Španělsko si zajistilo účast v boji o titul vítězstvím 2:0 nad Francií. Kylianu Mbappému a jeho spoluhráčům nedovolilo ani jeden gól a do finále světového šampionátu postoupilo poprvé od triumfu v roce 2010.
Oslavy poté propukly napříč zemí. Tisíce lidí vyšly do ulic Madridu, mávaly vlajkami, zpívaly chorály a napodobovaly norské vikingské veslování, které se během turnaje stalo symbolem fanoušků týmu kolem Erlinga Haalanda.
Ve finále se Španělé utkají s vítězem druhého semifinále mezi Anglií a Argentinou, které se koná ve středu večer.
Oblíbená choreografie neopustila ani samotné Nory. Sociální sítě obletěly záběry fanoušků, kteří společně „veslovali“ na letišti při čekání na cestu domů.
Největší pomyslný drakar ale vznikl v pondělí v centru Osla, kam podle odhadů dorazilo přivítat norské fotbalisty až 100 tisíc lidí. Rytmus veslování jim udával korunní princ Haakon.