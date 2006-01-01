Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy sportovci odjedou? Právě další osud olympijských staveb je dlouhodobě diskutovaným tématem. Itálie letos po dvaceti letech znovu hostila zimní hry, přesto ne všechny areály vybudované pro olympiádu v roce 2006 v Turíně našly využití. Některé chátrají, jiné jsou v havarijním stavu.
Areál Cesana Pariol patřil k významným dějištím olympijských her v Turíně a hostil řadu soutěží, včetně závodů bobistů, sáňkařů a skeletonistů.
Dnes je však tato oblast neaktivní a celý areál postupně chátrá.
Trať v blízkosti obce Cesana Torinese měla kapacitu přes 7 000 diváků a vznikla s využitím více než 80 kilometrů trubek pro chlazení amoniakem.
Podle Mezinárodního olympijského výboru byl areál v Cesana Pariol po mistrovství světa v sáňkování v roce 2011 uzavřen kvůli nedostatku finančních prostředků.
V roce 2006 si na místní trati pro olympijské zlato dojel Ital Armin Zöggeler.
Původně se zvažovalo, že areál projde rekonstrukcí a o olympijské medaile se zde bude bojovat i v roce 2026. Tyto plány ale nakonec padly a v Cortině d’Ampezzo vznikla nová dráha za 119 milionů eur.
Podle posledních informací italského tisku z února 2026 je demolice trati Cesana Pariol naplánována na letošní léto.
Dalším místem, kde se v roce 2006 bojovalo o olympijské medaile, byly skokanské můstky Stadio del Trampolino v italském Pragelatu.
Areál zahrnuje můstky s konstrukčními body 125, 95, 60, 30 a 15 metrů.
Během zimních olympijských her v roce 2006 se zde konaly soutěže ve skocích na lyžích i ve skocích v rámci severské kombinace. Po hrách areál v letech 2008 a 2009 hostil závody Světového poháru.
Kvůli vysokým provozním nákladům byly velký a střední můstek v roce 2010 uzavřeny. Do roku 2017 se využívaly už jen menší skokanské můstky.
Podle dostupných informací italských médií by měl být areál v roce 2026 přestavěn pro potřeby biatlonu a kolečkového lyžování.
Zatím ale bývalé skokanské můstky v Pragelatu i přilehlé budovy dál chátrají. Místy jsou přitom stále patrné zbytky olympijské výzdoby.
Ani lanovka, která dříve sloužila k přepravě sportovců, dnes už není v provozu.
Podobný osud jako sportoviště Cesana Pariol a Stadio del Trampolino potkal také areál Cesana San Sicario, kde o olympijské medaile v roce 2006 bojovali biatlonisté.
Biatlonová střelnice už původnímu využití neslouží, dnes před ní stojí víceúčelové hřiště.
Sportovní hala Oval Lingotto byla v Turíně postavena speciálně pro olympijské hry, aby hostila soutěže v rychlobruslení.
Na zdejším oválu absolvovala svou olympijskou premiéru Martina Sáblíková.
Po olympijských hrách se počítalo s tím, že hala bude sloužit pro veletrhy a výstavy a zároveň nabídne kapacitu až pro 2 000 diváků při bruslařských akcích. Od roku 2007 je však prostor bez ledu.
V roce 2006 se zde konalo mistrovství světa v šermu a v roce 2009 Oval Lingotto hostil halové mistrovství Evropy v atletice. Dnes slouží téměř výhradně jako veletržní prostor.
V okolí areálu se nacházela řada připomínek hostitelství olympijských her v roce 2006.
