Jiří Procházka se spojí se slavným streamerem. Společně pomohou dětem

David Chuchma
  14:20
Jeden z nejsledovanějších českých streamerů a youtuberů FattyPillow chystá předvánoční charitativní vysílání s hvězdou MMA Jiřím Procházkou. Společně chtějí podpořit onkologicky nemocné děti, na které půjde výtěžek ze streamu.
Zleva Fatty Pillow a Jiří Procházka

Zleva Fatty Pillow a Jiří Procházka | foto: koláž iDNES.cz

Pavilon A brněnského výstaviště při novém českém rekordu v hromadném tanci...
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka po návratu z Las Vegas.
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC...
Jiří Procházka ve čtvrtek odletěl na UFC 320 do Las Vegas.
17 fotografií

Karel Sivák alias FattyPillow oznámil spolupráci krátkým videem na Instagramu. „Je to pro mě velká věc. Odmala miluju bojová umění a respektuju sportovce,“ uvedl streamer, který je známý svým specifickým humorem i duchovním přesahem. Ve videu sleduje Procházkův zápas a s nadsázkou komentuje průběh souboje, než se za dramatické hudby ze hry God of War objeví samotný český bojovník.

fattypilloww

Dámy a pánové tohle je pro mě velká věc! Nehledě na moji tělesnou konstituci jsem od mala miloval bojová umění a respektoval sportovce. Vždy jsem měl uznání pro lidi kteří žijí svoje umění naplno. Proto je mi velkou ctí oznámit že jsme se společně s @jirkaprochazka a @bjp_foundation spojili abychom udělali charitativní stream na podporu onkologicky nemocných dětí a nějakým způsobem přispěli k pomoci společně s vámi! Moc se těšíme! A jsem posranej! VÍTĚZSTVÍ! Video @flashfaker

17. prosince 2025 v 21:02, příspěvek archivován: 18. prosince 2025 v 12:10
oblíbit odpovědět uložit

Jiří Procházka se dlouhodobě věnuje charitě prostřednictvím vlastní nadace BJP Foundation, která pomáhá vážně nemocným dětem a mladistvým. Spojení s FattyPillowem tak podle obou dává smysl – cílem je nejen vybrat peníze a pomoci dětem, ale také zvednout povědomí o tomto citlivém tématu.

Katana a rozseknuté balónky. Sítě se baví, jak Procházka odhalil pohlaví potomka

Datum streamu je stanoveno na 20. prosince 2025 od 20:00, vysílání poběží na platformě Twitch. Fanoušci obou osobností se tak mohou těšit na netradiční setkání, u kterého budou moci sami přispět na dobrou věc.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

