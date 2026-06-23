Kdo je stoletá fanynka Messiho? TikTokerka, co ho žádala o ruku. Teď je na MS

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  13:20
Pauline Kane během zápasu Argentiny s Rakouskem

Pauline Kane během zápasu Argentiny s Rakouskem | foto: https://x.com/ofootball__

Pauline Kana během zápasu Paris Saint-Germain a Inter Miami CF v roce 2025
Lionel Messi z Argentiny slaví gól proti Rakousku. Celkově šlo o jeho 17. trefu...
Lionel Messi z Argentiny slaví gól proti Rakousku. Celkově šlo o jeho 17. trefu...
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Lionel Messi se v pondělí znovu zapsal do historie. Při výhře Argentiny nad Rakouskem se stal nejlepším střelcem v historii mistrovství světa. U dalšího milníku jeho kariéry nechyběla ani jedna jeho opravdu mimořádná fanynka.

Messi patří k největším sportovním hvězdám planety a jeho jméno dávno znají i lidé, kteří fotbal běžně nesledují. Na sociálních sítích ho podporují stovky milionů fanoušků, mezi nimi i Pauline Kanaová. Ta je ale výjimečná hned z několika důvodů.

Komička známá jako Gangster Granny má sama miliony sledujících, populární je zejména na sociální síti TikTok. A letos v létě oslaví sté narozeniny. Obdiv k argentinské hvězdě přitom dává najevo s energií, kterou by jí mohli závidět i výrazně mladší příznivci.

Před rokem obletěly svět záběry ze zápasu Paris Saint-Germain s Interem Miami, kde Kanaová stála u hřiště s cedulí „Messi, vezmi si mě!“. Později ji vyměnila za další vzkazy: „Miluji Messiho“ a „Věk je jen číslo!“ Messi si své zapálené fanynky všiml, několikrát jí zamával a ve tváři měl patrné překvapení i pobavení.

Když Kanaová minulý týden na sociálních sítích připomněla toto setkání, mnozí tušili, že Gangster Granny zamíří i na mistrovství světa. A nemýlili se. V pondělí byla znovu v hledišti a Messiho podporovala při rekordním večeru. Tentokrát držela ceduli s jasným vzkazem: „Stoletá fanynka Messiho“.

Pauline Kanaová se narodila v srpnu 1926 a podle vlastních slov vždy chtěla být v něčem nejlepší. To se jí letos skutečně podařilo. V květnu byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejstarší člověk, který absolvoval crowdsurfing, tedy situaci, kdy se člověk na koncertu nechá nést nad hlavami lidí v davu. Rekord vytvořila při vystoupení country zpěváka Brantleyho Gilberta. Dvacetitisícový dav ji tehdy nesl nad hlavami za pomoci nosítek.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Šalková vs. ŠymanovičováTenis - - 23. 6. 2026:Šalková vs. Šymanovičová //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:3, 3:3
  • 1.30
  • -
  • 3.40
Bejlek vs. SiegemundováTenis - - 23. 6. 2026:Bejlek vs. Siegemundová //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 0:2
  • 20.00
  • -
  • 1.01
Fruhvirtová vs. JonesováTenis - - 23. 6. 2026:Fruhvirtová vs. Jonesová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Semenistá vs. SiskováTenis - - 23. 6. 2026:Semenistá vs. Sisková //www.idnes.cz/sport
23. 6. 14:40
  • 1.51
  • -
  • 2.37
Kruegerová vs. KnutsonováTenis - - 23. 6. 2026:Kruegerová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
23. 6. 15:00
  • 1.13
  • -
  • 4.90
Gorgodzeová vs. ValdmannováTenis - - 23. 6. 2026:Gorgodzeová vs. Valdmannová //www.idnes.cz/sport
23. 6. 15:15
  • 4.20
  • -
  • 1.18
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