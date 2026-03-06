Pozornost na sebe strhl, když se po zisku bronzu ve vytrvalostním závodě otevřeně doznal k nevěře.
„Před půl rokem jsem potkal lásku svého života, nejkrásnější a nejlaskavější osobu na světě. Ale před třemi měsíci jsem udělal největší chybu svého života a podvedl jsem ji,“ řekl norské televizi NRK. Partnerce se k nevěře přiznal jen týden před hrami a ta se s ním okamžitě rozešla.
Po veřejném prohlášení navíc následovala vlna kritiky ze strany sportovců, bývalé partnerky i veřejnosti.
„Bylo pro mě těžké jíst i spát. Proto jsem zhubl víc, než bylo zdravé,“ řekl osmadvacetiletý biatlonista tento týden v rozhovoru pro stanici NRK. „Myslím, že každý, kdo zažil něco podobného, to pochopí.“
Přestože mu dopady aféry, kterou svým prohlášením rozpoutal, zčásti zkazily olympijský zážitek, na jeho výkonech se to neprojevilo. Z her si odvezl pět medailí a uspěl ve všech disciplínách, do nichž nastoupil. K bronzu z vytrvalostního klání přidal ještě třetí místo ve sprintu a tři stříbrné medaile – ze stíhačky, štafety a závodu s hromadným startem.