Když medaile nestačí. Kteří sportovci se představili v českých reality show?
Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili
Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu
Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...
Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách
Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...
Ledecká měla k legendě daleko. Vonnová okouzlila Svatý Mořic, vítězí ve 41 letech
Specialistky na rychlostní disciplíny zahájily ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. A úvodní sjezd ročníku se do historie zapíše především díky jménu Lindsey Vonnová. Američanka ve Švýcarsku...
Krejčího semlel Miller, kandiduje na smeč roku. Dončič táhl útok Lakers, zářil i Jokič
Basketbaloví Atlanta Hawks v NBA prohráli na hřišti Charlotte Hornets 126:133, když jim nepomohl ani návrat hlavní hvězdy týmu Trae Younga. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks odehrál 23...
Proč to nezkusit, Sparto. Je pohár v Evropě schůdnější než přetahovaná se Slavií?
Postup úplně v klidu. Ze čtvrtého místa dlouhatánské tabulky. Po suverénním výkonu. Navíc rovnou do osmifinále, čili mezi nejlepších šestnáct. Tak neříkejte, že vás to nenapadlo, když jste sledovali,...
Zimní liga se vrací. Bez obhájce i VAR. Konečně starý dobrý fotbal, říká patron Rada
V lednu si za pec sednu? Ani náhodou. Pro fotbalisty lidové pranostiky neplatí. Kluby brzy po Novém roce startují přípravu, kterou si řada z nich zpestří turnajem Zimní Tipsport liga. Letos se koná...
Zacha byl jediným střelcem Bostonu, Dobeš vychytal výhru nad Chicagem
V deseti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Útočník Pavel Zacha platil za jediného střelce Bostonu u domácí prohry 1:3 s Edmontonem. S lepší náladou odcházel do kabin brankář...
Před týdnem slzy, teď smích. Voborníková: Nechtěla jsem odjet s depresí
V Hochfilzenu stačilo pohlédnout do její tváře a viděli jste, že se trápí. Ve sprintu tam Tereza Voborníková skončila až pětasedmdesátá a nevešla se ani mezi postupující do stíhačky. Zato po sprintu...
Nelítostná vetřelkyně i bronzová po infuzi. Kouzla královny Ester na vlastní oči
Špičatá korunka pro Sportovce roku usedla na povědomé hlavě. Ester Ledecká si třetí prvenství v novinařské anketě zajistila unikátním dvojbojem, když v jedné zimě získala medaile z mistrovství světa...
Na Vánoce se těším, uvidím vnoučata, řekl Priske. Reagoval i na Rosického výroky
Třiatřicátý zápas, pětačtyřicátá tisková konference. A to jenom za podzim. Od zahájení sezony uteklo 153 dnů a sparťanští fotbalisté mají před sebou měsíční zimní přestávku. „Když se tak porozhlédnu,...
Evropa dobrý, ale na tabulku ligy se hezky nedívá. Kadeřábek o podzimu Sparty
Ještě než se po rozhovoru rozloučil a popřál všem hezké svátky, sparťanský fotbalista Pavel Kadeřábek se rozesmál při otázce na stadion v Lipsku. „Jo, tam se mi líbí. Dal jsem tam první bundesligový...
Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty
Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....
Hlavní fázi Konferenční ligy ovládl Štrasburk, Šín s Alkmaarem jen remizoval
Fotbalisté Alkmaaru se střídajícím záložníkem Matějem Šínem remizovali v Konferenční lize 0:0 s Bialystokem. Obránce Stefan Simič nezabránil porážce Omonie Nikósie 0:1 s Čenstochovou. Oba týmy...
Biatlonové putování Evropou. Když ostřikovače nestříkají a řemen se přetrhne
Z úvodního pohárového kola v Östersundu jeli 25 hodin autem do rakouského Hochfilzenu. Odtud potom zkraje tohoto týdne dalších osm hodin do francouzského Le Grand-Bornand. Zatímco biatlonoví...
Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují
Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...