García přišel do Betisu už v pěti letech a prošel celým jeho mládežnickým systémem. Postupně se propracoval až do prvního týmu a v posledních měsících začínal dostávat více prostoru. V úvodu této sezony dokonce nastoupil do všech tří ligových zápasů a proti Valencii po pár minutách na hřišti vstřelil vítěznou branku na 1:0.
Přesto v poslední den přestupového období zamířil do Racingu Santander. A jeho odchod byl hodně emotivní. García opouštěl klubový areál společně se svou maminkou a před kamerami se nedokázali ubránit slzám. Při odjezdu se naposledy rozloučil s fanoušky, kteří na něj čekali.
V celé situaci navíc mělo hrát roli finanční fair play. Podle informací, které se objevily ve španělských médiích, potřeboval Betis uvolnit prostor v rámci finančních pravidel LaLigy, aby mohl zaregistrovat svého bývalého hráče Daniho Ceballose, který se vracel z Realu Madrid. García byl proto v některých médiích vykreslen jako hráč, jehož odchod pomohl celou operaci umožnit.
Betis ale tuto interpretaci odmítá. Vedení klubu uvedlo, že García sám v předchozích týdnech žádal o odchod, protože chtěl mít větší šanci pravidelně nastupovat. Podle klubu tedy mladý odchovanec nebyl jednoduše „obětován“ kvůli příchodu Ceballose.
Ať už to bylo jakkoliv, teď ho čeká nová kapitola. García zamířil do Racingu Santander, k nováčkovi nejvyšší španělské fotbalové soutěže, kde podepsal smlouvu do roku 2030. Přestup má Betisu přinést přibližně 5,5 milionu eur.