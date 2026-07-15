Sto tisíc Norů v čele s princem i slavící Madrid. Fanoušci dál drží vikingská vesla

Autor:
  15:32
Vítání norského fotbalového týmu po MS v centru Osla

Vítání norského fotbalového týmu po MS v centru Osla | foto: Profimedia.cz

Vítání norského fotbalového týmu po MS v centru Osla
Vítání norského fotbalového týmu po MS v centru Osla
Vítání norského fotbalového týmu po MS v centru Osla
Oslavy postupu španělských fotbalistů do finále MS v centru Madridu
16 fotografií
Tažení Norska na mistrovství světa sice skončilo ve čtvrtfinále porážkou s Anglií, ikonická oslava ale žije dál. Po postupu do finále nyní převzali pomyslná vesla španělští fanoušci, kteří zaplnili centrum Madridu.

Španělsko si zajistilo účast v boji o titul vítězstvím 2:0 nad Francií. Kylianu Mbappému a jeho spoluhráčům nedovolilo ani jeden gól a do finále světového šampionátu postoupilo poprvé od triumfu v roce 2010.

Oslavy poté propukly napříč zemí. Tisíce lidí vyšly do ulic Madridu, mávaly vlajkami, zpívaly chorály a napodobovaly norské vikingské veslování, které se během turnaje stalo symbolem fanoušků týmu kolem Erlinga Haalanda.

Ve finále se Španělé utkají s vítězem druhého semifinále mezi Anglií a Argentinou, které se koná ve středu večer.

Oblíbená choreografie neopustila ani samotné Nory. Sociální sítě obletěly záběry fanoušků, kteří společně „veslovali“ na letišti při čekání na cestu domů.

Největší pomyslný drakar ale vznikl v pondělí v centru Osla, kam podle odhadů dorazilo přivítat norské fotbalisty až 100 tisíc lidí. Rytmus veslování jim udával korunní princ Haakon.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Knutsonová vs. TararudíováTenis - - 15. 7. 2026:Knutsonová vs. Tararudíová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 0:0
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Chorvatsko vs. ČeskoBasketbal - - 15. 7. 2026:Chorvatsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě34:35
  • 1.52
  • 9.50
  • 2.90
Mališevo vs. Vllaznia SkadarFotbal - - 15. 7. 2026:Mališevo vs. Vllaznia Skadar //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.56
  • 4.20
  • 5.40
Carléová vs. PalicováTenis - - 15. 7. 2026:Carléová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.81
  • -
  • 2.00
Polonia Varšava vs. ZlínFotbal - - 15. 7. 2026:Polonia Varšava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
15. 7. 17:00
  • 2.52
  • 3.57
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?

Stíhačky a francouzská trikolóra vítají peloton během 21. etapy Tour de France...

Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...

Anglie - Argentina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.

Semifinále MS 2026 přináší obnovení jedné z nejvášnivějších fotbalových rivalit na světě. Bitva Anglie - Argentina slibuje v americké Atlantě strhující podívanou. Zatímco Argentina útočí na obhajobu...

15. července 2026  15:08,  aktualizováno  16:29

Detroit shání nového generálního manažera. Yzerman nečekaně skončil

Generální manažer hokejistů Detroitu Steve Yzerman.

Slavný Kanaďan Steve Yzerman nečekaně skončil v roli generálního manažera hokejistů Detroitu. U Red Wings bude dlouholetý kapitán mužstva pokračovat jako poradce šéfa klubu Chrise Ilitche. Detroit na...

15. července 2026  16:25

Potvrzeno. Satoranský se po odchodu z Barcelony upsal izraelskému Hapoelu

Tomáš Satoranský bráněný Vasilije Micičem během utkání Euroligy.

Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v příští sezoně v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu, který rovněž hraje Euroligu, podepsal roční kontrakt.

15. července 2026  15:30,  aktualizováno  16:15

V 91 letech pokrývá 18. mistrovství světa. První vzpomínka? Debakl od Čechoslováků

Argentinský novinář Enrique Macaya Márquez

Když se ho zeptáte na první vzpomínku, nezmíní sledování Pelého Brazílie, která tehdy získala svůj premiérový titul, ale událost, jež v zahraničí vešla do dějin jako „švédská katastrofa“. „Zůstalo mi...

15. července 2026  16:05

Tour ONLINE: Ryzí sprinterská etapa. Peloton drží únik s Alaphilippem na dohled

Sledujeme online
Nelson Oliveira z Movistaru před Anthonem Charmigem (Uno-X), Julianem...

Po dalším náročném dni v kopcích dostávají slovo opět nejrychlejší jezdci v pelotonu. Trasa z lázeňského Vichy do cílového Nevers slibuje ryzí sprinterský souboj, poklidné jedenácté dějství ale může...

15. července 2026  13:40,  aktualizováno  15:59

Barum rally po požáru. Trať městské zkoušky platí, diváci ale pocítí omezení

Barum Czech Rally Zlín 2024

Trať městské rychlostní zkoušky, která tradičně otevírá automobilovou soutěž Barum Czech Rally Zlín, by se neměla měnit navzdory tomu, že vede jen pár desítek metrů od 34. budovy, již před pár dny...

15. července 2026  15:34

Sto tisíc Norů v čele s princem i slavící Madrid. Fanoušci dál drží vikingská vesla

Vítání norského fotbalového týmu po MS v centru Osla

Tažení Norska na mistrovství světa sice skončilo ve čtvrtfinále porážkou s Anglií, ikonická oslava ale žije dál. Po postupu do finále nyní převzali pomyslná vesla španělští fanoušci, kteří zaplnili...

15. července 2026  15:32

Tmavší odstín, památka na boku. Sigma s novým sponzorem řádně obměnila dresy

Fotbalisté SK Sigma Olomouc vyrazí do sezony 2026/27 v nových dresech. Na...

Fotbalová Sigma Olomouc má nového generálního partnera. Společnost Tipsport střídá pro nadcházející ročník Chance Ligy skupina Creditas, již vlastní místní podnikatel Pavel Hubáček, podle magazínu...

15. července 2026  15:18

Slovenského reprezentačního kouče zastavila policie, řídil pod vlivem alkoholu

Zlínský trenér Ján Pardavý sleduje zápas se Vsetínem.

Ještě loni na podzim vedl prvoligový Zlín, teď si Ján Pardavý zřejmě zadělal na problémy. Čtyřiapadesátiletý slovenský trenér měl v minulém týdnu po odjezdu z trenčínského festivalu Pohoda nadýchat...

15. července 2026  15:13

Karlovarsko se ve volejbalové Lize mistrů střetne i s letošním finalistou z Polska

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou Zawiercie z Polska, německým Lüneburgem a španělským klubem Las Palmas. Rozhodlo o tom středeční losování v...

15. července 2026  14:13

Plavky, krajky, puntíky. Sabalenková se pochlubila, co nosí na dovolené

Aryna Sabalenková na dovolené v červenci 2026.

Poslední turnaje jí nevyšly podle představ. Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková proto po Wimbledonu vyrazila nabrat síly k moři. Fanouškům ukázala nejen chvíle odpočinku, ale také svůj...

15. července 2026  13:52

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Po více jak čtyřech letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Bude se podílet na volbě nového prezidenta, který pak bude spolu s členy Rady...

15. července 2026  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.