Cibulková v rámci kampaně na Instagramu zveřejnila sérii fotek, na nichž drží láhev i nalitou sklenku. Příspěvek neunikl pozornosti Romany Tabakové. „Divné. Nesouhlasím s tím, aby sportovec dělal reklamu na alkohol,“ napsala do svého příběhu.
Tabaková, která se po konci tenisové kariéry vydala do politiky, dodala, že jí reklama připadá nevhodná nejen vzhledem ke sportovní minulosti Cibulkové, ale i z širšího společenského pohledu. „Matka dvou dětí,“ zdůraznila ve své kritice a připomněla, že alkohol je na Slovensku dlouhodobě citlivé téma.
„Slováci mají závažný problém s konzumací alkoholu, přičemž podle Světové zdravotnické organizace (WHO) patříme mezi deset zemí s nejvyšší spotřebou.“
Podle webu sport24.pluska.sk Tabaková ke své kritice přidala i anketu, ve které mohli lidé hlasovat, zda s jejím názorem souhlasí. Většina se přiklonila na její stranu. Pro hlasovalo 64 procent lidí, zatímco 34 procent s ní nesouhlasilo a na spolupráci Cibulkové se značkou nevidělo nic špatného.
Jeden ze sledujících připomněl, že Cibulková v minulosti propagovala také loterijní společnost. A právě hazard označila Tabaková za další velký problém. „Nechápu, že jim ty peníze za to stojí. Alkohol i hazard ničí životy,“ reagovala.
Zatímco Tabaková spustila kritiku, pod příspěvkem Dominiky Cibulkové převažovaly pozitivní reakce. Mezi těmi, kdo příspěvek ocenili lajkem, byla například i světová lyžařská hvězda Lindsey Vonnová.
Podobně pozitivní atmosféra panovala i pod nejnovějším příspěvkem Cibulkové. Tentokrát sdílela video, ve kterém v rámci spolupráce míchá jednoduchý drink z vodky a pomerančového džusu.