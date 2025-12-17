Během pauzy od fotbalu se dal na hubnutí. Skotský kouč se nyní vrátil o 41 kilo lehčí

David Chuchma
  13:05
Skotský fotbalový trenér Steve Evans má za sebou výraznou životní proměnu. Po odchodu z anglického Rotherhamu okamžitě nehledal nové angažmá, ale dal přednost vlastnímu zdraví. Během šesti měsíců zhubl přes 41 kilogramů a dnes říká, že se cítí nejlépe za dlouhé roky. V úterý se navíc vrátil k trénování – aktuálně vede Bristol Rovers ve čtvrté lize.
Steve Evans.

Steve Evans. | foto: ČTK

Skotský kouč Steve Evans (vlevo) se po proměně vrací k trénování.
Steve Evans.
Trenér Steve Evans slaví s fanoušky Stevenage postup do čtvrtého kola...
Steve Evans se po proměně vrací k trénování u Bristol Rovers.
10 fotografií

Dvaašedesátiletý Evans si dopřál pauzu od trénování po rozhovoru s rodinou. „Telefon mi zvonil, ale já se rozhodl, že se nejdřív dám zdravotně dohromady. To jsem dlouhé roky zanedbával,“ přiznal v rozhovoru pro Sky Sports.

official_brfc

Steve Evans' first interview with BRTV will be available to watch later this evening

16. prosince 2025 v 16:00, příspěvek archivován: 17. prosince 2025 v 12:05
oblíbit odpovědět uložit

Výsledek je výrazný. Za půl roku zhubl lehce přes 41 kilogramů. „Je za tím neskutečně tvrdá práce. Pozoruju obrovský rozdíl – fyzicky i psychicky. Cítím se fantasticky,“ uvedl zkušený kouč.

Každý den bazén, kolo i dlouhé procházky

Změna nezačala ze dne na den. Pod dohledem lékařů, kardiologa a kondičních specialistů si Evans nastavil postupný plán. Nyní je výrazně aktivnější než dřív. Ráno vyrazí se psy na procházku, poté zamíří do posilovny, kde tráví přibližně dvě a půl hodiny denně. K tomu přidává plavání, jízdu na rotopedu, čas v sauně a během dne další chůzi.

„Začínal jsem deseti délkami bazénu a bylo to hrozně těžké. Dnes běžně plavu 70 až 80 délek každé ráno. Musel jsem si to srovnat i v hlavě – a funguje to,“ popisoval Evans.

Čtrnáct kilo dole, pohodu zajišťují Lakers. Dončič může vyhlížet i starého známého

Zásadní se změnil i jeho jídelníček – omezil kalorie, zvýšil důraz na bílkoviny a pravidelnost.

Skotský kouč otevřeně přiznává, že impulzem byla i obava o vlastní zdraví. Lékaři mu doporučili výrazně upravit životosprávu a postupně zvyšovat zátěž. Poslední vyšetření podle něj ukázala, že jeho tělo je nyní „vnitřně ve velmi dobrém stavu“.

Ale na konci cesty není. „Ještě chci shodit další kila, pak se zaměřím víc na kondici a posilování. Bude to zase výzva, ale těším se na ni,“ dodal trenér Bristolu, který ukazuje, že i po šedesátce lze s disciplínou a podporou okolí výrazně změnit život.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - 33. kolo - 17. 12. 2025:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:00
  • 1.85
  • 4.38
  • 3.43
Frýdek-M. vs. JihlavaHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:00
  • 3.82
  • 4.55
  • 1.68
Vítkovice vs. PlzeňHokej - 13. kolo - 17. 12. 2025:Vítkovice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.73
Přerov vs. ChomutovHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Přerov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 2.56
  • 4.10
  • 2.16
Vsetín vs. ZlínHokej - 32. kolo - 17. 12. 2025:Vsetín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
17. 12. 17:30
  • 1.76
  • 4.35
  • 3.59
Pardubice vs. OlomoucHokej - 31. kolo - 17. 12. 2025:Pardubice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
17. 12. 18:00
  • 1.40
  • 5.28
  • 6.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Český biatlon vítá posilu z Rakouska. Tým doplnila téměř slepá vítězka paralympiády

Carina Edlingerová v české kombinéze.

Česko má novou reprezentantku v parabiatlonu. Po neshodách s rakouským svazem se rozhodla reprezentovat české barvy Carina Edlingerová, informoval Český biatlonový svaz na webu. Tato zrakově...

17. prosince 2025  13:33

Sparta - Aberdeen: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Fotbalisté Sparty nastoupí v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy proti skotskému Aberdeenu. Vítězství jim zaručí přímý postup do osmifinále. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě i další...

17. prosince 2025  13:11

Během pauzy od fotbalu se dal na hubnutí. Skotský kouč se nyní vrátil o 41 kilo lehčí

Steve Evans.

Skotský fotbalový trenér Steve Evans má za sebou výraznou životní proměnu. Po odchodu z anglického Rotherhamu okamžitě nehledal nové angažmá, ale dal přednost vlastnímu zdraví. Během šesti měsíců...

17. prosince 2025  13:05

Zeman o Stenmarkovi, modřinách od smrčků i vyhazovu: Zlobil jsem bafíky

Premium
Bohumír Zeman coby traťový komisař na závodech v Mariboru.

Byl bojovníkem, průkopníkem a v očích některých funkcionářů i rebelem. Bohumír Zeman, řečený Bobas, už v šestnácti letech startoval ve Světovém poháru sjezdařů a v osmnácti na olympiádě. V roce 1980...

17. prosince 2025

MS v šipkách 2026: program, formát, kde sledovat v TV

Karel Sedláček vypadl na mistrovství světa v Londýně hned v prvním kole.

Na přelomu roku se v Londýně tradičně koná světový šampionát v šipkách. Hned v 1. kole vypadli Češi Karel Sedláček a Adam Gawlas. Program mistrovství světa 2026, systém turnaje i další informace...

13. prosince 2025  23:37,  aktualizováno  17. 12. 11:43

Klub rovná se stadion. Bohemians chtějí koupit Ďolíček, záměr přednesli městu

Vršovický stadion Ďolíček.

Vedení fotbalistů Bohemians Praha 1905 předneslo Magistrátu hlavního města Prahy záměr koupit stadion Ďolíček do majetku klubu. Výbory pro správu majetku i sport se k tomu vyjádřily kladně, uvedl...

17. prosince 2025  11:25

Vlach po zlomenině krčního obratle pomáhá Kolínu. Co návrat do Liberce?

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Hned v prvním zápase dal gól, ve druhém přidal asistenci. Jaroslav Vlach už v úvodu ukázal v Kolíně, co umí. Hlavní však pro něj je, že vůbec může hrát hokej. Při nárazu do mantinelu v letošním...

17. prosince 2025  10:18,  aktualizováno  11:08

Vosy, na mě si nepřijdete! Šipkař si vzal sprej na hubení hmyzu, skončil ale v slzách

Sprej na hubení hmyzu při utkání mistrovství světa v šipkách.

Musí se potýkat s nezvanými hosty. A jakými! Pořadatelé šipkařského mistrovství světa totiž v londýnském Alexandra Palace opakovaně čelí přítomnosti vos, které do průběhu turnaje zasahují. Vyzrát se...

17. prosince 2025  10:58

Randál díky Randovi? Děčín přivedl mistra bloků, Američan hrál i v Mexiku

Američan Ahmad Rand z Oregon State blokuje střelu Jaimeho Jaqueze Juniora z...

Hej, mistře bloků! U basketbalistů Děčína bude pod košem nově dělat randál Ahmad Rand, jejich nová tvář. Američan nastoupil už ve vítězném pohárovém utkání na Královce proti CZ Academy a zapsal si...

17. prosince 2025  10:30

Vachouškovo dilema. Ať ještě zůstane v Brně, radí táta kometě Zbrojovky

Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky Brno slaví s fanoušky svůj gól na hřišti béčka...

Pět gólů ve finiši podzimu, sedm celkem. Fotbalista Tadeáš Vachoušek v brněnské Zbrojovce konečně explodoval, z talentu se vyklubala kometa a tahoun druholigového lídra. Kam se zrzavý útočník v zimě...

17. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamíří už posedmé za sebou. Pojede se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

17. prosince 2025

Prohry, autonehoda i reality show Zrádci. Teď se nový Kincl vrací do klece Oktagonu

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

„Jsem na dně, to dno má sklep, ten sklep má další sklep a tam se válím. Připadám si jako nejzbytečnější člověk na této planetě...“ Byl červen 2025 a MMA zápasník Patrik Kincl skousával druhou porážku...

17. prosince 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.