Světový pohár v biatlonu se o víkendu loučil s německým Ruhpoldingem a švédský biatlonista Henning Sjökvist si v nedělní stíhačce dojel pro svůj nejlepší výsledek. Jenže kromě radosti z průlomu zažíval i pořádnou dávku frustrace.
Švédský biatlonista Henning Sjökvist | foto: imago sportfotodienst / Gabor Baumgarten Profimedia.cz

Fanouškům u televizních obrazovek neunikl moment, kdy Sjökvist během třetí střelecké položky zběsile gestikuloval směrem k rozhodčím. V tu chvíli nebylo jasné, co se děje, vysvětlení přišlo až po závodě.

Ukázalo se, že na jeho terče omylem střílel italský biatlonista Patrick Braunhofer, který stál na stavu hned vedle sedmadvacetiletého Švéda.

„Dal jsem první ránu a pak jsem viděl, že někdo střílí na terče, na které jsem měl mířit já,“ popsal Sjökvist pro list Aftonbladet. Nesrovnalost okamžitě nahlásil rozhodčím a chtěl, aby mu terče znovu nastavili.

„Dost mě to před čtvrtým kolem vyčerpalo. Navíc jsem ztratil skupinu, se kterou jsem do té doby jel,“ posteskl si.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Sjökvist vyrážel do stíhačky z 33. místa a úspěšně se posouval pořadím. Kvůli zmatku na střelnici se zdržel 28 sekund. „Nevíte, kolik času vlastně uběhlo, ale připadá vám to jako hodiny.“

Rozhodčí mu nakonec těchto 28 sekund odečetli z výsledného času, podle švédského reprezentanta byla ovšem tato kompenzace nedostatečná. Ztrátu cítil vzhledem k okolnostem jako výrazně větší. Špatně střílejícímu Braunhoferovi vyměřili dvouminutový trest.

21. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  13:23

