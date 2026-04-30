Strach o Vonnovou. Fanoušky znepokojily záběry lyžařky na invalidním vozíku

Autor:
  10:40
Nedávné snímky Lindsey Vonnové vyvolaly mezi fanoušky vlnu obav. Americkou hvězdu alpského lyžování zachytili fotografové na invalidním vozíku. Je tak zřejmé, že její návrat do plné kondice ještě nějaký čas potrvá.
Fotografové zachytili americkou lyžařku Lindsey Vonnovou, jak se pohybuje po letišti v Los Angeles na invalidním vozíku.

Na zveřejněných záběrech personál letiště v Los Angeles Vonnovou převáží terminálem. Lyžařka, která stále pokračuje v rehabilitaci po zranění, jež utrpěla během vážného pádu na letošních olympijských hrách.

Letenka zamluvena! Vonnová se těší na dovolenou. Pak ji ale čeká další operace

Fotografie se následně začaly šířit médii i sociálními sítěmi a mezi fanoušky vyvolaly řadu reakcí. Podle mnohých na nich působí unaveně a část z nich vyjadřovala obavy o její zdravotní stav, zároveň jí ale posílali vzkazy podpory.

Jen o pár dní později však jedenačtyřicetiletá lyžařka na svých sociálních sítích naznačila posun. Sdílela další snímek z rehabilitace a ukázala, že se postupně vrací zpět. „Nejsem to tak úplně já, ale dostávám se tam,“ napsala k fotografii, na které dokumentuje svůj návrat do formy.

lindseyvonn

28. dubna 2026 v 18:41, příspěvek archivován: 30. dubna 2026 v 9:57
oblíbit odpovědět uložit

Vonnová přitom nedávno otevřeně mluvila o tom, jak náročné pro ni byly týdny po nehodě i po psychické stránce. „Řekla bych, že za poslední měsíc se to rozhodně zlepšilo, ale samozřejmě byly i opravdu slabé chvíle,“ uvedla v rozhovoru pro magazín People.

„Byla to docela výzva, jen tak být dva a půl týdne sama v nemocnici. Zůstat takhle dlouhou dobu naprosto nehybná bylo opravdu těžké,“ přiznala.

Neměla jsem šanci se rozloučit. Vonnová promluvila o možném návratu k lyžování

Navzdory těžkému zranění a dlouhé rekonvalescenci přitom nevylučuje ani možný návrat na závodní tratě. „Nevím, co přinese budoucnost. Ale vím, že bych byla šťastná, kdybych mohla znovu závodit,“ uvedla už dříve. „Nikdy jsem neměla tu svou poslední jízdu,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Lindsey Vonnová
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

Strach o Vonnovou. Fanoušky znepokojily záběry lyžařky na invalidním vozíku

Fotografové zachytili americkou lyžařku Lindsey Vonnovou, jak se pohybuje po...

Nedávné snímky Lindsey Vonnové vyvolaly mezi fanoušky vlnu obav. Americkou hvězdu alpského lyžování zachytili fotografové na invalidním vozíku. Je tak zřejmé, že její návrat do plné kondice ještě...

30. dubna 2026  10:40

Pecku nakoply reakce fanoušků po krachu Ústí: Dostali jsme právem přes držku

Ústecký Ladislav Pecka a jeho vyčítavý pohledm směrem k rozhodčím

Po krachu v úvodním zápase ligového play off s Opavou se lídr basketbalové Slunety Ladislav Pecka masochisticky začetl do internetových diskuzí. Štiplavé reakce fanoušků ho zabolely, ale zároveň i...

30. dubna 2026  10:37

Tohle že je zjevná chyba? Arsenal se čílí kvůli odvolané penaltě na Atlétiku

Sudí Danny Makkelie komunikuje s videem v utkání Ligy mistrů mezi Atlétikem...

Další den, další nespokojenost s rozhodčími. Ani druhé semifinále Ligy mistrů se neobešlo bez kritiky, fotbalisté Arsenalu si stěžovali zejména na podezřelou situaci v šestnáctce, kterou sudí...

30. dubna 2026  10:06

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

30. dubna 2026  9:52

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

30. dubna 2026  9:52

Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

Žádné šeptání za zády, ale všechno pěkně hlasitě a do očí. Za litvínovským probuzením, které hokejové chemiky ochránilo před fatálním pádem z extraligy, stál i způsob komunikace nových koučů Roberta...

30. dubna 2026  9:27

Vladař vychytal postup čistým kontem, krok od druhého kola je i Dobeš

Dan Vladař slaví se spoluhráči postup Philadelphia Flyers.

Hokejový brankář Dan Vladař se podruhé v sérii proti Pittsburghu blýskl čistým kontem. Středeční výhra Philadelphie 1:0 po prodloužení navíc znamenala postup, když v sérii Flyers uspěli 4:2 na...

30. dubna 2026  7:28,  aktualizováno  9:11

Nic nekončí. Lakers se trápí s Houstonem, Cunninghamův rekord zachránil Detroit

Jabari Smith Jr. (10) z Houston Rockets a LeBron James (23) z Los Angeles...

Další postupující do druhého kola play off v NBA znám není. Basketbaloví LA Lakers neudolali Houston Rockets ani doma, po porážce 93:99 vedou v sérii na čtyři vítězství už jen 3:2. Cade Cunningham...

30. dubna 2026  7:26,  aktualizováno  8:51

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program a výsledky od semifinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstoupila do nejatraktivnější fáze. Semifinále odstartovalo 28. dubna. Prohlédněte si kompletní program hlavní části play off v přehledném článku.

30. dubna 2026

Děti války dobyly šampionát. Bosňan Ljevakovič: Moji Češi, sejdeme se v play off

Premium
Bosňan Admir Ljevakovič, bývalý fotbalista Teplic, nyní trenér teplického béčka.

Balkon s výhledem na stadion, pronájem 500 euro. Zn.: Grilování a obsluha v ceně! Kdo se v Zenici rozhoupal ke sledování baráže s Itálií z paneláku, neprohloupil. Fotbalisté Bosny senzačně postoupili...

30. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nula ze tří. Tenistky doplnil i Lehečka, Češi v Madridu nezvládli čtvrtfinále

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Tenisté Jiří Lehečka, Linda Nosková ani Karolína Plíšková se do semifinále antukového turnaje v Madridu neprobojovali. Čtrnáctý hráč světa Lehečka prohrál s Francouzem Arthurem Filsem 3:6, 4:6....

29. dubna 2026  16:02,  aktualizováno  23:46

Atlético - Arsenal 1:1, oba góly padly z penalt, šance domácích na výhru nestačily

Hráči Atlétika Madrid slaví trefu Juliána Álvareze z penalty.

Druhé semifinále fotbalové Ligy mistrů mezi Atlétikem Madrid a Arsenalem skončilo remízou 1:1. V první půli proměnil penaltu hostující Gyökeres, po změně stran srovnal rovněž z pokutového kopu domácí...

29. dubna 2026  22:57,  aktualizováno  23:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.