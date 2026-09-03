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Stal se hrdinou, ale musel odejít. Pablo García opouštěl milovaný Betis v slzách

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  14:05
Pablo García v utkání proti Valencii.

Pablo García v utkání proti Valencii. | foto: Profimedia.cz

Pablo García vstřelil vítězný gól Realu Betis chvíli po tom, co přišel na...
Pablo García vstřelil vítězný gól Realu Betis chvíli po tom, co přišel na...
Pablo García v jeho posledním zápase za Real Betis.
Pablo García se musel s jeho milovaným Betisem rozloučit.
8 fotografií
Ještě před pár dny byl hrdinou Realu Betis. Pablo García v závěru utkání proti Valencii vstřelil vítězný gól a pomohl svému týmu k důležitému vítězství. Krátce nato ale přišel moment, který pro něj musel být nesmírně bolestivý. Dvacetiletý odchovanec se po patnácti letech musel v slzách s klubem rozloučit.

García přišel do Betisu už v pěti letech a prošel celým jeho mládežnickým systémem. Postupně se propracoval až do prvního týmu a v posledních měsících začínal dostávat více prostoru. V úvodu této sezony dokonce nastoupil do všech tří ligových zápasů a proti Valencii po pár minutách na hřišti vstřelil vítěznou branku na 1:0.

sportbible

Pablo Garcia was in tears after being forced to leave Real Betis so that the club could register Dani Ceballos

Garcia had been at the club since the age of 6 but due to La Liga rulings, had to be sold to Racing Santander to fund the arrival of the former Real Madrid midfielder ⚪️

It didn’t stop the 20-year-old wishing the club well with their return to the Champions League as he waved goodbye to fans at the club

You can see how much it means to be leaving his boyhood club

X/deportesDDS

2. září 2026 v 15:30, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 11:41
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Přesto v poslední den přestupového období zamířil do Racingu Santander. A jeho odchod byl hodně emotivní. García opouštěl klubový areál společně se svou maminkou a před kamerami se nedokázali ubránit slzám. Při odjezdu se naposledy rozloučil s fanoušky, kteří na něj čekali.

V celé situaci navíc mělo hrát roli finanční fair play. Podle informací, které se objevily ve španělských médiích, potřeboval Betis uvolnit prostor v rámci finančních pravidel LaLigy, aby mohl zaregistrovat svého bývalého hráče Daniho Ceballose, který se vracel z Realu Madrid. García byl proto v některých médiích vykreslen jako hráč, jehož odchod pomohl celou operaci umožnit.

pablogarciia_7

Por y para siempre. @realbetisbalompie

2. září 2026 v 13:51, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 11:42
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Betis ale tuto interpretaci odmítá. Vedení klubu uvedlo, že García sám v předchozích týdnech žádal o odchod, protože chtěl mít větší šanci pravidelně nastupovat. Podle klubu tedy mladý odchovanec nebyl jednoduše „obětován“ kvůli příchodu Ceballose.

Ať už to bylo jakkoliv, teď ho čeká nová kapitola. García zamířil do Racingu Santander, k nováčkovi nejvyšší španělské fotbalové soutěže, kde podepsal smlouvu do roku 2030. Přestup má Betisu přinést přibližně 5,5 milionu eur.

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