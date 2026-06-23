Messi patří k největším sportovním hvězdám planety a jeho jméno dávno znají i lidé, kteří fotbal běžně nesledují. Na sociálních sítích ho podporují stovky milionů fanoušků, mezi nimi i Pauline Kanaová. Ta je ale výjimečná hned z několika důvodů.
Komička známá jako Gangster Granny má sama miliony sledujících, populární je zejména na sociální síti TikTok. A letos v létě oslaví sté narozeniny. Obdiv k argentinské hvězdě přitom dává najevo s energií, kterou by jí mohli závidět i výrazně mladší příznivci.
Two years after asking Messi to marry her, Pauline “Granny” Kana is still Lionel’s biggest fan. 🐐❤️ pic.twitter.com/YEbX30Mdu9— talkSPORT (@talkSPORT) June 22, 2026
Před rokem obletěly svět záběry ze zápasu Paris Saint-Germain s Interem Miami, kde Kanaová stála u hřiště s cedulí „Messi, vezmi si mě!“. Později ji vyměnila za další vzkazy: „Miluji Messiho“ a „Věk je jen číslo!“ Messi si své zapálené fanynky všiml, několikrát jí zamával a ve tváři měl patrné překvapení i pobavení.
Když Kanaová minulý týden na sociálních sítích připomněla toto setkání, mnozí tušili, že Gangster Granny zamíří i na mistrovství světa. A nemýlili se. V pondělí byla znovu v hledišti a Messiho podporovala při rekordním večeru. Tentokrát držela ceduli s jasným vzkazem: „Stoletá fanynka Messiho“.
Pauline Kanaová se narodila v srpnu 1926 a podle vlastních slov vždy chtěla být v něčem nejlepší. To se jí letos skutečně podařilo. V květnu byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejstarší člověk, který absolvoval crowdsurfing, tedy situaci, kdy se člověk na koncertu nechá nést nad hlavami lidí v davu. Rekord vytvořila při vystoupení country zpěváka Brantleyho Gilberta. Dvacetitisícový dav ji tehdy nesl nad hlavami za pomoci nosítek.