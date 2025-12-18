Když medaile nestačí. Kteří sportovci se představili v českých reality show?

David Chuchma
  18:01
České a slovenské sportovce můžete v posledních letech vídat i jinde než na olympiádách a světových šampionátech. Řada z nich se objevila také v populárních reality show. Kdo musel otestovat svou fyzičku a bojovat o přežití v Survivoru? A kdo naopak zářil v diváky oblíbeném tanečním pořadu StarDance? Podívejte se do naší galerie.
Eva Adamczyková ve StarDance XII (Praha, 2. prosince 2023) Marek Adamczyk a Eva Samková v hledišti druhého kola StarDance X (Praha, 19.... Rytíři Kladno, trénink před baráží se Vsetínem. Kapitán Radek Smoleňák. Jakub Voráček z Columbusu slaví gól proti Minnesotě. Petr Švancara v soutěžní reality show Survivor (2023) Patrik Kincl Imrich Bugár a Jitka Šorfová ve StarDance VI (23. listopadu 2013) Survivor Česko & Slovensko 2025 Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková ve finále StarDance XII (Praha,... Ondřej Bank a Eva Krejčířová ve StarDance VIII Gabriela Koukalová a Martin Prágr na přímém přenosu šestého kola desáté řady... Gábor Boráros v reality show Survivor (2022)

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Ledecká měla k legendě daleko. Vonnová okouzlila Svatý Mořic, vítězí ve 41 letech

Dojatá Lindsey Vonnová po triumfu ve Světovém poháru po sedmi letech.

Specialistky na rychlostní disciplíny zahájily ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. A úvodní sjezd ročníku se do historie zapíše především díky jménu Lindsey Vonnová. Američanka ve Švýcarsku...

Krejčího semlel Miller, kandiduje na smeč roku. Dončič táhl útok Lakers, zářil i Jokič

LaMelo Ball (1) z Charlotte Hornets střílí na koš Atlanta Hawks, brání ho Vít...

Basketbaloví Atlanta Hawks v NBA prohráli na hřišti Charlotte Hornets 126:133, když jim nepomohl ani návrat hlavní hvězdy týmu Trae Younga. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks odehrál 23...

19. prosince 2025,  aktualizováno  9:36

Proč to nezkusit, Sparto. Je pohár v Evropě schůdnější než přetahovaná se Slavií?

Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.

Postup úplně v klidu. Ze čtvrtého místa dlouhatánské tabulky. Po suverénním výkonu. Navíc rovnou do osmifinále, čili mezi nejlepších šestnáct. Tak neříkejte, že vás to nenapadlo, když jste sledovali,...

19. prosince 2025  9:30

Zimní liga se vrací. Bez obhájce i VAR. Konečně starý dobrý fotbal, říká patron Rada

Matěj Kubista, fotbalista Varnsdorfu

V lednu si za pec sednu? Ani náhodou. Pro fotbalisty lidové pranostiky neplatí. Kluby brzy po Novém roce startují přípravu, kterou si řada z nich zpestří turnajem Zimní Tipsport liga. Letos se koná...

19. prosince 2025  8:57

Zacha byl jediným střelcem Bostonu, Dobeš vychytal výhru nad Chicagem

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

V deseti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Útočník Pavel Zacha platil za jediného střelce Bostonu u domácí prohry 1:3 s Edmontonem. S lepší náladou odcházel do kabin brankář...

19. prosince 2025  7:23,  aktualizováno  8:53

Před týdnem slzy, teď smích. Voborníková: Nechtěla jsem odjet s depresí

Tereza Voborníková v cíli sprintu

V Hochfilzenu stačilo pohlédnout do její tváře a viděli jste, že se trápí. Ve sprintu tam Tereza Voborníková skončila až pětasedmdesátá a nevešla se ani mezi postupující do stíhačky. Zato po sprintu...

19. prosince 2025  8:45

Nelítostná vetřelkyně i bronzová po infuzi. Kouzla královny Ester na vlastní oči

Ester Ledecká slaví na pódiu bronzovou medaili z mistrovství světa ve sjezdu.

Špičatá korunka pro Sportovce roku usedla na povědomé hlavě. Ester Ledecká si třetí prvenství v novinařské anketě zajistila unikátním dvojbojem, když v jedné zimě získala medaile z mistrovství světa...

19. prosince 2025

Na Vánoce se těším, uvidím vnoučata, řekl Priske. Reagoval i na Rosického výroky

Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.

Třiatřicátý zápas, pětačtyřicátá tisková konference. A to jenom za podzim. Od zahájení sezony uteklo 153 dnů a sparťanští fotbalisté mají před sebou měsíční zimní přestávku. „Když se tak porozhlédnu,...

19. prosince 2025  7:30

Evropa dobrý, ale na tabulku ligy se hezky nedívá. Kadeřábek o podzimu Sparty

Pavel Kadeřábek gratuluje Garangu Kuolovi ke gólu do brány Aberdeenu.

Ještě než se po rozhovoru rozloučil a popřál všem hezké svátky, sparťanský fotbalista Pavel Kadeřábek se rozesmál při otázce na stadion v Lipsku. „Jo, tam se mi líbí. Dal jsem tam první bundesligový...

19. prosince 2025

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

19. prosince 2025

Hlavní fázi Konferenční ligy ovládl Štrasburk, Šín s Alkmaarem jen remizoval

Hráči Atén slaví po vítězném gólu proti Craiové.

Fotbalisté Alkmaaru se střídajícím záložníkem Matějem Šínem remizovali v Konferenční lize 0:0 s Bialystokem. Obránce Stefan Simič nezabránil porážce Omonie Nikósie 0:1 s Čenstochovou. Oba týmy...

19. prosince 2025

Biatlonové putování Evropou. Když ostřikovače nestříkají a řemen se přetrhne

Premium
Tým českého biatlonu při přesunu mezi zastávkami Světového poháru

Z úvodního pohárového kola v Östersundu jeli 25 hodin autem do rakouského Hochfilzenu. Odtud potom zkraje tohoto týdne dalších osm hodin do francouzského Le Grand-Bornand. Zatímco biatlonoví...

19. prosince 2025

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

18. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  23:37

