Kanaová vystupuje na sociálních sítích pod přezdívkou Gangster Granny. Společně s vnukem Rossem Smithem natáčí vtipná videa a na TikToku i Instagramu ji sledují miliony lidí. Vedle sociálních sítí je její velkou vášní fotbal, přičemž jejím nejoblíbenějším hráčem je argentinská hvězda Lionel Messi.
Na jeho zápasech se objevila už několikrát a pravidelně na sebe upozorňuje vtipnými transparenty. V minulosti Messiho požádala o ruku cedulí s nápisem „Messi, vezmeš si mě?“, kterou později vyměnila za nápis „Miluju Messiho!“ a na závěr vytáhla heslo „Věk je jen číslo“.
Nechybí ani na letošním mistrovství světa. Během utkání Argentiny se Švýcarskem držela transparent „100letá fanynka Messiho“ a vysloužila si potlesk tribun.
Ještě větší pozornosti se dočkala při semifinále. Tentokrát přinesla ceduli „Messi je můj hrdina“. Argentinský fotbalista jí po zápase poslal podepsaný dres a nadšenou seniorku následně odměnili aplausem také diváci.
Kanaová se narodila 1. srpna 1926 a za dva týdny tak oslaví sté narozeniny. Jak nezapomněla na jednom ze svých semifinálových transparentů připomenout, zažila všechna dosavadní fotbalová mistrovství světa v historii. Když se v roce 1930 konal první šampionát, byly jí čtyři roky.