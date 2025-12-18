Karel Sivák alias FattyPillow oznámil spolupráci krátkým videem na Instagramu. „Je to pro mě velká věc. Odmala miluju bojová umění a respektuju sportovce,“ uvedl streamer, který je známý svým specifickým humorem i duchovním přesahem. Ve videu sleduje Procházkův zápas a s nadsázkou komentuje průběh souboje, než se za dramatické hudby ze hry God of War objeví samotný český bojovník.
Jiří Procházka se dlouhodobě věnuje charitě prostřednictvím vlastní nadace BJP Foundation, která pomáhá vážně nemocným dětem a mladistvým. Spojení s FattyPillowem tak podle obou dává smysl – cílem je nejen vybrat peníze a pomoci dětem, ale také zvednout povědomí o tomto citlivém tématu.
Datum streamu je stanoveno na 20. prosince 2025 od 20:00, vysílání poběží na platformě Twitch. Fanoušci obou osobností se tak mohou těšit na netradiční setkání, u kterého budou moci sami přispět na dobrou věc.