúspěšném útoku na medaili.

Amálie Švábíková se loučí s diváky po neúspěšném útoku na medaili. | foto: AP

Amálie Švábíková po vylepšení národního rekordu ve skoku o tyči.
Amálie Švábíková po vylepšení národního rekordu ve skoku o tyči.
Amálie Švábíková po vylepšení národního rekordu ve skoku o tyči.
Amálie Švábíková po vylepšení národního rekordu ve skoku o tyči.
15 fotografií
Českou tyčkařku Amálii Švábíkovou čeká dosud největší životní skok. S partnerem Ondřejem Kopeckým se těší na prvního potomka. Atletickou kariéru však uzavírat nehodlá a už nyní myslí na návrat k závodění.

O své pocity se Švábíková podělila s fanoušky na sociálních sítích. Popsala, jak výjimečná pro ni byl závod Diamantové ligy v Římě, který se na nějakou dobu stal jejím posledním vystoupením.

„Odjížděla jsem tam už jako jiný člověk. S mnohem větším respektem, pokorou a vděčností – sama k sobě i ke sportu, který tolik miluju,“ napsala na Instagramu.

Těhotenství podle ní neznamená konec sportovní dráhy, ale začátek nové etapy.

„Atletika a skok o tyči jsou součástí mého života a vždycky jsem přesně věděla, kam mířím. Stejně tak jsem ale věděla, že jednou chci být mámou. Právě proto pro mě mateřství neznamená konec sportovní kariéry. Naopak. Je to začátek úplně nové životní kapitoly, na kterou se nesmírně těším,“ uvedla.

Po narození miminka by se chtěla vrátit k tréninku i závodění, jakmile jí to okolnosti dovolí. Inspiraci nachází také u dalších českých reprezentantek, které dokázaly skloubit mateřství s vrcholovým sportem.

Vždycky jsem chtěla být mladá maminka. Švábíková o těhotenství i tréninku

„Naše úžasné sportovkyně, supermámy nám každý den ukazují, že obojí může existovat bok po boku. Je pro mě obrovskou inspirací a motivací být jednou jako ony,“ dodala pátá nejlepší tyčkařka z olympijských her v Paříži.

Téma mateřství ve vrcholovém sportu je stále hojně diskutované. Výrazně se skloňovalo například letos v souvislosti s Evou Adamczykovou. Česká snowboardcrossařka se na olympijské hry vrátila už jako maminka a vybojovala stříbrnou medaili. Po narození dítěte v minulosti slavily velké úspěchy také oštěpařka Barbora Špotáková nebo běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová.

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