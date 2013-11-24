náhledy
České a slovenské sportovce můžete v posledních letech vídat i jinde než na olympiádách a světových šampionátech. Řada z nich se objevila také v populárních reality show. Kdo musel otestovat svou fyzičku a bojovat o přežití v Survivoru? Kdo naopak zářil v diváky oblíbeném pořadu StarDance? Podívejte se do naší galerie.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Olympijská vítězka ze Soči 2014 Eva Adamczyková patří k nejúspěšnějším českým snowboardistkám historie. Ve StarDance překvapila pohybovým talentem i nasazením, přestože tanec pro ni byl zcela novou disciplínou. V soutěži se probojovala do druhé poloviny a patřila k výrazným osobnostem ročníku, ve kterém tančil i její manžel, herec Marek Adamczyk.
Autor: Profimedia.cz
Hokejový mistr světa z roku 2010 Radek Smoleňák si vyzkoušel dobrodružnou soutěž Pevnost Boyard. V týmu reprezentoval fyzickou sílu a sportovní zkušenosti. Úkoly zvládal s nasazením, rozhodující slovo ale měla spolupráce celého týmu.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Jedna z největších českých hokejových hvězd posledních let, dlouholetý hráč NHL. V Pevnosti Boyard patřil Jakub Voráček k tahounům týmu a zaujal hlavně přehledem a klidem v náročných situacích. Účast bral jako zpestření po kariéře na ledě.
Autor: AP
Bývalý ligový útočník a populární glosátor Petr Švancara vyrazil do reality show Survivor jako jeden z nejvýraznějších účastníků. Spoléhal na zkušenosti, psychickou odolnost a týmovou hru. V soutěži vydržel několik týdnů, ale na celkové vítězství nedosáhl.
Autor: TV Nova
Šampion organizace OKTAGON MMA Patrik Kincl patřil k nejznámějším sportovním tvářím reality show Zrádci. Přestože vstupoval do hry s pověstí silné a disciplinované osobnosti, v soutěži vydržel jen krátce. Ze hry byl vyřazen už v úvodu a do další fáze se neprobojoval.
Autor: OKTAGON MMA
Olympijský medailista v hodu diskem a sportovní legenda. Ve StarDance zaujal Imrich Bugár především charismatem a obrovskou popularitou u diváků. Došel do závěrečných kol soutěže a stal se jednou z ikon celé show.
Autor: Česká televize / Mikuláš Křepelka
Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová vyrazila do Survivoru jako favoritka na fyzické výzvy. Ukázala houževnatost a disciplínu z vrcholového sportu. V soutěži vydržela poměrně dlouho, ale na finále nedosáhla.
Autor: TV Nova
Olympijský medailista z Londýna 2012 Vavřinec Hradílek se ve StarDance prezentoval jako velmi pohybově nadaný soutěžící. Rychle si získal porotu i publikum. V soutěži se probojoval do pozdější fáze a patřil k favoritům ročníku.
Autor: Česká televize / Mikuláš Křepelka
Bývalý elitní sjezdař a reprezentant České republiky. V televizní soutěži StarDance těžil Ondřej Bank z fyzické připravenosti i zkušeností z extrémních podmínek. Účast bral jako výzvu mimo sportovní komfortní zónu.
Autor: iDNES.cz Marek Navrátil
Olympijská medailistka a mistryně světa v biatlonu Gabriela Soukalová patří k nejznámějším českým sportovkyním poslední dekády. V reality formátu ukázala psychickou odolnost i otevřenost. Její účast ve StarDance patřila k nejsledovanějším.
Autor: Profimedia.cz
Slovenský MMA bojovník Gábor Boráros se do Survivoru přihlásil jako fyzicky výrazný hráč. Silné stránky ukazoval v soubojích, slabinou byla strategie. V soutěži skončil v průběhu hry.
Autor: TV NOVA
Olympijský vítěz z Londýna 2012 David Svoboda patří k nejúspěšnějším moderním pětibojařům. Ve StarDance prokázal překvapivě dobrý cit pro tanec. Se svou taneční partnerkou Veronikou Lálovou se dostal do druhé poloviny soutěže.
Autor: Česká televize
Mistr Evropy v krasobruslení a dlouholetý reprezentant. Ve StarDance patřil Tomáš Verner díky bruslařskému základu k technicky zdatným soutěžícím. V soutěži vydržel několik kol a zaujal především ladností pohybu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Bývalý fotbalista a výrazná osobnost reality show Survivor. V soutěži zaujal Nathan Christián Dzaba fyzickou převahou i taktickou hrou. Patřil k nejvýraznějším účastníkům své série a došel velmi daleko. O rok předtím účinkoval v populárním Love Islandu.
Autor: TV Nova