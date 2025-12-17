Dvaašedesátiletý Evans si dopřál pauzu od trénování po rozhovoru s rodinou. „Telefon mi zvonil, ale já se rozhodl, že se nejdřív dám zdravotně dohromady. To jsem dlouhé roky zanedbával,“ přiznal v rozhovoru pro Sky Sports.
Výsledek je výrazný. Za půl roku zhubl lehce přes 41 kilogramů. „Je za tím neskutečně tvrdá práce. Pozoruju obrovský rozdíl – fyzicky i psychicky. Cítím se fantasticky,“ uvedl zkušený kouč.
Každý den bazén, kolo i dlouhé procházky
Změna nezačala ze dne na den. Pod dohledem lékařů, kardiologa a kondičních specialistů si Evans nastavil postupný plán. Nyní je výrazně aktivnější než dřív. Ráno vyrazí se psy na procházku, poté zamíří do posilovny, kde tráví přibližně dvě a půl hodiny denně. K tomu přidává plavání, jízdu na rotopedu, čas v sauně a během dne další chůzi.
„Začínal jsem deseti délkami bazénu a bylo to hrozně těžké. Dnes běžně plavu 70 až 80 délek každé ráno. Musel jsem si to srovnat i v hlavě – a funguje to,“ popisoval Evans.
Zásadní se změnil i jeho jídelníček – omezil kalorie, zvýšil důraz na bílkoviny a pravidelnost.
Skotský kouč otevřeně přiznává, že impulzem byla i obava o vlastní zdraví. Lékaři mu doporučili výrazně upravit životosprávu a postupně zvyšovat zátěž. Poslední vyšetření podle něj ukázala, že jeho tělo je nyní „vnitřně ve velmi dobrém stavu“.
Ale na konci cesty není. „Ještě chci shodit další kila, pak se zaměřím víc na kondici a posilování. Bude to zase výzva, ale těším se na ni,“ dodal trenér Bristolu, který ukazuje, že i po šedesátce lze s disciplínou a podporou okolí výrazně změnit život.