Atleti zveřejnili společný příspěvek s videem složeným z romantických fotografií z pláže. Na snímcích je vidět i zásnubní prsten. Příspěvek pár doplnili pouze datem 19. září 2026 a symbolem prstenu.
Pod videem se okamžitě začaly objevovat gratulace. Snoubencům popřála například německá sprinterka Sina Mayerová nebo portugalský oštěpař Leandro Ramos.
Osmadvacetiletý Konečný závodí za ostravský klub Atletika Poruba a patří mezi české oštěpaře, kteří dokázali překonat osmdesátimetrovou hranici. Jiranová reprezentuje TJ Dukla Praha, specializuje se na překážkové sprinty a představila se na evropských i světových šampionátech.