Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?
ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni
Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....
Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko
Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.
Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech
Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...
Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!
Se svými svěřenci má specifický vztah. Vždyť většina z nich ještě chodí do školy nebo čerstvě dodělali maturitu. Přesto je Luboš Loučka, kouč sparťanské rezervy, denně připravuje na úskalí dospělého...
Druhá výhra v sezoně. Wolverhampton bez potrestaného Krejčího zaskočil Aston Villu
Fotbalisté posledního Wolverhamptonu vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Bez obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu, doma zdolali třetí Aston Villu 2:0.
Získali sebevědomí. I nestřelci pálili, mrzelo Kyzlinka po prohře se Slovinskem
Od našeho zpravodaje ve Slovinsku Věděl, že Slovincům ve druhé půli dopřáli až příliš mnoho šancí. „Dostali se do laufu. Pak je s takovým týmem, jakým oni jsou, těžké hrát. To se za dva dny nesmí opakovat,“ burcoval Tomáš Kyzlink, s...
Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru
Fotbalistka Kateřina Svitková je maminkou. Svou prvorozenou dceru pojmenovala netradičně Zoe. Jde o jméno řeckého původu znamenající „život“. Nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony má teď...
Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství
Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do...
Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut
Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...
Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan
Nikdo nebyl v historii české extraligy rychlejší. Pouhých šest vteřin stačilo Michalu Řepíkovi, aby po nabídce sparťanského kapitána Filipa Chlapíka otevřel skóre v duelu s hokejisty Plzně. A navíc...
Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám
Z tartanového oválu pod tribunou na Julisce vystoupal po schodech za fanoušky, kteří trenérovi předali obrovský červenobílý dort. „Má snad deset kilo, takže jsem měl trochu problémy, abych s ním...
Čechy po pauze smetla slovinská kanonáda. V kvalifikaci o MS poprvé padli
Od našeho zpravodaje ve Slovinsku Ke dvěma kvalifikačním výhrám třetí nepřidali. Čeští basketbalisté v Koperu jasně podlehli 59:99 domácím Slovincům, kteří se po přestávce rozstříleli a rázně srazili naděje hostů. Oba týmy nyní mají...
Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec
Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Na Kandahar letěl vrtulník, Lehtovi po pádu zkolabovala plíce
Finský lyžař Elian Lehto skončil po pádu v dnešním tréninku na sjezd Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu na jednotce intenzívní péče. Podle agentury APA má zhroucenou plíci. Finský lyžařský...
Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý
Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení a minimálně do soboty zvýšili svůj náskok v čele tabulky už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola splnili povinnost proti poslední Dukle...