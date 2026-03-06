Přiznání k nevěře se na Laegreidovi podepsalo. Po hrách špatně spal a zhubl

Autor:
  14:49
Když během zimních olympijských her v Itálii biatlonista Sturla Holm Laegreid veřejně přiznal nevěru, vyvolal tím velký rozruch. Stres z následné mediální pozornosti se podepsal i na jeho zdraví. Norský reprezentant nyní přiznal, že po hrách špatně spal a výrazně zhubl.
Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...

Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu biatlonistů. (10. února 2026) | foto: AP

Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...
Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...
Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...
Plačící Sturla Holm Laegreid s Ingrid Tandrevoldovou po medailovém ceremoniálu...
7 fotografií

Pozornost na sebe strhl, když se po zisku bronzu ve vytrvalostním závodě otevřeně doznal k nevěře.

„Před půl rokem jsem potkal lásku svého života, nejkrásnější a nejlaskavější osobu na světě. Ale před třemi měsíci jsem udělal největší chybu svého života a podvedl jsem ji,“ řekl norské televizi NRK. Partnerce se k nevěře přiznal jen týden před hrami a ta se s ním okamžitě rozešla.

Po veřejném prohlášení navíc následovala vlna kritiky ze strany sportovců, bývalé partnerky i veřejnosti.

„Bylo pro mě těžké jíst i spát. Proto jsem zhubl víc, než bylo zdravé,“ řekl osmadvacetiletý biatlonista tento týden v rozhovoru pro stanici NRK. „Myslím, že každý, kdo zažil něco podobného, to pochopí.“

POHLED: Důkaz lásky, nebo úleva svědomí? Jak nevěrný medailista zradil i podruhé

Přestože mu dopady aféry, kterou svým prohlášením rozpoutal, zčásti zkazily olympijský zážitek, na jeho výkonech se to neprojevilo. Z her si odvezl pět medailí a uspěl ve všech disciplínách, do nichž nastoupil. K bronzu z vytrvalostního klání přidal ještě třetí místo ve sprintu a tři stříbrné medaile – ze stíhačky, štafety a závodu s hromadným startem.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Prostějov vs. ŽižkovFotbal - 18. kolo - 6. 3. 2026:Prostějov vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:00
  • 2.72
  • 3.11
  • 2.53
Třinec vs. K. VaryHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Třinec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.68
  • 4.58
  • 4.05
Č. Budějovice vs. LiberecHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 2.59
  • 4.20
  • 2.30
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.29
  • 5.71
  • 7.89
Kometa vs. OlomoucHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Kometa vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.52
  • 4.78
  • 5.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Polsko, Portugalsko, Nizozemsko... Sigma. Sejk o návratu: Už jsem chtěl někam patřit

Václav Sejk lituje zahozené šance.

Kvůli fotbalu procestoval už nemalý kus Evropy. Dvě různá angažmá měl v Nizozemsku, sezonu si střihl v Portugalsku, jiný ročník zase strávil v Polsku. Pokaždé ale hostoval z pražské Sparty, kde si...

6. března 2026  14:20

Vyladěná a sebevědomá. Muchová dorazila do tenisového ráje s dobrou energií

Karolína Muchová se hecuje ve finále turnaje v Dauhá.

Od našeho spolupracovníka v USA Palmy se ladně vlní ve větru, jarní slunce přívětivě hřeje a ochotně ozařuje horské vrcholky. I proto se Karolína Muchová spokojeně usmívá. Česká tenistka nedávno v Dauhá prožila nádhernou pouť za...

6. března 2026  14:10

Zůstane Jarůšek ve Zlíně? O další angažmá si řekl: Už vím, jak to bude

Richard Jarůšek v modrém zlínském dresu v zápase s Pardubicemi B.

Spolu s Tomášem Rachůnkem přišel do Zlína těsně před koncem základní části hokejové Maxa ligy, za deset zápasů ale stihl Richard Jarůšek šest gólů a dvě asistence. I proto by měl v týmu Beranů...

6. března 2026  14:08

Životní závod Pirovanové, sjezd ve Val di Fassa vyhrála o setinu. Ledecká čtrnáctá

Laura Pirovanová slaví premiérový triumf ve Světovém poháru alpských lyžařek....

Domácí Laura Pirovanová ovládla sjezd ve Val di Fassa o pouhou setinu sekundy před Němkou Emmou Aicherovou, třetí skočila Američanka Breezy Johnsonová. Pro italskou lyžařku jde o nejlepší výsledek v...

6. března 2026  11:15,  aktualizováno  13:33

Nadšení i pomačkaná helma. Chmelař po první trefě v NHL zářil: Fantastické emoce

Jaroslav Chmelař z New York Rangers slaví se spoluhráči gól v utkání proti...

Hráči Toronta zakládali útočnou akci, puk ale ve středním pásmu ztratili a Jaroslav Chmelař ujížděl na soupeřovu bránu. Kotouč si navedl na forhend a zakončil do horního růžku. Pro hokejistu New York...

6. března 2026  13:24

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

6. března 2026  13:18

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

6. března 2026  13:17

Tottenham v krizi, kouč ale o vyhazovu nechce slyšet. Dá v bráně šanci Kinskému?

Kouč Tottenhamu Igor Tudor během utkání s Crystal Palace.

Od svého příchodu ještě s týmem nezískal ani bod. Místo toho se k fotbalistům Tottenhamu přiblížila další mužstva bojující o záchranu. „Možná to bude znít divně, ale po posledním utkání týmu věřím...

6. března 2026  12:41

Únorovou hvězdou ve fotbalové lize je sparťan Haraslín, trenérům vládl Skuhravý

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku.

Anketu o hráče měsíce v první fotbalové lize v únoru opanoval kapitán pražské Sparty Lukáš Haraslín, který v jarní části sezony vstřelil už šest branek. Nejlepším trenérem byl v úvodním vydání ankety...

6. března 2026  12:40

Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...

6. března 2026  12:25

Svoboda je mimo hru. Reprezentační pivot si ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku

Český basketbalista Martin Svoboda se chystá na zápas.

Kapitální problém, skoro neřešitelný. Písečtí basketbalisté před klíčovou fází sezony přišli o jednoho z nejdůležitějších hráčů. Martin Svoboda si při reprezentačním duelu se Slovinskem přetrhal vazy...

5. března 2026  16:31,  aktualizováno  6. 3. 12:20

Srážku lyžaře a bulharské reprezentantky šetří česká policie jako ublížení na zdraví

Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně....

Úterní srážku lyžaře a bulharské snowboardistky Maleny Zamfirovové ve Špindlerově Mlýně policie šetří pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Oba aktéři jsou cizinci, utrpěli vážná...

6. března 2026  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.