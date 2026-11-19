náhledy
Vrcholoví sportovci mají přísně hlídané jídelníčky. I oni jsou však jen lidé a mají své slabůstky a rituály, které by na jejich vyváženém menu čekal zřejmě jen málokdo. Někteří nedají dopustit na fastfood, jiní před každým zápasem jedí stále stejné jídlo nebo se po závodech odměňují oblíbenou pochoutkou.
Autor: Profimedia.cz
Český hokejista David Pastrňák před každým zápasem spoléhá na boloňské špagety. Jednou mu však těstoviny spadly na podlahu výtahu, a tak musel vzít zavděk sendvičem ze Subway. Přesto následně vstřelil hattrick.
Autor: AP
Jamajský sprinter Usain Bolt během olympijských her v Pekingu v roce 2008 podle vlastního odhadu spořádal přibližně tisíc kuřecích nugetek z McDonald’s. Čínská kuchyně mu totiž neseděla. Ani nezvyklý jídelníček mu však nezabránil v překonání světových rekordů.
Autor: Profimedia.cz
Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková měla tradici, na kterou se prý těšila po každé sezoně. V rozhovoru pro Český olympijský tým prozradila, že po posledním závodě si při hotelové snídani jako první dopřávala párky s hořčicí. Patří totiž mezi její nejoblíbenější jídla společně s pizzou a těstovinami.
Autor: AP
Španělský tenista Carlos Alcaraz má neobvyklé předzápasové jídlo. Přibližně hodinu a půl před utkáním si dopřává těstoviny s krémem Ambrosía, který obsahuje kakao, olivový olej a datle. Během zápasu pak doplňuje energii datlovými tyčinkami.
Autor: Reuters
Jedna z nejúspěšnějších gymnastek historie Simone Bilesová měla během kariéry jednoduchou tradici. Po každém závodě, nezáleželo na výsledku, si dala pizzu.
Autor: Reuters
Americký plavec Michael Phelps během vrcholné kariéry přijímal podle svých slov až deset tisíc kalorií denně. Jeho snídaně pak vypadala jako jídlo pro celou rodinu. Často zahrnovala tři vaječné sendviče, omeletu, kaši, francouzské tousty i čokoládové palačinky. Obrovské porce souvisely s mimořádnou tréninkovou zátěží.
Autor: Reuters
Italský tenista Matteo Arnaldi v rozhovoru v roce 2024 přiznal, že během celého roku se snad jen třikrát stane, že by nejedl těstoviny. Dopřává si je prakticky každý den, protože mu připomínají domov. Před některými zápasy navíc neodolá čokoládové, vanilkové nebo pistáciové zmrzlině.
Autor: Guglielmo Mangiapane, Reuters
Argentinská fotbalová legenda Lionel Messi nedá dopustit na milanesu napolitanu, tedy obalovaný řízek zapečený s rajčatovou omáčkou, šunkou a sýrem. Nevynechával ji ani během reprezentačních soustředění. Navíc má Messi slabost pro sladkosti, především čokoládu, zmrzlinu a karamelovou pomazánku dulce de leche.
Autor: Gustavo Garello, AP
Dánský tenista Holger Rune před zápasy nedá dopustit na boloňské špagety. Podle webu ATP Tour je během jednoho turnaje v Itálii jedl každý den k obědu i večeři. I proto podle svých slov tak rád hraje právě v Itálii.
Autor: Reuters
Kanadský tenista Denis Shapovalov během zápasů pravidelně jí banány, přestože je vůbec nemá rád. K tomuto zvyku ho přivedl trenér z dětství, který mu tvrdil, že banány jsou jedním z tajemství vítězství.
Autor: AP
Basketbalová superstar LeBron James si před zápasy dopřává sendvič s arašídovým máslem a džemem. O poločasové přestávce pak jablko s mandlovým máslem. Po utkání si vždy dá proteinový koktejl, který pomáhá s regenerací.
Autor: AP
Norský tenista Casper Ruud před zápasy spoléhá na jednoduchou kombinaci kuřecího masa, rýže, olivového oleje a soli. Jídlo si dá přibližně dvě hodiny před utkáním. Naopak přestože miluje italskou kuchyni, nesnáší rajčata a nemá rád ani houby.
Autor: AP
Český olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuksa má podle rozhovoru pro magazín Bonus sladký předzávodní rituál. Manželka mu před závody připravuje palačinky, u kterých střídá marmeládovou a čokoládovou náplň.
Autor: CTK / CPA/ERBEN, Profimedia.cz
Basketbalová legenda Michael Jordan podle bývalého spoluhráče Charlese Oakleyho v začátcích kariéry každé ráno snídala McDonald’s. Před zápasy si pak Jordan dával steak. Jeho kondiční trenér Tim Grover věřil, že mu pomáhá udržet energii během celého utkání.
Autor: AP